"Не могла отвести глаз от дирижера". Выступление украинского хора с хитом Евровидения неожиданно стало популярным во всем мире
Артисты Академического Подольского камерного хора "Леонтович-капелла" Винницкой областной филармонии неожиданно стали звездами интернета. Они исполнили легендарный хит Русланы "Дикі танці", с которым певица в 2004 году победила на Евровидении, и вызвали огромный восторг как среди украинцев, так и иностранцев.
Видео с зажигательной композицией в исполнении коллектива посмотрели на платформе TikTok 1,5 миллиона раз. Более того, запись уже собрала свыше 120 тысяч лайков и впечатляющее количество комментариев с комплиментами.
Пользователи сети откровенно признавались, что просто не могли перестать слушать хит Евровидения в исполнении хора, а многие отмечали, что все их внимание "украла" дирижер Ольга Бабошина. Она отдавала всю себя любимому делу и излучала невероятную энергию, благодаря чему покорила сердца зрителей со всего мира.
"Дирижер просто зажигает! Сначала я смотрела на нее, а во второй раз уже слушала, потому что иначе просто невозможно".
"Я уже 20 раз слушаю по кругу. Где-нибудь есть полная версия песни?"
"Класс! А от дирижера не могла оторвать глаз".
"Руководительница хора – настоящая жемчужина".
"Такой кайф. Руслана будет гордиться! Эта энергия – просто нечто".
"Мне очень нравится энергия дирижера. Она такая зажигательная, что я сильно чувствую ее энергию и двигаюсь в ее ритме".
Что известно о хоре
Коллектив "Леонтович-капелла" был создан в октябре 2018 года и стал возрождением традиций хоровой капеллы им. Николая Леонтовича, на базе которой в 1937 году была основана Винницкая филармония. Творческий коллектив ансамбля насчитывает более 30 человек, а его художественным руководителем и главным дирижером является заслуженная деятельница искусств Украины Ольга Бабошина.
Хор выработал свой уникальный стиль, сочетая академическую традицию с элементами эстрадно-джазового звучания. Артисты активно включают в свой репертуар произведения современных украинских и зарубежных авторов и аранжировщиков.
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