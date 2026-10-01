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Виктор Цой поддержал бы Россию или Украину? Гребенщиков раскрыл тайну советского рокера и его позицию по поводу войны

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read5 мин
icon 6,2 т.
Виктор Цой поддержал бы Россию или Украину? Гребенщиков раскрыл тайну советского рокера и его позицию по поводу войны
Борис Гребенщиков раскрыл позицию Виктора Цоя по поводу войны

Лидер группы "Аквариум" родом из России Борис Гребенщиков, который еще с 2014 года открыто осуждает путинский режим, а недавно лишился российского гражданства, раскрыл позицию звезды советского рока Виктора Цоя по поводу войны. Артист отметил, что не может с уверенностью сказать, поддержал бы фронтмен группы "Кино" РФ или Украину, однако точно знает одно: он был против вооруженной агрессии.

Как вспомнил Гребенщиков, однажды Цой даже пришел к нему просить "благословения" на то, чтобы избежать службы в армии. Об этом музыкант рассказал в интервью Олесе Бацман.

"Невозможно говорить о том, как поступил бы каждый человек. Но Витя как-то пришел ко мне ночью и попросил, чтобы я его благословил на то, чтобы он лег в психушку, чтобы не идти в армию. Из этого, кажется, все понятно. Он не хотел войны. Он был нормальным человеком", – сказал артист.

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Виктор Цой поддержал бы Россию или Украину? Гребенщиков раскрыл тайну советского рокера и его позицию по поводу войны

Борис Гребенщиков заявив, що Віктор Цой не хотів війни

Источник: Скриншот

Однако, хотя Виктор Цой, как выяснилось, не хотел развязывания жестокой войны, в России решили использовать его творчество в качестве элемента прокремлевской пропаганды. В 2022 году, например, путинистка Полина Гагарина исполнила легендарный трек рокера "Кукушка" на концерте, прославляющем диктатора Владимира Путина и его террористическую политику. Особый цинизм ее поступка заключается в том, что эта композиция является саундтреком к исторической драме "Несокрушимая" об украинском снайпере Людмиле Павличенко.

Уже в 2023 году на концерте-митинге "Слава защитникам Отечества" прозвучал трек Виктора Цоя "Группа крови". Тогда его творчество осквернили пропагандисты Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян и Дмитрий Дюжев.

Напомним, что жизнь Виктора Цоя оборвалась 15 августа 1990 года. Артист попал в ужасное ДТП на дороге Слока – Талси в Латвийской ССР. "Москвич-2141", за рулем которого находился лидер группы "Кино", на скорости около 130 км/ч вылетел на встречную полосу и врезался в автобус "Икарус". Музыкант погиб на месте, а водитель автобуса выжил и был признан невиновным в ДТП.

Виктор Цой поддержал бы Россию или Украину? Гребенщиков раскрыл тайну советского рокера и его позицию по поводу войны

Артист трагічно загинув

Источник: Росмедіа

Когда-то официальная версия трагедии звучала довольно просто: Цой уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в другое транспортное средство. Однако впоследствии выяснилось, что в ДТП все было не так просто. Латвийка, которая видела аварию собственными глазами, заявила, что "Москвич" Цоя мчался так, будто у него были установлены турбины от самолета, а через день она узнала, что в крови музыканта было 1,2 промилле алкоголя. Подробнее обо всех версиях гибели артиста читайте в материале OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что связывало "гениального грустного клоуна" Юрия Никулина с Украиной и как он мог отреагировать на войну Путина.

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