Отказался от прогулки по Киеву и хотел найти жену-украинку: каким был однодневный визит легендарного Алена Делона в Украину. Видео

8 ноября мог бы праздновать свой день рождения легендарный актер Ален Делон. В творческом наследии знаменитости десятки культовых фильмов, которые стали классикой для многих поколений киноманов, а в памяти нашего народа он остался еще и верным другом Украины. С первых дней большой войны он публично осудил кровавый кремлевский режим и даже хотел приехать на территорию нашей Родины, но, к сожалению, не успел. И все же в прошлом Делону удалось на себе ощутить дух Украины во время непродолжительного визита.

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Актер прилетал в Киев в 1997 году, чтобы занять место в жюри конкурса красоты "Мисс Европа". Тогда появление Алена Делона в Украине не получило широкого освещения, чего не скажешь о визите 2011 года. Знаменитость фактически на один день прилетел в украинскую столицу, поскольку был специальным гостем церемонии вручения народной премии "Телезвезда", и успел "разорвать" информационное пространство. Подробности читайте в материале OBOZ.UA.

Ален Делон прибыл в Киев 27 февраля. Легенда кино отказался прогуляться по городу, но совсем не избегал общения с поклонниками. Актер раздавал автографы и особенно охотно общался с нашими женщинами – осыпал их комплиментами и некоторых даже успел поцеловать. Красота украинок настолько очаровала Алена Делона, что он публично заговорил о желании жениться на одной из них.

"Ваши девушки самые красивые в мире!", – подчеркивала звезда.

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Во время торжественной церемонии Ален Делон поблагодарил украинцев за награду "За вклад в развитие мирового кинематографа", хотя и не обошелся без немного саркастичного комментария: "Обычно подобные награды вручают тем, кто уже собирается на тот свет. Но, думаю, мне она досталась за мой талант".

После мероприятия знаменитость вернулся в отель и уже на следующий день был дома. По такому поведению было довольно сложно оценить, понравился ли Алену Делону визит в Украину, однако позже выяснилось, что он получил только положительные эмоции. Актер так расхвалил своему коллеге Жану-Полю Бельмондо пейзажи нашей страны и национальную кухню, что тот решил приехать в Харьков.

Главные истории дня

Кстати, как рассказывали люди, причастные к организации визита Алена Делона в Киев, звезда не выдвигал сверхъестественных требований. В его райдере не было дорогих деликатесов, а вместо этого он спокойно угощался местными блюдами на фуршете.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети вспомнили, как Ален Делон читал "Заповіт" Тараса Шевченко.