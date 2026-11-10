''Он выучил украинский язык'': Екатерина Бужинская показала редкое фото с мужем-иностранцем и рассказала, что он делает для Украины

Певица Екатерина Бужинская посвятила трогательный пост своему мужу, болгарскому бизнесмену Димитару Стойчеву, в котором показала их редкое совместное фото и рассказала, что для ее партнера Украина давно стала важной частью жизни. Возлюбленный-иностранец артистки овладел украинским языком, очень переживает за судьбу нашего народа во время войны и, более того, присоединяется к ее благотворительным инициативам, чтобы демонстрировать поддержку не только на словах.

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Об этом Бужинская рассказала в своем Threads. Как подчеркнула знаменитость, такое особое отношение избранника к Украине вызывает у нее невероятную гордость.

"Мой муж – иностранец, но Украина давно стала частью его жизни и сердца. Он выучил украинский язык, с уважением относится к нашим традициям, искренне переживает за нашу страну и поддерживает украинцев в это непростое время. По возможности он ездит со мной на гастроли, разделяет мои тревоги, поддерживает мои творческие и благотворительные инициативы, помогает собирать донаты. И знаете, для меня это очень ценно", – написала народная артистка Украины.

Искреннее волнение Димитара Стойчева за нашу страну особенно трогает Екатерину Бужинскую еще и потому, что подчеркивает чувства мужа-иностранца к ней. По словам певицы, ярким признаком любви является стремление человека с уважением относиться ко всему, что важно его партнеру.

"Я всегда говорю, что любовь – это не только о двух людях. Это еще и об уважении к тому, что дорого каждому из нас. А Украина для меня – это мои корни, моя душа, моя земля, моя боль и моя гордость", – подчеркнула знаменитость.

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Напомним, что Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев связали себя узами брака в апреле 2014 года. Торжественную церемонию пара устроила в столице Болгарии – Софии. Через два года артистка родила от мужа-иностранца двойню: Катерину и Дмитрия. От первого брака у Бужинской также есть дочь Елена.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Шоптенко откровенно рассказала о сложностях в начале отношений с мужем-иностранцем и о том, поладил ли он с ее сыном.

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