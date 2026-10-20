Известная блогер оскандалилась видео возле могил Ирины Фарион и Степана Гиги: что она сделала и как оправдалась за инцидент

Блогер и участница проекта "Супермама" Анастасия Арбузова оказалась в центре скандала после прогулки по Лычаковскому кладбищу во Львове, где покоятся многие известные украинские деятели. В центре внимания оказались видеоролики интернет-активистки у могил языковеда Ирины Фарион и артиста Степана Гиги, поскольку ее поведение показалось пользователям сети крайне неуместным.

Видео дня

Арбузова нарвалась на критику из-за слишком веселого настроения, которое продемонстрировала на месте захоронения певца, а вот с дочерью убитой доктора филологических наук Софией Особой даже вступила в публичную перепалку. Подробности скандала и то, как оправдалась блогер, читайте в материале OBOZ.UA.

Скандал с могилой языковеда

На месте захоронения Ирины Фарион блогер решила сделать несколько кадров. Сначала Анастасия Арбузова записала ролик, в котором показала могилу языковеда, устланную цветами, а позже опубликовала несколько фото с довольно провокационными подписями. Она прямо указала, что считает позицию Ирины Фарион довольно противоречивой, после чего обратила внимание на то, что на могиле бывшей народной депутатки нет памятника.

"Внимание, знатоки! Через сколько времени устанавливают памятник на могиле? Сколько времени уходит на его изготовление, если это произведение искусства? Пост с сарказмом. Хочу узнать, какие же вы все эксперты", – написала блогер.

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На эту публикацию обратила внимание София Особа. Она прямо назвала решение Арбузовой пожаловаться на отсутствие памятника на могиле Ирины Фарион "бесцеремонностью" и пояснила, когда будет установлен монумент.

"Может, перед следующей "инспекцией" поинтересуетесь, сколько времени уходит на создание авторского памятника, который является произведением искусства, а не готовой плитой из каталога? Памятник будет. Такой, какого заслуживает Ирина Фарион. И стоять он будет не для вашей оценки или фотографии. А пока научитесь отличать почтение памяти от желания влезть туда, куда вас никто не приглашал. Могила моей мамы – не объект вашего контроля", – подчеркнула Особа.

Главные истории дня

Когда инцидент получил широкую огласку, Анастасия Арбузова решила расставить все точки над "i". Как заявила блогер в комментарии украинскому медиа, она не знала слишком много информации об Ирине Фарион, однако после публикации фото у могилы языковеда начала получать много неоднозначных сообщений. Это и подтолкнуло ее к написанию саркастического поста.

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"Мне стали писать, что ее дочь Соня собрала деньги на памятник, что они посадили невиновного человека, что в ту могилу нужно было плюнуть. Я думала: зачем мне эта информация? Просто показывала, кто там похоронен. А мне писали о памятнике снова и снова. Я подумала: какие же все эксперты по установке памятников! Ну какое вам дело? Это за ваши деньги его будут ставить? Это ее право – ставить памятник или нет. Поэтому я полушутя написала: "А ну-ка, господа эксперты, через какое время устанавливают памятник?", – заявила интернет-активистка.

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По словам Арбузовой, она даже отправила личное сообщение Софии Особе, в котором пояснила, что не хотела осуждать ее за отсутствие памятника на могиле матери, а наоборот – стремилась поддержать, мол, никто не должен вмешиваться в эту ситуацию. Ответа от дочери лингвистки блогер так и не получила.

"У меня и раньше были конфликты с публичными людьми: они обычно могут что-то говорить только у себя в соцсетях, а в личные сообщения не отвечают. Я не из пугливых. Могу написать, позвонить, объяснить. Для меня это нормально", – сказала участница "Супермамы".

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Критика из-за видео на месте захоронения Степана Гиги

На том же Лычаковском кладбище Анастасия Арбузова сняла ролик у могилы народного артиста Украины, которую искала около часа. Она была восхищена ухоженным видом места захоронения Степана Гиги и подчеркнула, что была его поклонницей. На протяжении всего ролика блогер вела себя довольно весело и иногда даже смеялась, что показалось пользователям сети крайне странным.

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"Чего смеешься? Это не место для смеха".

"Люди приходят на могилу, чтобы помолиться и вспомнить добрым словом, а не смеяться. Что-то у этой дамы в голове нет порядка".

"Я в шоке. Могла бы хоть цветы принести. И кто ей разрешает снимать? Все сделает, чтобы видео снять, да еще и хохочет. Я думаю, его родственники плачут по нему, скорбят, а тут хохочут".

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Однако Анастасия Арбузова совершенно не поняла причину резкой критики в свой адрес. Как убеждена блогер, мнение о том, что на кладбище все должны плакать, – это советский нарратив.

"Смерть – это начало нового. Недавно я сама за свой счет похоронила человека, поэтому понимаю, что такое похороны и что такое кладбище. А у них действительно советское мышление: на кладбище все должны плакать и горевать", – заявила блогер.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Анастасия Арбузова оскорбила жителей города-героя и получила резкий ответ.