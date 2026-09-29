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Владимир Кличко обратился в суд США из-за имущества Хайден Панеттьери: чего он требует

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read3 мин
icon 1,4 т.
Владимир Кличко обратился в суд США из-за имущества Хайден Панеттьери: чего он требует
Владимир Кличко подал ходатайство в суд из-за имущества бывшей невесты
Источник: instagram.com/haydenpanettiere

Украинский боксер Владимир Кличко экстренно обратился в суд США по поводу состояния своей бывшей невесты, американской актрисы Хайден Панеттьери, которая умерла 16 августа 2026 года. Спортсмен подал ходатайство о назначении его временным опекуном имущества знаменитости, которое перейдет по наследству их общей дочери Кае.

Об этом сообщает издание People, которое получило доступ к соответствующим документам. В заявлении говорится, что решение относительно имущества Панеттьери должно быть принято "немедленно", чтобы Кличко имел необходимые полномочия подать документы о наследстве актрисы и предложить кандидатуру ее распорядителя.

Владимир Кличко обратился в суд США из-за имущества Хайден Панеттьери: чего он требует

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По данным источника, боксер хочет быстро урегулировать дело, так как опасается, что имущество его бывшей невесты может быть утрачено или присвоено посторонними лицами. Как утверждает Владимир Кличко в ходатайстве, незадолго до смерти Хайден Панеттьери наняла службу охраны для защиты своего дома якобы после того, как неизвестное лицо незаконно проникло на его территорию.

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Кроме того, в заявлении говорится, что актриса заменила замки в своей недвижимости и вывезла ценные вещи, такие как дизайнерская одежда: "Несмотря на вышесказанное, ожидается, что это лицо и в дальнейшем будет пытаться незаконно завладеть имуществом, которое находится в наследство Хайден".

Владимир Кличко также отметил, что лица, которые не являются членами семьи Хайден Панеттьери, но ранее имели с ней связи, получили доступ к электронным письмам знаменитости и уничтожили их. Более того, как говорится в иске, боксеру сообщили, что часть личного имущества его бывшей невесты исчезла. Учитывая все обстоятельства, спортсмен стремится обеспечить себе возможность сохранить недвижимость в Лос-Анджелесе после завершения расследования смерти актрисы.

Владимир Кличко обратился в суд США из-за имущества Хайден Панеттьери: чего он требует

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Источник: Facebook Панеттьєрі

Напомним, что Владимир Кличко и Хайден Панеттьери познакомились в конце 2009 года на вечеринке у общих друзей, а в 2013-м объявили о помолвке. Актриса приезжала в Киев, чтобы познакомиться с мамой жениха, и даже поддерживала его во время Евромайдана. В 2014 году они стали родителями дочери Каи-Евдокии. Казалось, что Кличко и Панеттьери вот-вот сыграют свадьбу, но этого в итоге так и не произошло. В их отношениях возникла серьезная трещина, которая в конечном итоге привела к разрыву в 2018 году.

Тогда же Владимир Кличко получил полную опеку над их общей дочерью. Как признавалась Панеттьери, принять такое решение ей было нелегко, однако в тот период она боролась с алкогольной и наркотической зависимостями и понимала: только так сможет стать для дочери той мамой, в которой та нуждалась.

Владимир Кличко обратился в суд США из-за имущества Хайден Панеттьери: чего он требует

Акторка померла в 36 років

Однако, к сожалению, 16 августа 2026 года актриса ушла из жизни в возрасте 36 лет. Как показало вскрытие, причиной трагедии стало токсическое воздействие нескольких веществ, среди которых фентанил (синтетический опиоидный анальгетик) и алпразолам, который назначают для лечения тревожных расстройств и панических атак. Ее смерть признали несчастным случаем.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что лучшая подруга бывшей невесты Кличко в слезах рассказала о ее последнем желании перед смертью.

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