''Война очень его изменила. Даже внешне''. Как живет Дмитрий Дикусар, который почти год не выходит на связь, и почему за него волнуются друзья

24 октября украинскому хореографу Дмитрию Дикусару исполнился 41 год. Когда-то он прославился как один из самых успешных танцоров отечественного шоу-бизнеса, однако после начала большой войны оставил выступления на паркете в прошлом и встал на защиту родной страны с оружием в руках. С тех пор артист приостановил публичную деятельность, а в последний раз выходил на связь почти год назад.

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Новости о Дикусаре аудитория изредка узнает от его друзей, которые не скрывают: они волнуются за танцора-воина. Как живет хореограф, читайте в материале OBOZ.UA.

Дмитрий Дикусар добровольно вступил в ряды ВСУ 27 февраля 2022 года. С тех пор артист направляет все силы на отстаивание независимости Родины, а жизнь вдали от фронта уже кажется ему некомфортной. Получив первый официальный отпуск в 2023 году, Дикусар откровенно признавался: не уверен, что сможет провести дома все 15 дней.

Однако, несмотря на кардинальные изменения жизненных приоритетов, хореограф никогда не осуждал людей, которые в "мирных" городах наслаждаются жизнью и устраивают шумные празднования важных для себя событий. Для звезды просто важно, чтобы сограждане не забывали о воинах, которые защищают их на поле боя, и помогали им, покупая снаряжение или участвуя в сборах на оружие.

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Тогда Дмитрий Дикусар даже не думал о возвращении на паркет, однако в 2026 году взял короткий отпуск, чтобы немного окунуться в прошлую жизнь и стать судьей шоу "Танцы со звездами". Публика "взорвалась" положительными эмоциями от того, что снова смогла увидеть артиста на экранах, а его давний товарищ Юрий Горбунов обратил внимание на то, что танцевальный профессионализм звезды никуда не исчез. Однако сказать, что Дикусар остался таким же, каким был до 24 февраля 2022 года, совершенно нельзя.

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"Мы с Димой давно дружим, еще с тех времен, когда он был мужем Ирины Билык. Поэтому всегда поддерживали связь. Знаете, война очень его изменила. Когда-то это был Дима Дикуcар – бальник, артист. А сегодня это уже Дмитрий Дикуcар – взрослый, закаленный войной мужчина, военный. Даже внешне он стал совсем другим", – рассказывал Горбунов в интервью OBOZ.UA.

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После завершения съемок шоу Дмитрий Дикуcар вернулся на поле боя и не выходил на связь с фанатами. Вероятнее всего, это связано с тем, что сейчас он находится на горячих направлениях фронта, как сообщила его подруга Наталья Холоденко.

"Он ушел в первые дни войны. Это такая болезненная для меня тема. Потому что, с одной стороны, я безумно им горжусь, а с другой – мне всегда очень страшно за него. Мы с ним периодически переписываемся", – отметила психолог.

Холоденко не раскрыла, на каком именно направлении находится Дискусар, однако подчеркнула, что он добровольно отказался от комфортной жизни, которую мог бы продолжать вести даже во время большой войны.

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