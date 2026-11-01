Отказ от ордена Зеленского, деньги за Шевченковскую премию и скандал с украинским флагом в Венеции. Интервью с Валентином Васяновичем

Валентин Васянович – один из самых титулованных украинских кинорежиссеров, чьи работы получили признание на самых престижных мировых кинофестивалях. Его "Атлантида" покорила Венецию, а сам режиссер стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко. "Уровень черного" представлял Украину в борьбе за "Оскар", а "Отблеск" вошел в основной конкурс Венецианского кинофестиваля. Сейчас в украинских кинотеатрах идет его новая картина "За победу!" – ироничная, откровенная и местами болезненная история о людях, чью жизнь изменила война. На экране появляются сам Васянович и его друзья-кинематографисты, в частности Владлен Одуденко, Сергей Степанский и Михаил Любарский. Они играют самих себя, а граница между реальностью и кино становится почти незаметной. Картина уже получила награды на кинофестивалях – в Украине и за рубежом.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA Валентин Васянович рассказал, почему решился настолько откровенно показать себя и своих друзей на экране и почему некоторые из их историй не получили счастливого финала. Вспомнил триумф "Атлантиды" в Венеции и историю украинского флага, который организаторам фестиваля пришлось буквально напомнить поднять. Объяснил, почему отказался от государственной награды, которой его хотел отметить Владимир Зеленский. А еще – что на самом деле думает о Сергее Лознице, который называет себя украинцем, однако время от времени публично защищает русскую культуру.

– Валентин, фильм "За победу!" – ироничная драмеди о послевоенном будущем Украины. Ваш герой – режиссер, который потерял возможность работать по специальности, но не представляет себя без Украины. А жена с дочерью уже несколько лет живут в Вене и не хотят возвращаться. Почему вы взялись именно за эту тему?

– Всегда стараюсь снимать о темах, которые меня лично волнуют. Мне кажется, это правильно и честно – не выдумывать какую-то абстрактную тему, а потом постоянно эмоционально себя раздражать, пытаться сделать ее интересной для себя, чтобы она бередила душу. Здесь ничего такого делать не пришлось, потому что эта тема и так была актуальной для всех нас – для меня, друзей. Во многих наших семьях жены с детьми уехали за границу, и, к сожалению, отношения начали разрушаться. Я сам переживал это, волновался за свою семью, ведь она тоже уехала.

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Поэтому и решил снять об этом кино – хотелось как-то сфокусироваться на этой проблеме, возможно, даже получить определенный терапевтический эффект. Ну и, конечно, не хотелось слишком сгущать краски, потому что тема и без того непростая. Поэтому мы решили подойти к ней с юмором, сделать все как-то веселее. Хотя многим участникам этой истории было совсем не весело, но что поделать. Вот так мы все вместе и сняли это кино.

Главные истории дня

– На допремьерном показе фильма в столичном кинотеатре "Жовтень" вы рассказывали, что ваша личная история закончилась хеппи-эндом, а вот у ваших друзей судьбы сложились по-разному. Насколько их личные истории вошли в фильм?

– К сожалению, не все они закончились хеппи-эндом, как у меня. Я видел, как непросто людям через это проходить. Собственно, это и вдохновило меня обратить внимание на эту тему. Даже сцена, кажется, третья от начала, где я предлагаю своему другу Владу Одуденко снять кино о семьях, разорванных войной, – целиком из жизни. Говорю ему: "Слушай, давай снимем об этом кино. У меня проблемы, и у тебя тоже – имею в виду ситуацию с женой и дочерью". И вдруг он начинает лезть в драку, потому что ему больно. Ну, плюс-минус так все и было на самом деле.

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Сама сцена драки на крыше возникла спонтанно. Мы проводили первую репетицию, обсуждали, как ее снять. Текста еще не было, только разметили мизансцену и поставили камеру. Миша Любарский тогда был и оператором, и фокус-пуллером, еще и микрофон придерживал, чтобы записать звук. Мы попробовали сыграть сцену – и этот первый дубль получился настолько живым, что мы оставили его в фильме. Хотя еще раз пять собирались уже полным составом, пытались сыграть лучше, но не получалось. В первом дубле было что-то особенное – какая-то свежесть, щемящая интонация. Поэтому он и остался в монтаже.

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– В фильме есть очень откровенные сцены, в которых герои делятся личным, не боясь показать свои слабости. Не волновались ли вы, что такая искренность может обернуться против них – ведь сейчас, когда так расцвел хейт, люди могут легко обесценить твою искренность, высмеять или вырвать слова из контекста. Не боялись ли вы, что кто-то потом пожалеет?

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– Нет, никто не просил что-то вырезать, все нормально. Но мне самому из-за этой искренности иногда неловко смотреть на себя. У меня постоянное ощущение, будто я здесь голый. Насчет хейта, возможно, да, но мы стараемся не обращать внимания на внешние обстоятельства, потому что нет смысла об этом рефлексировать. Главное, как по мне, – искренне делать то, что считаешь нужным. Все были к этому готовы, понимали, на что идут и что мы делаем. Так что это был осознанный выбор.

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– Какая ваша любимая сцена в фильме?

– Конечно, это забавная секс-сцена – она одна из самых ярких (юмористическая сцена, в которой друзья в шутку обсуждают, как бы снимали сцену секса между Васяновичем и Владленом Одуденко. – Ред.). Когда мы уже почти завершили съемки, я понимал, что линия отношений между моим героем и его женой до сих пор не закрыта. Подумал: надо придумать какую-нибудь секс-сцену, потому что что это за кино без нее? Я долго ломал голову, но ничего оригинального не приходило на ум: все, что лезло в голову, уже миллион раз было в кино.

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Как-то мы встретились с режиссером Тарасом Томенко ("Дом "Слово". Неоконченный роман" – Ред.), решили прогуляться по центру, выпить кофе. И я ему жалуюсь: "Тарас, не могу придумать секс-сцену! Что за фигня?" Ною, вспоминаю, какая шикарная сцена была в "Атлантиде", и вдруг меня осеняет: а что, если снять смешной разговор о секс-сцене между мной и Владом? Начинаю развивать эту мысль и понимаю: вот оно, наконец! Мы с Тарасом так хохотали, а я был невероятно счастлив. Влад тоже прекрасно воспринял эту идею: "Офигенно!" Кажется, мы сделали примерно пять дублей, и в монтаж пошел последний.

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– Я читала в ваших интервью, что вы делаете очень много дублей – доходило даже до 45.

– В этом фильме такого не было. Случалось во время работы над "Атлантидой", а здесь больше всего, пожалуй, было 12-15 дублей. Все каждый раз складывается по-разному. Бывает, на репетиции все получается с первой попытки, а бывает, бьешься головой об стену – и ничего не выходит. Какого-то рецепта нет. Но иногда, чтобы получить нужный результат, актера нужно просто утомить – и физически, и психологически. Например, у профессиональных актеров, много лет игравших в театре, немного другие привычки. Они очень ответственно относятся к тексту, тщательно прорисовывают каждое слово. Но в кино это не нужно, выглядит неорганично. А они ничего не могут с собой поделать! Поэтому иногда нужно, чтобы человек физически и психологически устал, перестал все контролировать. Когда он уже думает только о том, как бы поскорее закончить съемку, согреться, поесть или поспать, – тогда и начинает получаться что-то настоящее.

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С непрофессиональными актерами, такими, как мы, другая история. Мы иногда даже ленимся выучить текст. Запоминаем основные тезисы, а остальное приходится придумывать. Ты напрягаешься, импровизируешь, ищешь слова – и это, мне кажется, добавляет естественности, потому что ты действительно думаешь о том, что говоришь. Для меня главное, чтобы актер думал. Когда ты выучил текст наизусть, то уже не думаешь, а просто тараторишь его. Но каждый раз все по-разному: иногда нужный результат появляется сразу, иногда – только в конце, после многих дублей.

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С кем труднее работать? Тоже все по-разному. Все решается количеством репетиций – без этого в кинопроизводство лучше вообще не заходить. Во время них нужно убедиться, что все готовы к съемкам: актеры, режиссер, авторы, технический департамент – все без исключения. Подготовка – это номер один в съемочном процессе. Порой это бывает так: зову всех к себе домой. На этот раз у нас камерная история, в кадре максимум пятеро человек. Все приезжают, мы пьем чай, разговариваем, а потом я предлагаю: "Ну что, давайте что-нибудь попробуем".

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Например, есть сцена, где мы едем в машине и разговариваем. Мы расставляем стулья, как будто сидим в автомобиле, и имитируем поездку. Начинаем импровизировать на тему сценария, а потом и на любые другие темы. Записываем это на телефон, делаем несколько таких попыток, обсуждаем. В тот же день можем провести еще один круг репетиций. Потом я просматриваю записанное видео, анализирую материал – если получается, прекрасно. Если нет, говорю всем, что собираемся снова. Бывало и так, что мы просто прикручивали телефон к зеркалу заднего вида, ездили по городу и разговаривали, импровизируя. И если на репетиции у тебя получается что-то похожее на то, чего ты хочешь, то в следующий раз уже можно снимать.

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– Вы уже немного рассказали об "Атлантиде". Как вспоминаете пребывание на Венецианском кинофестивале, где представляли фильм? Что вас больше всего поразило, а что оказалось совсем не таким, как вы ожидали?

– Прежде всего поразило само место: лето, много белого, синее небо, солнце, песок, рядом море. А еще – огромные сооружения, построенные, кажется, еще во времена Муссолини. Во всем этом есть какой-то фантастический, какой-то необычный стиль. И отель Excelsior, который, кажется, заслуживает шести звезд! Это если говорить о месте. А если о впечатлениях, то больше всего запомнилось время, проведенное с друзьями. Мы приехали фактически всей съемочной группой. И понеслось, как это бывает, когда собираемся вместе. Все чувствовали себя так, будто попали в сказку. Очень гордились тем, что именно наш фильм представляет Украину на таком престижном фестивале.

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Запомнилась еще одна история. Наши продюсеры подняли скандал, когда увидели, что на центральном здании фестиваля, где проходят церемонии открытия и закрытия и премьерные показы, среди флагов стран-участниц нет украинского. Они быстро где-то заказали флаг, привезли его из другого города, всех заставили шевелиться – и в итоге его торжественно подняли. Мы очень этим гордились: наконец украинский флаг развевался на здании Венецианского кинофестиваля! Конечно, меня впечатлили и прием, и сама атмосфера. В то же время я был невероятно счастлив, но и измотан двумя днями общения с прессой. Это обязательная часть программы после премьеры: тебе расписывают график, по полчаса на каждое интервью, с утра до вечера. Печатные издания, телеканалы, записи – все без перерыва. Но это тоже часть незабываемого опыта.

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– А есть какой-то секрет, как попасть на такой престижный фестиваль? Возможно, вы пытались его разгадать?

– Не знаю, есть ли тут какой-то секрет. Мне кажется, прежде всего нужно быть максимально искренним. Во-вторых, смотреть много кино, которое попадает на фестивали класса А. Ведь в таких фильмах обычно очень непростая форма повествования, сложная подача истории. И нужно привыкнуть к этой непростоте, полюбить ее и самому начать так рассказывать. Я сейчас просто не могу снимать иначе, мне нравится именно такой кинематограф. А дальше – как повезет.

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– Когда начинаете новую работу, думаете о будущих наградах, престижных кинофестивалях? Или все-таки снимаете так, как подсказывает душа, не пытаясь подстроиться под фестивальные требования?

– Обычно я стараюсь вообще об этом не думать. Возможно, никогда и не думал. Дело в том, что, когда ты любишь авторское кино, интересуешься им и снимаешь его, ты уже находишься в определенной системе координат. И не можешь позволить себе делать какие-то сознательные шаги ради успеха. Потому что это уже неискренне, это, по сути, какое-то дерьмо. Ты не можешь предавать себя ради какого-то успеха. Внутри тебя уже есть что-то, что просто не позволяет так поступать. Даже если я понимаю, что определенный фильм не попадет в конкурсную программу Берлинале, Венецианского или Каннского кинофестиваля, я все равно буду его снимать. Сейчас я вообще не обращаю внимания на фестивальный успех. Он у меня уже был, он есть в моей жизни, и я этим доволен. Но для меня гораздо важнее оставаться искренним перед самим собой.

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– "Атлантиду" снимали в Мариуполе, где вы провели несколько месяцев. Следили ли вы за судьбой мест, попавших в фильм? Ведь среди них и "Азовсталь", которую мы видим в картине.

– Конечно. Мы все знаем, какая судьба, к сожалению, постигла Мариуполь. Ту самую "Азовсталь", которая дважды появляется в нашем фильме, и все эти чудесные локации… То, что случилось с городом, – огромная трагедия. Есть те, кому удалось выехать на подконтрольную Украине территорию, а есть и те, кто не пережил этих событий. Это наши знакомые, люди, которых мы знали лично.

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– В "Отблеске" в главной роли снялся Роман Луцкий. В последнее время несколько наших собеседников, отвечая на вопрос о лучших украинских актерах, называли именно его. Генеральный директор кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи даже сказал, что Роман мог бы стать нашим Аленом Делоном. Как вам работалось с ним?

– Рома Луцкий – фантастический актер, он замечательный человек, преданный профессии. А это в кино, ну, по крайней мере для меня, важно: чтобы человек не думал о посторонних вещах – успехе, гонорарах, о том, может он что-то сделать или не может. Ты должен просто стать частью одной семьи, где все открыты, искренни и откровенны, где мы вместе проживаем одну историю. Роман оказался именно таким. Это стало понятно еще во время нашей первой встречи. Я сразу почувствовал: это наш человек. Будет рядом до конца, посвятит все свое время работе. Он чрезвычайно талантливый, чувственный, техничный актер. Нам очень с ним повезло.

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– Роман Луцкий в интервью нам признавался, что часто отказывается от каких-то предложений, чтобы не изменять принципам и двигаться выбранным путем. Но такой выбор, очевидно, предполагает и определенные материальные ограничения. Вы тоже беретесь только за то, что вам действительно близко. Насколько это позволяет жить, не думая о финансах?

– Раньше мне это более-менее удавалось. До 2019 года я снимал примерно один фильм раз в два–два с половиной года. И это позволяло особенно не задумываться о деньгах. Во-первых, я регулярно снимал кино, а во-вторых, фактически выполнял в каждом фильме несколько ролей: был сценаристом, режиссером, оператором, занимался монтажом и другими вещами. Это позволяло от фильма к фильму не думать о деньгах. Когда эта система перестала работать, стало значительно сложнее. Я не начал заниматься чем-то ради денег, но их стало гораздо меньше. Возникали проблемы: у кого занять? У этого уже занимал, у этого тоже… Овердрафт уже на нуле (смеется). Жить стало немного дискомфортнее, но не смертельно.

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С другой стороны, начали появляться фонды, поддерживающие кинопроизводство, в частности европейские. И я очень благодарен Netflix и Украинской киноакадемии за поддержку. На мой взгляд, Украинская киноакадемия очень хорошо организует свою работу, прозрачно распределяет средства и честно проводит конкурсы. Так и перебиваемся (улыбается).

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– А кинофестивали, победы на них тоже приносят деньги? Это может быть дополнительной финансовой поддержкой?

– Не очень большие. Во-первых, еще нужно что-то выиграть, а это удается далеко не всегда. Во-вторых, денежные призы есть не на всех фестивалях. Рассчитывать на них точно не стоит. Это скорее приятный и неожиданный бонус, но прожить на эти деньги сложно. Идеальная модель, на мой взгляд, – когда ты постоянно работаешь в киноиндустрии, запускаешь новые проекты, получаешь за свою работу неплохие деньги и можешь обеспечить себе и семье нормальный, пусть и не роскошный, уровень жизни.

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– В свое время вы отказались от государственной награды – ордена "За заслуги" III степени, которым вас хотел наградить Владимир Зеленский. Не жалеете об этом решении?

– О чем сожалеть? Орден – вещь довольно условная. На тот момент сложилась очень неприятная ситуация. После смены власти новые люди, пришедшие руководить киноотраслью, начали, на мой взгляд, вытеснять тех, кто годами создавал украинскую киноиндустрию. Грубо говоря, к управлению кинематографом пришли телевизионщики – люди, которые раньше работали на олигархических телеканалах. И возникло ощущение, что они хотят взять под свой контроль государственный бюджет, выделявшийся на кинопроизводство. Ситуация обострилась, когда против ряда кинокомпаний начали возбуждать уголовные дела. Причем речь шла о продакшенах, которые создавали украинское кино, представляли страну на международных фестивалях. В то же время Госкино обратилось к экспертам с рекомендацией учитывать наличие этих дел при оценке кинопроектов на государственном конкурсе. Я не мог с этим согласиться. Поэтому и решил отказаться от награды, чтобы привлечь внимание к проблеме. Для меня это был вопрос профессиональной солидарности и этики. На тот момент такой демарш был необходим.

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– Насколько важна для вас была Шевченковская премия?

– Конечно, мне было очень приятно ее получить. Это высшая художественная награда в Украине. Как раз тогда изменился регламент премии, произошло много обновлений. И мне было особенно приятно, что эту награду присудили люди, которых я очень уважаю.

– А на что потратили премиальные деньги (размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2021 году составил 240 000 грн. – Ред.)?

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– Половину суммы я сразу задонатил в фонд поддержки армии. А куда делась вторая половина, уже и не помню. Наверное, пропили с Одуденко (Васянович получил премию вместе за фильм "Атлантида" с Владленом Одуденко, который был художником-постановщиком картины. – Ред.).

– На одном из Telegram-каналов увидела новость, что Владлен Одуденко теперь снимает вас в своем фильме. Что это за кино?

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– Это дебютный полнометражный игровой фильм Влада как режиссера. Он сам также исполняет одну из главных ролей. Рабочее название картины – "Дни нашей жизни". Это довольно травматичная история, основанная на личном опыте Влада. В центре сюжета – 50-летний мужчина, который остается в Украине рядом с тяжелобольными родителями, тогда как его семья после начала полномасштабного вторжения уехала за границу. Фильм рассказывает о разлученных войной семьях, заботе, потерях и любви как повседневном действии. Сценарий во многом вырос из пережитого Владом: его родители болели, он ухаживал за ними, пережил их смерть. Станислав Боклан и его жена, актриса Наталья Кленина, играют родителей главного героя, а Влад – фактически самого себя. Я играю Валика, друга Влада. С удовольствием согласился на предложение: такая компания, такой материал. И после "За Перемогу" мне, оказывается, понравилось находиться в кадре (смеется).

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– Перед интервью я попросила ИИ проанализировать, кто из украинских режиссеров имеет наибольшее международное признание, и среди самых титулованных он назвал вас и Сергея Лозницу. Как вы к нему относитесь? Знаю, что вы лично знакомы.

– Да, знаком. Мы несколько раз встречались на кинофестивалях, где наши фильмы были представлены в конкурсных программах. Общались, все было нормально. Так продолжалось до момента, когда после полномасштабного вторжения нужно было определиться с позицией, публично ее обозначить. Тогда Сергей, насколько я понимаю, занял несколько иную позицию. Поэтому наша связь постепенно оборвалась.

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– Режиссер Олесь Санин в интервью нам рассказывал, что во время общения с Лозницей у него складывалось впечатление, будто тот оценивает все с точки зрения денег. Сказал о его позиции: "Для меня это – родина на продажу". Вы тоже замечали за ним такое или, возможно, просто не знали его достаточно близко?

– Мы недостаточно много общались, чтобы я мог об этом судить. Но хочу рассказать одну историю, связанную с Сергеем Лозницей. Это произошло во время предпремьерного показа "За перемогу!" в Киеве. Я общался со зрителями, и ко мне подошел молодой человек. Было заметно, что он уже где-то изрядно выпил. И вдруг говорит: "Я понял! Вы как Лозница, только хороший!" Я воспринял это как комплимент, но сама формулировка меня очень рассмешила. Думаю: о, тема – измерять украинских режиссеров в лозницах! Мол, ты – 0,75 Лозницы, только хороший, а ты – минус 0,75 Лозницы. Можно составить целый украинский рейтинг в лозницах! (смеется) А если серьезно, у человека есть своя позиция, которая отличается от нашей. Ну пусть он с этим живет. Другое дело, что его высказывания использует третья сила, выдавая их за мнение украинского режиссера.

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– Расскажите, над каким фильмом вы сейчас работаете. Что это будет за история?

– Мы выиграли конкурс "Тысячовесна". Но когда состоится полноценный запуск проекта и начнется финансирование, пока неизвестно. Что касается сюжета фильма: как и раньше, ничего не выдумываю – буду снимать о том, что происходит со мной и моими близкими. Это история моей дочери. С началом войны они с мамой уехали за границу. Но в какой-то момент дочь сказала: "Мне здесь, в Австрии, скучно. Чувствую, что жизнь проходит мимо, без всякого смысла. Возвращаюсь в Украину. Хочу быть здесь во время войны, хочу здесь взрослеть". Жена по определенным причинам должна была еще некоторое время оставаться за границей. А я получил такую радость – быть рядом с дочерью в очень интересный период ее взросления.

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– Мне кажется, ваша новая история найдет отклик у многих. Например, среди друзей моей 20-летней дочери немало тех, кто остался в Киеве с папами или вернулся из-за границы. Ее ближайшая подруга в 16 лет вернулась из Франции, где нашла убежище от войны вместе с родителями, потому что почувствовала, что не хочет терять связь с Украиной. Она уже четыре года живет одна в Киеве, а родители остаются за границей. А каково вам было самому воспитывать дочь-подростка в такое непростое время?

– С этим все в порядке. Просто когда ты отец и видишь, как взрослеет твой ребенок, это всегда непросто. А во время войны – тем более. Я видел, как взрослеют дети моих друзей. Они росли в такой патриотической среде, где считалось делом чести пойти воевать в 18 лет. Я видел, как эти совсем юные парни подписывали контракты, а позже некоторые из них уже не возвращались с войны. Слава Богу, не всегда, но это страшно. И моя дочь была рядом с этими парнями, они ее друзья. Она тоже начала говорить, что хочет пойти воевать, когда ей исполнится 18. Но я понимал, что нельзя категорически возражать, иначе получишь обратную реакцию. Поэтому отвечал: "Хорошо-хорошо, ладно", стараясь осторожно объяснить ей, насколько это серьезное решение. Все это, собственно, будет в кино.

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– В фильме "За победу!" меня поразило, как спокойно ваш герой реагирует на решение сына бросить на некоторое время университет. Я смотрела и думала: "Боже, как же легко он соглашается!" Ведь у родителей всегда есть опасения: а вдруг ребенок потом упрекнет тебя в том, что ты, имея больший жизненный опыт, не отговорил его от необдуманного шага?

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– Я считаю, что ты как отец ничего не можешь сделать. Можешь попытаться убедить, но это может обернуться еще худшими последствиями. Поэтому иногда приходится принять решение ребенка и дать ему возможность самому пройти этот путь, совершить собственные ошибки – желательно как можно раньше.

– Как вы думаете, что дали дочери эти два года, которые она провела с вами?

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– Я старался давать ей как можно больше свободы и одновременно создавать комфортные условия. Не комментировал и не оценивал ее поступки, если она сама не спрашивала моего мнения. Если ей было интересно, она спрашивала – тогда я мог что-то посоветовать. Но в целом старался не навязывать собственных оценок. Она поступила на режиссуру – посмотрим, как все сложится. Это уже зависит от нее самой – почувствует ли она, что это ее дело. Сейчас ей все интересно.

А сын окончил операторский факультет. Пошли нашим путем. Правда, не уверен, что это была хорошая идея (смеется). Но мы все немного контужены кино. Как я говорю: контуженные кинолюди. Жена – продюсер всех моих фильмов. Кроме того, она писала сценарии к некоторым из них. Она мой первый критик и слушатель всех идей, всех сценариев – вообще всего. Сразу добавлю: в фильме "За победу!" не она играла мою жену. В тот момент жена была за границей, поэтому у нее не было возможности сниматься. Да и вообще она не любит быть в кадре.

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