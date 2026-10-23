''Отшельница'' София Ротару публично обратилась к покойному мужу на русском языке. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаСердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маскиСердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маскиВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеоВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеокраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: к чему "готовятся" АЗССеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныПутин"Уходи в отставку, старый уже": Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сетиЧетыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам самиЧетыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам самиВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоСтали известны новые подробности развода Свитолиной и МонфисаСтали известны новые подробности развода Свитолиной и МонфисаФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по СШАФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США

"Отшельница" София Ротару публично обратилась к покойному мужу на русском языке. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
129
"Отшельница" София Ротару публично обратилась к покойному мужу на русском языке. Фото
София Ротару нарушила молчание в день смерти мужа

Эстрадная певица София Ротару, которая после начала полномасштабной войны максимально сократила свое присутствие в публичном пространстве, нарушила молчание в болезненную дату – 24-ю годовщину со дня смерти мужа Анатолия Евдокименко. Артистка поделилась архивным снимком любимого и обратилась к нему на русском языке.

В своих Instagram-stories знаменитость написала: "Помню и люблю", добавив смайлик красного сердца. Для публикации она выбрала снимок музыканта в молодости, где он позирует перед камерой в вышитой рубашке и с мягкой улыбкой.

''Отшельница'' София Ротару публично обратилась к покойному мужу на русском языке. Фото

София Ротару обратилась к мужу в годовщину его смерти. Источник: Скриншот

Заметим, что Анатолий Евдокименко был одним из главных основателей украинской эстрадной и поп-сцены XX века. Долгое время он был руководителем ансамбля "Червона рута", который воплощал звучание эпохи 1970 – 1980-х годов.

Читайте также
Оксана ГейдорОксана Гейдор
41,8 т.
"Ведет себя как ребенок". Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с Путиным
41,8 т.
"Ведет себя как ребенок". Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с Путиным
Оксана ГейдорОксана Гейдор
3,6 т.
"Найти такую сумму было трудно". Киновед раскрыл, сколько получила Софи Лорен за единственный приезд в Киев и кто за это заплатил
3,6 т.
"Найти такую сумму было трудно". Киновед раскрыл, сколько получила Софи Лорен за единственный приезд в Киев и кто за это заплатил
Анастасия КакунАнастасия Какун
3,0 т.
Альона Альона попала в больницу и одной загадочной фразой прокомментировала свое состояние. Фото
3,0 т.
Альона Альона попала в больницу и одной загадочной фразой прокомментировала свое состояние. Фото

Однако проблем со здоровьем не давали музыканту спокойно наслаждаться жизнью. В 1989-м Евдокименко перенес первый инсульт, после которого проходил долгую и сложную реабилитацию. Его главной опорой была София Ротару, ведь она даже поставила гастрольную деятельность на паузу, чтобы быть рядом с любимым.

''Отшельница'' София Ротару публично обратилась к покойному мужу на русском языке. Фото

Потеря мужа стала для певицы болезненным ударом. Источник: facebook.com/sofiarotaru.official

Но, к сожалению, недуг снова дал о себе знать в 2002 году. В августе Анатолий Евдокименко перенес второй инсульт, а третий приступ, который случился осенью, оказался для него роковым. 23 октября 2002 года музыкант ушел из жизни. После потери любимого София Ротару почти все время проводила у его могилы, отказавшись от всех выступлений.

''Отшельница'' София Ротару публично обратилась к покойному мужу на русском языке. Фото

Анатолия Евдокименко похоронили на Байковом кладбище. Источник: Скриншот

Анатолия Евдокименко похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Память музыканта увековечили гранитным монументом с изображением его лица. На фотографии, которой Ротару делилась в 2024 году, можно увидеть, что на его могиле высажено много цветов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что София Ротару показала редкое фото из дома, в котором "изолировалась" после 24 февраля 2022 года.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесафотографиисоцсетисмертьСофия РотаруСофия Ротару
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники