Владимир Бебешко, который перенес инсульт, рассказал, почему не может вернуться в Украину и чем сейчас занимается за границей

70-летний продюсер Владимир Бебешко рассказал, что пока не может вернуться в Украину из Польши, где был вынужден поселиться после перенесенного инсульта. Врачи категорически запрещают звукорежиссеру приезжать на Родину, опасаясь, что его организм не выдержит реалий войны.

Видео дня

И все же, по словам Бебешко, он не теряет надежды, что после наступления мира снова сможет жить в Киеве, где, кстати, до сих пор имеет квартиру. Об этом знаменитость заявил в интервью изданию "Гордон".

"Я хотел бы жить в Украине и, возможно, вернусь, когда закончится война. Моя квартира находится в Киеве, там сейчас студия – записывают песни. К сожалению, я не могу поехать в Киев. Врачи в Польше не разрешают мне ехать в Украину, после инсульта нервы не выдержат. Надеюсь, что война закончится и я тогда вернусь в Киев", – рассказал продюсер.

За границей Владимир Бебешко обустроил небольшую студию, где продолжает заниматься творчеством, правда, совсем не в тех масштабах, что раньше. Продюсер поделился, что сейчас записывает песни на французском, немецком и итальянском языках для своего проекта DJ Bebik, а также помогает жене Александре Белиной воплощать творческие идеи.

РЕКЛАМА

"Жена сидела и сказала: "Давай запишем песню на стихи Шевченко". – "Давай". Она спела, мне понравилось. Потому что ей нравится то, что ей нравится, и у нее тогда все хорошо получается, на мой взгляд. Главное, чтобы люди пели – это очень важно", – отметил знаменитость.

Других подопечных у Владимира Бебешко больше нет: "Я уже ни с кем не сотрудничаю. Было приятно, когда позвонил Виталий Козловский. Сказал, что очень благодарен. Я ему говорю: "Мне все нравится из того, что ты сейчас делаешь".

Напомним, что Владимир Бебешко перенес инсульт три года назад. По словам продюсера, недуг сильно "ударил" по его состоянию: он не мог ходить и говорить.

Главные истории дня

Однако, к счастью, знаменитости все же удалось восстановиться после инсульта, в частности благодаря реабилитации. Владимир Бебешко занимается физкультурой и каждый день проходит по 3 километра в лесу.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Суханов впервые рассказал о перенесенном инсульте и о том, как проходит его реабилитация.