''Отшельница'' София Ротару публично обратилась к покойному мужу на русском языке. Фото

Эстрадная певица София Ротару, которая после начала полномасштабной войны максимально сократила свое присутствие в публичном пространстве, нарушила молчание в болезненную дату – 24-ю годовщину со дня смерти мужа Анатолия Евдокименко. Артистка поделилась архивным снимком любимого и обратилась к нему на русском языке.

Видео дня

В своих Instagram-stories знаменитость написала: "Помню и люблю", добавив смайлик красного сердца. Для публикации она выбрала снимок музыканта в молодости, где он позирует перед камерой в вышитой рубашке и с мягкой улыбкой.

Заметим, что Анатолий Евдокименко был одним из главных основателей украинской эстрадной и поп-сцены XX века. Долгое время он был руководителем ансамбля "Червона рута", который воплощал звучание эпохи 1970 – 1980-х годов.

Однако проблем со здоровьем не давали музыканту спокойно наслаждаться жизнью. В 1989-м Евдокименко перенес первый инсульт, после которого проходил долгую и сложную реабилитацию. Его главной опорой была София Ротару, ведь она даже поставила гастрольную деятельность на паузу, чтобы быть рядом с любимым.

Но, к сожалению, недуг снова дал о себе знать в 2002 году. В августе Анатолий Евдокименко перенес второй инсульт, а третий приступ, который случился осенью, оказался для него роковым. 23 октября 2002 года музыкант ушел из жизни. После потери любимого София Ротару почти все время проводила у его могилы, отказавшись от всех выступлений.

РЕКЛАМА

Анатолия Евдокименко похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Память музыканта увековечили гранитным монументом с изображением его лица. На фотографии, которой Ротару делилась в 2024 году, можно увидеть, что на его могиле высажено много цветов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что София Ротару показала редкое фото из дома, в котором "изолировалась" после 24 февраля 2022 года.

Главные истории дня