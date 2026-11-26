Актриса, режиссер и телеведущая Даша Трегубова назвала актеров, игрой которых восхищается, а также тех, кого, по ее мнению, недооценивают в украинском кино. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA. Среди ее фаворитов – известные артисты и менее известные имена, которые, убеждена актриса, заслуживают большего количества главных ролей.

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"За плечами у меня более 110 ролей и сотрудничество почти со всеми украинскими актерами и режиссерами. Около 98% представителей киноиндустрии я знаю лично или работала с ними. Также у меня есть продюсерский опыт. Поэтому я хорошо понимаю, что делает актера по-настоящему хорошим, – говорит актриса. – Это не только любовь зрителей, но и умение наполнять кадр собой: как только такой актер появляется, хочется смотреть только на него. Кроме того, он должен быть сильным партнером. На площадке с такими людьми сцена и все кино начинают жить. Именно такие актеры в свое время помогли мне сделать живыми и собственные режиссерские работы".

Среди тех, чьей игрой она восхищается, Даша назвала Станислава Боклана, Алексея Горбунова, Ольгу Сумскую, Дмитрия Суржикова и Александра Кобзаря.

"Фантастический Дмитрий Суржиков, который делает каждую сцену осмысленной. Он никому не дает спуску, пока сцена не оживет. Я ему очень благодарна: многому у него научилась за все наши сезоны "Копа из прошлого", где мы работаем вместе. Совершенно прекрасный Александр Кобзарь. Он – мощь, он – энергия. Актерство прежде всего и есть энергия, которую ты либо умеешь отдавать, либо нет. И все, кого я называю, отдают", – рассказывает актриса.

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Отдельно отметила актрис Анастасию Пустовит, Анастасию Карпенко и Оксану Черкашину. Среди актеров, которые произвели на нее особое впечатление, Трегубова также упомянула Александра Рудинского, Вячеслава Довженко, Виталия Салия и Петра Ниневского. Последний, по ее словам, сейчас строит серьезную международную карьеру. А Павла Текучева режиссер назвала одним из тех, чьи имена стоит запомнить уже сейчас: она уверена, что вскоре он может стать одним из самых любимых актеров зрителей.

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Однако самая интересная часть рейтинга – имена тех, кому, по мнению Даши, украинская киноиндустрия пока не уделяет достаточно внимания. Среди них – Дарья Легейда и Дария Творонович, сыгравшие главные роли в ее фильмах "Бейся, сердце, бейся" и "Башня". Трегубова призналась, что в восторге от работы Легейды и считает, что именно благодаря ее игре фильм "Бейся, сердце, бейся" ожил. А Дарью Творонович режиссер видит в будущем лицом украинских боевиков и остросюжетных триллеров. "У меня есть две богини, Дарья Легейда и Дарья Творонович. Они сыграли главные роли в моих "Бейся, сердце, бейся" и "Башне", и это просто мощные девушки", – поделилась актриса.

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Также Трегубова обратила внимание на Лесю Островскую, Дмитрия Рыбалевского, Дмитрия Олейника и Анастасию Демьяненко. Последней, по ее мнению, стоит дать возможность раскрыться в драматических ролях, ведь пока ее знают преимущественно как комедийную актрису. Среди перспективных артистов Даша отдельно отметила Сергея Козлова, которого зрители полюбили после сериала "Сокровища". В то же время она считает, что ему пока не хватает действительно сильных ролей.

Ранее OBOZ.UA писал, что гендиректор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух назвала шестерых самых ярких актеров украинского кино.

Полное интервью с Дашей Трегубовой читайте по ссылке.