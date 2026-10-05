Отрекся от дочери, но назвал компьютер в ее честь: что известно о детях Стива Джобса и почему им достались лишь копейки из его состояния

5 октября исполняется 15 лет со дня смерти Стива Джобса – соучредитель Apple умер в 2011 году в возрасте 56 лет от осложнений, связанных с редкой формой рака поджелудочной железы. При жизни он стал одним из самых известных технологических предпринимателей в мире, однако его семейная история оказалась гораздо сложнее: у Джобса было четверо детей, но первенца Лизу он годами не признавал своей дочерью.

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OBOZ.UA расскажет, что о них известно. Несмотря на многомиллиардное состояние, которое Джобс накопил благодаря Apple и Pixar, его дети не получили всего наследства отца. На тот момент доходы предпринимателя оценивались примерно в 10,2 млрд долларов.

Основная часть имущества после смерти предпринимателя перешла его жене Лорен Пауэлл Джобс. Она неоднократно заявляла, что не планирует передавать накопленное богатство следующим поколениям. В 2020 году в интервью The New York Times женщина заявила, что ее дети знают: накопленное состояние "закончится" вместе с ней.

"Я унаследовала свое состояние от мужа, который не заботился о его накоплении. Я делаю это в честь его работы и посвятила свою жизнь тому, чтобы как можно эффективнее распределять его таким образом, чтобы это способствовало устойчивому развитию отдельных людей и сообществ", – объясняла вдова Джобса.

Однако, по данным Fortune, известно, что старшей дочери Лизе Бреннан-Джобс, которую он не хотел признавать родной, в завещании предприниматель все же оставил наследство в размере 25 миллионов долларов в знак извинения за свое "недостойное поведение".

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Лиза Бреннан-Джобс: дочь, которую Стив Джобс сначала не признавал

Лиза Бреннан-Джобс родилась 17 мая 1978 года в результате отношений Джобса с Крисанн Бреннан. На тот момент будущему основателю Apple и его бывшей девушке было по 23 года. Однако после рождения ребенка Джобс отрицал, что является ее отцом.

По словам Лизы, которые она описала в своих мемуарах "Маленькая рыбка", Джобс заявлял: "Это не мой ребенок". В судебных документах он утверждал, что не мог иметь детей. Впрочем, проведенный в 1980 году тест на отцовство подтвердил, что Джобс действительно является отцом Лизы.

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После этого суд обязал предпринимателя выплачивать алименты и оплачивать медицинскую страховку дочери до достижения ею совершеннолетия.

Несмотря на это, одна из самых известных историй об отношениях отца и дочери связана именно с Apple. Один из ранних компьютеров компании получил название Apple Lisa. Сначала Джобс отрицал, что название связано с его дочерью, и даже предлагал другое толкование – Local Integrated Software Architecture (Локальная интегрированная архитектура программного обеспечения). Однако впоследствии признал: "Очевидно, его назвали в честь моей дочери".

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С годами отношения Лизы и ее отца изменились. Джобс признал ее, а девушка впоследствии официально сменила фамилию на Бреннан-Джобс. Она училась в Гарвардском университете и Королевском колледже в Лондоне, а после окончания учебы стала писательницей.

В 2018 году Лиза опубликовала мемуары, в которых рассказала, что сам Стив Джобс перед смертью говорил, что сожалеет о том, как обращался со своей первенцей.

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Рид Джобс посвятил свою карьеру борьбе с раком

Рид Джобс родился в 1991 году в семье Стива Джобса и Лорен Пауэлл. Он окончил Стэнфордский университет, где изучал историю и международную безопасность, а впоследствии получил степень магистра.

Еще в юности Рид заинтересовался онкологией после того, как у его отца диагностировали рак. Он даже проходил стажировку в области онкологии, а после смерти Джобса решил направить свою деятельность на поиск новых способов лечения этой болезни.

Рид работал в Emerson Collective – организации, основанной его матерью. В 2023 году он создал венчурную компанию Yosemite, которая финансирует разработку новых методов лечения рака.

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Эрин Джобс: держит личную жизнь в секрете

Третий ребенок Джобса, Эрин Сиена, родилась в 1995 году. О ней известно гораздо меньше, чем о ее братьях и сестрах, поскольку она почти не появляется на публике.

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В биографии Стива Джобса Уолтер Айзексон описывал Эрин как тихого и склонного к самоанализу человека. Сама она рассказывала автору, что иногда хотела бы получать от отца больше внимания, однако понимала, что он почти всю себя посвящал карьере.

Известно, что Эрин интересовалась архитектурой и искусством, а впоследствии увлеклась керамикой. В 2022 году она представила свои работы на выставке.

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Иви Джобс: от профессионального спорта к карьере модели

Самая младшая дочь Стива Джобса и Лорен Пауэлл – Иви – родилась в 1998 году. Она окончила Стэнфордский университет и профессионально занималась конным спортом. В 2019 году девушка заняла пятое место в мировом рейтинге лучших наездниц в возрасте до 25 лет.

Позже она попробовала себя в модельной карьере. В 2020 году Иви приняла участие в рекламной кампании Glossier, а в 2021-м дебютировала на подиуме во время Недели моды в Париже. Впоследствии она подписала контракт с модельным агентством.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году она вышла замуж за британского олимпийца Гарри Чарльза.