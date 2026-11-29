43-летняя украинская актриса, звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко призналась, что вместе с женихом Кириллом Поповичем планируют пополнение в семье. Несмотря на постоянные российские обстрелы и тревожную ситуацию в стране, пара не собирается отказываться от мечты стать родителями.

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Более того, артистка подчеркнула, что они будут рожать детей назло врагам. Об этом знаменитость рассказала в интервью программе "Ближе к звездам".

"Мы сейчас пришли к тому, чтобы уже приблизить этот момент. Хотя, конечно, когда бывают обстрелы, ты в тот момент думаешь: так, я буду с животом, или... Когда смотришь на мамочек, которые с детьми бегают по парку, думаю: боже, какие женщины, какие дети, какое время. Как все это страшно. Но мы будем рожать назло врагам", – поделилась Булитко.

Актриса не скрывает, что материнство – одна из ее самых больших личных мечтаний. Она хочет не просто создать семью, но и быть хорошей мамой. Среди желаний Виктории также есть официальный брак с любимым и новые творческие достижения.

"Хочется стать мамой. Хочется стать хорошей мамой. Хочется быть не только невестой, но и женой. Но мне нравится этот статус невесты. Как будто ты еще такая молоденькая. Хочется еще создать хорошое музыкальное творчество", – призналась знаменитость.

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Булитко и звукорежиссер Кирилл Попович вместе уже три года. Мужчина младше актрисы на 16 лет, а об их помолвке стало известно в январе 2024 года. Однако влюбленные пока не спешат со свадьбой. Причина – разные представления о том, каким должен быть праздник.

Как объяснила Виктория, ее избранник хотел бы пышную свадьбу с большим количеством гостей, тогда как сама она мечтает о гораздо более скромной церемонии. К тому же актриса хочет, чтобы они поженились уже после окончания войны в Украине.

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