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Известная блогер оскандалилась видео возле могил Ирины Фарион и Степана Гиги: что она сделала и как оправдалась за инцидент

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read3 мин
702
Известная блогер оскандалилась видео возле могил Ирины Фарион и Степана Гиги: что она сделала и как оправдалась за инцидент
Анастасия Арбузова оказалась в центре скандала

Блогер и участница проекта "Супермама" Анастасия Арбузова оказалась в центре скандала после прогулки по Лычаковскому кладбищу во Львове, где покоятся многие известные украинские деятели. В центре внимания оказались видеоролики интернет-активистки у могил языковеда Ирины Фарион и артиста Степана Гиги, поскольку ее поведение показалось пользователям сети крайне неуместным.

Арбузова нарвалась на критику из-за слишком веселого настроения, которое продемонстрировала на месте захоронения певца, а вот с дочерью убитой доктора филологических наук Софией Особой даже вступила в публичную перепалку. Подробности скандала и то, как оправдалась блогер, читайте в материале OBOZ.UA.

Скандал с могилой языковеда

На месте захоронения Ирины Фарион блогер решила сделать несколько кадров. Сначала Анастасия Арбузова записала ролик, в котором показала могилу языковеда, устланную цветами, а позже опубликовала несколько фото с довольно провокационными подписями. Она прямо указала, что считает позицию Ирины Фарион довольно противоречивой, после чего обратила внимание на то, что на могиле бывшей народной депутатки нет памятника.

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"Внимание, знатоки! Через сколько времени устанавливают памятник на могиле? Сколько времени уходит на его изготовление, если это произведение искусства? Пост с сарказмом. Хочу узнать, какие же вы все эксперты", – написала блогер.

Известная блогер оскандалилась видео возле могил Ирины Фарион и Степана Гиги: что она сделала и как оправдалась за инцидент

Анастасия Арбузова оказалась в центре скандала из-за кадров у могилы Ирины Фарион. Источник: Скриншот

На эту публикацию обратила внимание София Особа. Она прямо назвала решение Арбузовой пожаловаться на отсутствие памятника на могиле Ирины Фарион "бесцеремонностью" и пояснила, когда будет установлен монумент.

"Может, перед следующей "инспекцией" поинтересуетесь, сколько времени уходит на создание авторского памятника, который является произведением искусства, а не готовой плитой из каталога? Памятник будет. Такой, какого заслуживает Ирина Фарион. И стоять он будет не для вашей оценки или фотографии. А пока научитесь отличать почтение памяти от желания влезть туда, куда вас никто не приглашал. Могила моей мамы – не объект вашего контроля", – подчеркнула Особа.

Известная блогер оскандалилась видео возле могил Ирины Фарион и Степана Гиги: что она сделала и как оправдалась за инцидент

Дочь Фарион ответила блогеру. Источник: Скриншот

Когда инцидент получил широкую огласку, Анастасия Арбузова решила расставить все точки над "i". Как заявила блогер в комментарии украинскому медиа, она не знала слишком много информации об Ирине Фарион, однако после публикации фото у могилы языковеда начала получать много неоднозначных сообщений. Это и подтолкнуло ее к написанию саркастического поста.

"Мне стали писать, что ее дочь Соня собрала деньги на памятник, что они посадили невиновного человека, что в ту могилу нужно было плюнуть. Я думала: зачем мне эта информация? Просто показывала, кто там похоронен. А мне писали о памятнике снова и снова. Я подумала: какие же все эксперты по установке памятников! Ну какое вам дело? Это за ваши деньги его будут ставить? Это ее право – ставить памятник или нет. Поэтому я полушутя написала: "А ну-ка, господа эксперты, через какое время устанавливают памятник?", – заявила интернет-активистка.

По словам Арбузовой, она даже отправила личное сообщение Софии Особе, в котором пояснила, что не хотела осуждать ее за отсутствие памятника на могиле матери, а наоборот – стремилась поддержать, мол, никто не должен вмешиваться в эту ситуацию. Ответа от дочери лингвистки блогер так и не получила.

"У меня и раньше были конфликты с публичными людьми: они обычно могут что-то говорить только у себя в соцсетях, а в личные сообщения не отвечают. Я не из пугливых. Могу написать, позвонить, объяснить. Для меня это нормально", – сказала участница "Супермамы".

Критика из-за видео на месте захоронения Степана Гиги

На том же Лычаковском кладбище Анастасия Арбузова сняла ролик у могилы народного артиста Украины, которую искала около часа. Она была восхищена ухоженным видом места захоронения Степана Гиги и подчеркнула, что была его поклонницей. На протяжении всего ролика блогер вела себя довольно весело и иногда даже смеялась, что показалось пользователям сети крайне странным.

"Чего смеешься? Это не место для смеха".

"Люди приходят на могилу, чтобы помолиться и вспомнить добрым словом, а не смеяться. Что-то у этой дамы в голове нет порядка".

"Я в шоке. Могла бы хоть цветы принести. И кто ей разрешает снимать? Все сделает, чтобы видео снять, да еще и хохочет. Я думаю, его родственники плачут по нему, скорбят, а тут хохочут".

Известная блогер оскандалилась видео возле могил Ирины Фарион и Степана Гиги: что она сделала и как оправдалась за инцидент

Арбузову раскритиковали в сети. Источник: Скриншот

Однако Анастасия Арбузова совершенно не поняла причину резкой критики в свой адрес. Как убеждена блогер, мнение о том, что на кладбище все должны плакать, – это советский нарратив.

"Смерть – это начало нового. Недавно я сама за свой счет похоронила человека, поэтому понимаю, что такое похороны и что такое кладбище. А у них действительно советское мышление: на кладбище все должны плакать и горевать", – заявила блогер.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Анастасия Арбузова оскорбила жителей города-героя и получила резкий ответ.

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