Известная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиля

Украинская телеведущая Натали Солоник сообщила, что попала в ужасное дорожно-транспортное происшествие. В результате сильного удара она получила множество травм, самой серьезной из которых стал перелом шейного отдела позвоночника, поэтому сейчас находится в больнице и ждет операции.

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Авария произошла еще восьмого ноября, когда ведущая возвращалась со съемок, однако публично рассказать об инциденте в своих Instagram-stories она решила только теперь. Как подчеркнула Солоник, ДТП было настолько серьезным, что даже могло лишить ее жизни.

"В ночь на 08.11, возвращаясь со съемок, я попала в страшную аварию. Прошло уже несколько дней, а я до сих пор не могу до конца осознать, что произошло. Смотрю на то, что осталось от машины, и понимаю, что этот день мог стать для меня последним. Но, видимо, у жизни на меня еще другие планы, за что я ей безгранично благодарна!", – написала ведущая.

По словам Натали Солоник, в момент аварии она спала на заднем сиденье автомобиля. Ведущая проснулась от ощущения, что транспортное средство начало сильно крутиться на дороге.

"За секунду понимаю, что нас уже неконтролируемо разворачивает. Сильный удар. Срабатывают подушки безопасности. Все произошло за считаные секунды, но в тот момент казалось, что время просто остановилось", – рассказала телезвезда.

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На фотографии, которой поделилась ведущая, видно, что от передней части автомобиля почти ничего не осталось. От удара сильно смяло двери, выбило окна, а также повредило салон.

Как рассказала Натали Солоник, после ДТП у нее много синяков и шишек на голове, однако эти травмы далеко не самые серьезные: "Самое неприятное – перелом шейного отдела позвоночника между 4-м и 5-м позвонками со смещением. Этот участок, в частности, влияет на подвижность рук. Правой рукой двигаю, но пока это довольно больно. Поэтому сегодня готовлюсь к операции".

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Отметим, что Натали Солоник известна украинцам как ведущая программы "Ближе к звездам" на телеканале "ТЕТ" и бэкстейджа песенного талант-шоу "Голос страны". Кроме того, она является ментором проекта "Осуществи мечту".

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