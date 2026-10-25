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Армения победила на Детском Евровидении 2026: какое место заняла Украина и что известно о победителе

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
210
Армения победила на Детском Евровидении 2026: какое место заняла Украина и что известно о победителе
Стало известно имя победителя Детского Евровидения 2026

В субботу, 24 октября, состоялся финал грандиозного песенного конкурса Детское Евровидение 2026, по результатам которого определилось имя победителя. Триумфатором шоу стала юная представительница Армении Наре с песней BOO!

Исполнительница покорила сердца профессионального жюри и зрителей невероятными вокальными данными, благодаря чему получила наибольшее количество баллов среди 16 участников, а именно 202. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира музыкального шоу.

Армения победила на Детском Евровидении 2026: какое место заняла Украина и что известно о победителе

Наре победила на Детском Евровидении 2026. Источник: instagram.com/junioreurovision

С достойным результатом грандиозный конкурс завершила и Украина. Эрика Колесниченко "зажгла" публику динамичной песней NOT A LULLABY и получила за свое выступление 106 баллов, 38 из которых отдали члены жюри, а 68– зрители. Она заняла девятое место.

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Армения победила на Детском Евровидении 2026: какое место заняла Украина и что известно о победителе

Результаты голосования жюри и зрителей. Источник: Скриншот

Отметим, что страной-хозяйкой Детского Евровидения 2026 стала Мальта. Хотя победу на прошлогоднем конкурсе одержала артистка Лу Делез, ее родная страна Франция отказалась принимать шоу, сославшись на финансовые проблемы. Мальта устроила грандиозное мероприятие на крупнейшей арене Malta Fairs and Conventions Centre.

Армения победила на Детском Евровидении 2026: какое место заняла Украина и что известно о победителе

За победу на Детском Евровидении 2026 соревновались 16 артистов. Источник: instagram.com/junioreurovision

Детское Евровидение 2026 прошло под лозунгом Join the Festa ("Присоединяйся к фесте") и ставило целью в некоторой степени воссоздать традицию сельских фестивалей, которые являются неотъемлемой частью мальтийской культуры. Для воплощения этой идеи была создана эффектная сцена, дизайн которой сочетал национальные элементы Мальты и современные световые и визуальные решения, позволявшие юным участникам в полной мере раскрыть себя.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что 11-летняя финалистка национального отбора на Детское Евровидение-2025 сбежала в Москву, а ее мать облила грязью Украину.

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