Хореограф и военнослужащий ВСУ Виталий Загоруйко, снимавшийся в клипе певицы-"молчуньи" MARUV (Анны Корсун), рассказал об их знакомстве и общении до полномасштабного вторжения. По словам танцора, артистка заранее предупреждала его, что вскоре может произойти что-то серьезное, и призывала "быть внимательным".

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В то же время Загоруйко признался в интервью Алине Доротюк, что ему неприятна позиция бывшей коллеги, ведь вне сцены она произвела на него впечатление хорошего человека. Напомним, MARUV после начала большой войны уехала из Украины и до сих пор не высказала публичную позицию относительно российской агрессии.

Виталий Загоруйко вспомнил разговор с артисткой незадолго до полномасштабного вторжения. По его словам, тогда MARUV намекала, что впереди могут быть опасные события, и советовала ему не терять бдительности. Однако танцор настолько был погружен в собственное творчество и рабочие дела, что не придал ее словам должного значения.

"Она мне сказала кое-что. Говорит: "Виталик, будь внимателен, потому что что-то случится. Пожалуйста, что-нибудь решай, думай". Но я настолько был погружен в свое искусство, в эти хлопоты, в эту веру, в эту жизнь, что мне, честно, даже в голову не приходило в это углубляться", – рассказал он.

После начала большой войны певица вместе с семьей уехала из Украины. С тех пор, как отметил хореограф, они больше не общались. Сейчас артистка живет в США.

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Хореограф также вспомнил, что познакомился с певицей во время работы над проектом "Танцы со звездами". Позже они нашли общую тему для разговоров – оба учились в Харьковской государственной академии культуры.

"Мне очень жаль, что Аня заняла такую позицию, потому что она хороший человек, как и ее муж. Мы общались", – поделился танцор.

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Он объяснил, что на проекте у него была возможность ближе познакомиться с приглашенными звездами, ведь он работал уже не как участник шоу, а как хореограф-постановщик. По его словам, такая роль предполагала совершенно иной уровень взаимодействия с артистами: они сами обращались к нему за советами, интересовались его мнением и доверяли постановку номеров.

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Известно, что в августе 2026 года Виталий Загоруйко сообщил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины. О начале военной службы он объявил в День независимости. До этого танцор представлял Украину на международных соревнованиях по спортивным бальным танцам, завоевывал титулы чемпиона мира и Европы, а также участвовал в телевизионных проектах "Танцуют все" и "Танцы со звездами".

Ранее OBOZ.UA писал, что MARUV сообщила о расставании с мужем Александром после 14 лет отношений. У бывших супругов есть общий ребенок, о эмоциональном состоянии которого певица пообещала заботиться в первую очередь.