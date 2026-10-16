''Почему я годы отдал армии, а кто-то жил счастливую жизнь?'' Владимир Ращук – о прозрении на фронте, отце в оккупации и друге, которого убила ракета

Владимир Ращук – актер, который с первых дней полномасштабного вторжения сменил съемочную площадку на фронт. Сейчас он офицер Вооруженных сил Украины, однако даже во время службы не оставляет актерскую профессию. Скоро на экраны выйдет сериал "Котляревский", в котором Ращук сыграл одну из главных ролей – шеф-повара Юрия Борщевского.

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В интервью OBOZ.UA Владимир Ращук откровенно рассказал, что война перевернула его представления о себе и об Украине, и признался, что именно на фронте по-настоящему почувствовал украинскую идентичность. Вспомнил родной Мариуполь и рассказал, как ему удалось наладить отношения с отцом, несмотря на прежние разногласия из-за войны.

– Владимир, готовясь к нашему разговору, первое, на что я наткнулась, была новость о том, что завтра у вас день рождения. Поэтому начну с приятного: как планируете праздновать?

– Завтра у меня, можно сказать, выходной от всего: от службы, театра, а съемки уже закончились. Поэтому, скорее всего, просто буду спать (смеется). На самом деле очень люблю свой день рождения. Вот сегодня ехал на службу и думал, что у многих осенью начинается хандра, а у меня – наоборот. Когда вижу желтую листву, когда на улице уже вроде бы холодно, но еще сохраняется тепло, – возникает ощущение начала чего-то нового. Осень для меня всегда была очень продуктивным временем. Как будто получаю дополнительный заряд энергии. Что касается празднования, то, конечно, хотелось бы собрать больше близких людей. Но сейчас не то время. Все будет скромно, в дружеской компании. Кто захочет увидеться – знает, где меня найти.

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– Подводите ли вы для себя личные итоги в день рождения?

– Конечно, я анализировал, каким был этот год. Поскольку моя жизнь очень насыщенная, случаются и болезненные моменты, и разочарования, и предательства, но в то же время бывают и невероятно счастливые мгновения. Всего хватает. Я многое сделал в этом году, действительно многое. Поэтому могу только благодарить Бога за все – чувствую, что Он меня любит. Я на сто процентов уверен: Он не даст того, чего я не смогу выдержать. А если уже случается что-то, что кажется сильнее меня, значит, пришло время чему-то еще научиться.

Главные истории дня

– Сериал "Котляревский", премьера которого на Новом канале запланирована на 2 ноября, – одна из ваших последних работ, в которой вы появляетесь в необычном для зрителей амплуа: играете шеф-повара Юрия Борщевского. Мы привыкли видеть вас в серьезных ролях – военных, людей, привыкших держать все под контролем. А здесь – комедия, ресторанная кухня, кулинарные приключения. Чем заинтересовал проект?

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– Прежде всего, "Котляревский" – это сериал о кухне, о еде. И я считаю, что сама идея и направление просто гениальны. Название "Котляревский" не случайно. Мой персонаж – шеф-повар ресторана – составил технологические карты и пытался воссоздать кулинарные шедевры, описанные в "Энеиде". А там, между прочим, упоминается более 170 рецептов аутентичных, старинных украинских блюд, многие из которых сегодня забыты.

Мы даже не представляем, насколько богатой была наша кухня. В сериале будет много кулинарных изюминок, которые мы постарались показать как можно аппетитнее. Но не забываем, что это ситком, комедия. Наши герои будут постоянно попадать в какие-то странные, порой абсурдные ситуации, и все это будет происходить прямо на кухне. Собственно, как и в жизни: она несется на полной скорости, а ты тем временем должен еще и успевать у плиты (смеется).

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Я сам очень люблю готовить, эта тема мне близка. Первое блюдо приготовил в восемь лет, когда мама была на работе. Тогда выходил журнал – кажется, "Отдохни" или "Лиза". На одной из страниц были изображены четыре блюда, а на обороте – рецепты. Я решил испечь маме яблочный пирог. В рецепте было написано, что его нужно смазать яйцом. Я так и сделал, но не знал, что нужен только желток. В результате на поверхности пирога образовалась яичница (смеется). А еще приготовил картофельное пюре с котлетами. Вот такими были первые кулинарные эксперименты. Позже моя сестра просто влюбила меня в кулинарию. Она больше кондитер – у нее невероятные десерты и торты, она даже зарабатывала этим. Папа тоже прекрасно готовит. А еще у меня были две бабушки, и каждая открыла отдельный мир вкусов. Одна, украинка, невероятно хорошо готовила наши традиционные блюда. Вторая, гречанка, знакомила с национальной греческой кухней. У меня сохранились бабушкины рецепты.

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– Похвастаюсь: у меня уже много лет есть кулинарная книга, в которую от руки записываются интересные рецепты. Там есть записи моим почерком, мамы, свекрови, сестры, мужа. И я хочу сохранить ее для семейной истории, потому что это не просто сборник рецептов – это частичка каждого из нас.

– Это фантастическая вещь! К сожалению, у нас из-за войны многое утрачено – я родом из Мариуполя. Но сестра некоторые рецепты помнит, а о других мне рассказывали мама и папа. Понемногу все это собираю – составляю своего рода кулинарную родословную. У меня уже много лет есть идея открыть собственный ресторан. И это не просто мечта – у меня есть бизнес-план, он ждет своего часа. Я грек с Приазовья, поэтому хочу, чтобы мой ресторан был посвящен этой тематике. Это будет и дань уважения бабушке, и память о предках, и, конечно же, о Мариуполе.

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Бабушка готовила самые вкусные чир-чиры, как говорят на Приазовье – это маленькие греческие чебуреки. Я обожал их в детстве. И время от времени теперь готовлю сам. А на прошлой неделе мы дома делали шумуш – пирог из слоеного теста с тыквой и говядиной. Очень вкусное блюдо – сейчас как раз сезон тыквы. Помню, что бабушка туда еще и клала копеечку на праздники. И кому она попадалась, тот загадывал желание, которое должно было сбыться.

Я люблю экспериментировать, и у меня уже накопилось, например, немало рецептов азиатской кухни. Например, очень вкусно получается мясо в кисло-сладком соусе. Также обожаю британскую кухню. Очень люблю пастуший пирог – это такая запеканка: внизу мясо, сверху картофельное пюре. Получается невероятно вкусно. Еще люблю чили кон карне – это блюдо техасско-мексиканской кухни. У меня оно получается просто фантастически, по-настоящему аутентично. А мой борщ – это нечто особенное. Еще никто не говорил, что ел более вкусный (смеется)! У меня есть свои хитрости и секреты. Все начинается с бульона, затем – подготовка продуктов, обжаривание, добавление различных ингредиентов. И маленькая фишка, которую добавляю уже при подаче – она усиливает вкус в десять раз. Скажу откровенно: он намного вкуснее, чем у Клопотенко.

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– Вы говорили, что этот год был очень насыщенным. А если говорить именно об актерской карьере, насколько вы довольны?

– Из-за службы у меня не было особо много возможностей сниматься. Первым проектом этого года стала французская картина, которая еще не вышла. Там работал фантастический оператор – настоящая легенда Тьерри Арбогаст, который снимал "Малавиту", "Люси" и многие другие известные фильмы и долгое время сотрудничал с Люком Бессоном. Я снимался в этом проекте полностью на английском языке. А тогда мой английский был слабоватым, поэтому этот опыт подтолкнул меня заняться его изучением. В первый съемочный день едва мог связать два слова, а в последний члены съемочной группы уже спрашивали: "Где ты так научился?"

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Потом была небольшая роль в фильме "Эмили в Эмили", а теперь – "Котляревский". Хочется, конечно, большего. Я из старой школы: когда долго нет съемок, начинаю впадать в хандру. Мне даже выходные не нужны – в этом плане я всегда готов.

– В нашем интервью два года назад вы рассказывали, что иногда отказываетесь от ролей. Тогда речь шла о фильме "Раша гудбай" из-за неоднозначной личности режиссера Алексея Кирющенко. Были ли с тех пор другие проекты, на которые вы не согласились? И что стало причиной?

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– Был один театральный проект, от которого отказался, потому что там должна была играть актриса, с которой не хочу работать. У меня уже был опыт сотрудничества с ней, и для себя решил, что больше этого не повторю. Для меня очень важно, с кем работаю. Вот в "Котляревском" у нас прекрасно сложился кастинг. И это действительно имеет значение, потому что если вы не находите общий язык, это может превратить работу в испытание. К сожалению, у меня уже был такой опыт. Я работал над одним фильмом с очень известной актрисой, с которой мы оказались людьми из разных миров. На те съемки я приехал прямо с фронта, жил в совершенно других реалиях. А она словно с другой планеты. Мы просто не могли найти общий язык, хотя было немало совместных сцен, в том числе и романтических. Но как бы там ни было, проект не должен страдать – я отработал. Но теперь, прежде чем соглашаться на роль, я узнаю, кто будет в команде: какой режиссер, оператор, кто мои партнеры.

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– Изменилось ли ваше отношение к профессии после фронта?

– Во-первых, я сейчас чувствую, что нахожусь на пике актерского развития. У меня за плечами огромный опыт – и жизненный, и профессиональный, – которым хочется делиться. Мне интересно пробовать себя в совершенно разных жанрах, направлениях. Во-вторых, стараюсь не оценивать других людей только через призму собственного опыта. Раньше это мне мешало. Конечно, мне проще работать с людьми, которые были на фронте или каким-то образом связаны с армией. Но сейчас я стараюсь никого не осуждать. У каждого свой путь, свой выбор, и, пожалуй, каждый имеет на это право. Хотя мне, конечно, больно, когда я думаю: почему я четыре года отдал армии, а кто-то жил своей счастливой жизнью? У меня до сих пор остаются эти вопросы. Но у каждого своя реальность, и каждому потом придется смотреть в глаза своим детям. За себя я спокоен: моя совесть чиста.

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– Я время от времени вижу вас на украинских кинопремьерах. Какие из последних украинских фильмов вам понравились? Что бы вы посоветовали посмотреть?

– Среди безусловных достижений я выделяю "Киллхаус" Любомира Левицкого. Это действительно масштабная работа. К фильму можно относиться по-разному, но уровень, который он задает, очень высок. Речь идет не только о самих съемках, но и о промокампании, пиаре, раскрутке. Все сделано на таком уровне, на который другим стоит ориентироваться. Еще один очень хороший фильм – "Вечник". Это фантастическая работа, к тому же очень дорогая в производстве. Там буквально каждый кадр можно остановить, распечатать и повесить на стену как картину. История тоже замечательная. Но, на мой взгляд, с точки зрения маркетинга и продвижения фильм провалили. И это досадно, потому что такая работа заслуживает гораздо большего внимания. Те же "Родственники", почему бы и нет? Могу посоветовать "Поезд "Червона рута", но здесь есть нюанс. Я очень ценю команду этого фильма. Мы работали вместе раньше и будем работать в будущем. Но, по моему субъективному мнению, сегодня нужна немалая смелость, чтобы рассчитывать на хорошие кассовые сборы, выпуская подряд несколько фильмов, очень похожих по концепции, – о поезде. Это рискованное решение, особенно в нынешних условиях.

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– На днях у нас вышло интервью с музыкальным продюсером Вадимом Лисицей, который признался, что его путь к украинской идентичности был долгим. Он вырос в Запорожье, где десятилетиями ощущалось влияние русификации. По его словам, в последние годы он много читает, анализирует увиденное – и постепенно у него сложилась картина: почему Россия напала на Украину и почему веками ведет захватнические войны. А каким был ваш путь к осознанию собственной украинской идентичности?

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– Как бы абсурдно это ни звучало, но к этому меня привела большая война. Издесь очень важную роль сыграл мой комбат, который объяснял, кто мы такие, откуда мы, что мы – украинцы, а не какие-то беспризорники. Мой путь от малоросса к украинцу начался именно во время полномасштабной войны.

– То есть вы сами называете себя малоросом в прошлом?

– Да, тогда я был малоросом. Для меня малорос – это человек, который считает, что где-то в другом месте лучше, чем дома. Он не знает собственной истории, языка, культуры и не задает себе вопроса: "Кто я?" И, на мой взгляд, сегодня над этим до сих пор недостаточно работают. Я, например, читаю лекции детям и раненым военным, в том числе и об этом. Убежден: мы не сможем двигаться вперед, пока не поймем, кто мы такие. Вот мы только что говорили о кухне. Украинская кухня подробно описана в "Энеиде" Котляревского. Но кто ее читал? А там можно открыть для себя немало интересного. Во-первых, Котляревский – великолепный автор, во-вторых, в "Энеиде" сохранилось много сведений о нашем быте, обычаях и еде. Мы привыкли думать, что украинская кухня – это только борщ, вареники и сало. Но все гораздо глубже и вкуснее. Наши предки были не только воинами, но и замечательными кулинарами.

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Но кто читает украинские книги? Мы даже не представляем, каким богатством обладаем. Поэтому и ищем что-то лучшее где-то в другом месте, не осознавая, что везде будем тащить за собой главную проблему – собственное невежество. Когда же начинаешь интересоваться Украиной, копать глубже, понимаешь: постичь ее полностью невозможно. Можно исследовать одну тему, потом другую, но эта почва настолько глубока, что перекопать ее просто не удастся. И все же каждое новое открытие помогает лучше понять себя, осознать, кем были твои предки. Это дает силы держаться даже в самые тяжелые времена, когда охватывает отчаяние. Моя учительница истории когда-то сказала: "Чем больше узнаешь, тем лучше понимаешь, как мало знаешь". И это действительно так. Это огромный айсберг: на поверхности – лишь его верхушка, а под водой скрыто столько всего, что и жизни не хватит, чтобы постичь это до конца.

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– Вы упомянули Мариуполь. Я часто спрашиваю у наших героев, которые родом из временно оккупированных территорий: куда бы вы хотели отправиться в первую очередь, когда вернетесь домой?

– В первую очередь – к морю. Буквально вчера мы разговаривали с родными, и я сказал, что очень скучаю по нему. Даже по его запаху. Помню, когда приехал в Киев, река мне так воняла. Черное море тоже пахнет по-другому, а Азовское имеет особый запах – водорослей, йода, соли и рыбы. В нем есть что-то сладковатое, густое. Его аж пить хочется – это воздух. Скучаю и по местам, где я формировался как личность: по своей школе, драматическому театру. Именно там впервые вышел на сцену. Но туда я уже никогда не попаду: театр разрушен. Скучаю по паркам, спортивным школам, где занимался, тренировался, где формировался как спортсмен. Но, если честно, в Мариуполе почти нет мест, которые бы я не любил... К сожалению, начинаешь по-настоящему ценить все это, когда теряешь. Когда осознаешь, что у тебя больше нет дома, что тебе некуда вернуться. Из всего нашего жилья там остался один дом – моих бабушки и дедушки. Кажется, они построили его еще в 1961 году.

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– Общаетесь ли вы сейчас с отцом? В прошлом интервью вы рассказывали, что годами у вас были хорошие отношения, но из-за разных взглядов на войну долгое время не общались?

– Сейчас мы общаемся и стараемся делать это даже чаще. Он пережил непростую операцию. Мне кажется, он осознал, что в чем-то ошибался, что не всегда был прав. Он сам вышел на контакт. Мы не затрагиваем темы политики и войны, говорим о нейтральном: о здоровье, о наших делах. Он много плачет, потому что понимает, что неизвестно, когда мы увидимся и увидимся ли вообще. Родителей не выбирают, как ни крути... Он мой папа. Раньше жил в Донецке, а теперь вернулся в Мариуполь. Что могу сказать? Живет. Если не уезжает, значит, устраивает. У меня там также оставался лучший друг. Его убила ракета в 2022 году, почти в самом начале полномасштабной войны. Это был даже не просто друг – он был мне ближе, чем брат. Наши мамы еще с колясками вместе гуляли. Страшная утрата, его похоронили возле собственного дома.

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– Вернемся к дню рождения: как вы отмечали его на фронте?

– Только один день рождения я встретил не на фронте, все остальные – там. Побратимы приезжали поздравить, дергали за уши, что-то приносили. Но полноценно отпраздновать не удавалось: обычно именно в эти дни происходили вражеские штурмы. Мы всегда говорили: "Отпразднуем после победы". А пока работали. Поэтому дни рождения на фронте были обычными рабочими днями, правда, немного более напряженными.

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– Вы упомянули о победе. Как человек, переживший войну, как вы видите будущее?

– Нам нужно полностью изменить мышление и перестать жить в иллюзии, что война когда-нибудь закончится и все снова станет, как раньше. Нужно адаптироваться к обстоятельствам, в которых мы оказались, и работать на победу. Создавать искусство, которое придает сил, помогать армии, вступать в ряды ВСУ, развивать оборонную промышленность, если ты гражданский, заботиться о собственной безопасности во время тревог. Нам нужно научиться жить в этих условиях и сделать новую реальность нашей нормой. Той жизни, которая была раньше, уже никогда не будет.

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Мы многое потеряли и пережили – и военные, и гражданские. Мы травмированы, сломлены. Поэтому придется учиться жить с этим опытом, приспосабливаться к новой реальности и искать в ней то, что поможет почувствовать почву под ногами. Мы можем опираться на исторический опыт других стран. Однако он не позволяет полностью понять, через что сегодня проходит Украина. Нам нужно принять, что не весь мир до конца осознает нашу боль. Да и внутри страны не все одинаково ощущают последствия войны. Но даже в самые мрачные времена нужно находить силы создавать что-то хорошее. Не уверен, кому именно принадлежат эти слова, но мне близка мысль: если вокруг тьма, нужно зажигать свет. Думаю, это и есть наш девиз.

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