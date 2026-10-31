''Он просто отвратителен'': Дональд Трамп публично набросился на друга Украины Роберта Де Ниро, который призвал от него ''избавиться''

Длительная вражда между оскароносным актером и другом Украины Робертом Де Ниро и Дональдом Трампом вновь оказалась в центре внимания после выступления президента США на предвыборной кампании во Флориде. Политик публично обозвал кинозвезду "отвратительным дураком" и неодобрительно высказался о его профессиональных навыках.

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Об этом сообщает New York Post. Отмечается, что Трамп обрушился с оскорблениями на Роберта Де Ниро, когда вспомнил свое бывшее реалити-шоу "Ученик". Американский лидер убежден, что проект превзошел церемонию вручения премии "Оскар", которая теперь превратилась в место, где звезды позволяют себе нецензурные высказывания в адрес "любимого президента".

"Кстати, Роберт Де Ниро дурак? Да, он дурак! С ним что-то не так. Когда-то он мне вроде нравился или что-то в этом роде, но теперь я даже смотреть на него не могу. Он просто отвратительный. А потом еще и снимается в комедиях. Комедии – это не его. Возможно, кто-нибудь должен был бы ему об этом сказать, но он ужасен", – заявил президент США.

Точно неизвестно, что именно побудило Трампа произнести такую речь, однако перед выборами в конгресс Роберт Де Ниро все активнее направляет свою деятельность на поддержку демократов. Актер критиковал окружение американского лидера и вспоминал о его связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

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Брызнуть ядом в адрес друга Украины Дональд Трамп мог и из-за неоднократных резких высказываний голливудской звезды в его адрес. Так, например, в начале 2026 года Роберт Де Ниро прямо призвал американцев избавиться от нынешнего президента, мол, он просто разрушит их страну.

"Он идиот. Мы должны избавиться от него. Он разрушит страну. Я не хочу, чтобы все ходили с этими символами MAGA (ультраконсервативное движение сторонников Дональда Трампа. – Ред.) и американскими флагами, будто они единственные. Мы тоже американцы", – сказал актер.

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Позже Роберт Де Ниро, который последовательно выражает поддержку Украине в борьбе с "аморальной" российской агрессией, присоединился к протестам против политики Дональда Трампа под лозунгом No Kings ("Без королей"). Знаменитость стал центральной фигурой акций благодаря смелому выступлению, в котором назвала президента "экзистенциальной угрозой" для США.

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