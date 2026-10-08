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Вы услышите объявление, но не расслабляйтесь: "дух" Нины Матвиенко явился провидице и сделал предсказание о конце войны

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read4 мин
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Вы услышите объявление, но не расслабляйтесь: "дух" Нины Матвиенко явился провидице и сделал предсказание о конце войны
Нина Матвиенко умерла 3 года назад. Источник: facebook.com/TonyaMatvienko

8 октября 2023 года остановилось сердце легендарной украинской певицы Нины Матвиенко из-за страшной болезни – рака. "Квітка-душа" не дожила до своего 76-го дня рождения всего два дня, однако, хотя физически она больше не может быть рядом со своим народом, не теряет "связи" с согражданами. "Дух" певицы явился медиуму Анне Атамановой и сделал прогноз относительно окончания кровавой войны.

Согласно пророчеству, украинцев уже совсем скоро ждет мир, но это вовсе не означает, что мы должны расслабиться и надеяться, что все проблемы останутся позади. Слова "духа" Нины Матвиенко Атаманова передала в ролике, который появился на YouTube-канале "Провісники".

"Украинские земли всегда будут привлекательными. Мы должны быть мудрыми, не доверять абсолютно никому. Вы должны быть настолько сильными и уверенными в себе, чтобы не бояться вражеских нападений, поддерживать дружеские отношения с другими странами, чтобы такая беда больше не повторилась. Нации смешаются, и на нашей территории будет очень много инокровных. Но я не сказала, что это плохо для Украины в будущем. Будут огромные инвестиции, экономический рост. Этого момента нужно дождаться", – сказал "дух" артистки.

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Вы услышите объявление, но не расслабляйтесь: ''дух'' Нины Матвиенко явился провидице и сделал предсказание о конце войны

"Дух" Нины Матвиенко предсказал, что скоро закончится война. Источник: Instagram/zhvl_official

Точной даты окончания большой войны "Нина Матвиенко" не назвала, однако подчеркнула, что мир не за горами. Скоро украинцы увидят последние проявления агрессии со стороны россиян, которые, к сожалению, будут довольно кровавыми и будут выражаться, в частности, в разрушении жилых домов.

"Скоро вы услышите объявление договоренностей. Но будьте внимательны, не расслабляйтесь. Помните историю, учите детей. Скоро от Америки поступит серьезное предупреждение для России. Но по Америке сильным кулаком ударит Китай. Доллар сначала вырастет, а потом и исчезнет. Начнут входить юани (валюта Китая. – Ред.). В конце концов, с Китаем не стоит портить отношения. Всегда нужно уметь вести переговоры, но иметь в виду только свои интересы", – передал "дух" знаменитости.

Анна Атаманова также услышала от "Квітки-душі", что в ближайшем будущем Россию ждет сильный удар. Согласно пророчеству, страна-агрессор полностью не развалится, ведь ее якобы будет поддерживать Китай. Но и светлого будущего РФ ждать не стоит, ведь она станет просто щитом для Пекина.

Вы услышите объявление, но не расслабляйтесь: ''дух'' Нины Матвиенко явился провидице и сделал предсказание о конце войны

"Певица" призвала украинцев не доверять никому, кроме себя. Источник: instagram.com/tonya_matvienko

"Дух" Нины Матвиенко заверил, что счастливая судьба не улыбнется и диктатору Владимиру Путину: "Он не сможет быть вечным. Ничто не сможет помочь ему продлить жизнь так, как он запланировал. Человек планирует, а Бог все решает. Ты живешь, работаешь и хочешь все больше и больше, но наступает момент, когда ты ничего не можешь решить ни деньгами, ни слезами. За все свои грехи ты должен нести ответственность".

Напоследок "дух" артистки оставил украинцам важное послание. Наш народ даже спустя годы не должен доверять врагам, ведь они всегда будут оставаться волками в овечьей шкуре.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Тоня Матвиенко призналась, что слышала комментарии покойной мамы после ее смерти.

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