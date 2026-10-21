''Вы не задумывались о тесте ДНК?'' CHEEV и Александр Куровский взорвали интернет своим сходством как две капли воды

Певец Cheev (настоящее имя – Владислав Чижиков) и ведущий Александр Куровский оказались в центре бурных обсуждений в сети после того, как вместе вышли на сцену во Львове. Знаменитости исполнили популярный хит "Гарно так", однако наибольшее внимание публики привлекли не их вокальные данные, а невероятно сильное сходство.

Видео дня

На ролике, который появился на странице артиста в Instagram, отчетливо видно, что они с ведущим одного роста, имеют чуть ли не идентичные черты лица и даже похожую мимику. Учитывая это, Cheev в шутку назвал Куровского своим "близнецом", а сеть "взорвалась" остроумными реакциями на их сходство как две капли воды.

Некоторые люди не стали скрывать, что долгое время считали певца и ведущего одним человеком, тогда как другие в шутливой форме призывали их пройти геномный анализ, мол, такое сходство не может быть простой случайностью.

"До этого видео я думала, что это один человек".

"Семья воссоединилась! Брат нашел брата. Как в каком-то телешоу".

"А вы не задумывались о тесте ДНК?".

"А у вас нет ощущения, что вы смотрите в зеркало? Как две стороны одной медали".

"Вы настолько похожи, что это просто удивительно".

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Не упустила возможность пошутить над сходством Cheev и Александра Куровского и жена ведущего Наталья Литвин. Она сделала несколько снимков с певцом и в шутку отметила, что нашла себе "второго мужа".

Что интересно, как рассказал Александр Куровский, они с Cheev заранее запланировали своеобразный перформанс для фанатов. В определенный момент концерта ведущий вышел на сцену вместо певца, и такую "подмену" заметили далеко не все зрители. Через мгновение Куровский и Cheev появились на арене вместе, вызвав бурные эмоции у публики.

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