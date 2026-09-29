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"Не могла отвести глаз от дирижера". Выступление украинского хора с хитом Евровидения неожиданно стало популярным во всем мире

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 15,0 т.
"Не могла отвести глаз от дирижера". Выступление украинского хора с хитом Евровидения неожиданно стало популярным во всем мире
Украинский хор перепел хит "Дикі танці" Русланы и покорил сеть

Артисты Академического Подольского камерного хора "Леонтович-капелла" Винницкой областной филармонии неожиданно стали звездами интернета. Они исполнили легендарный хит Русланы "Дикі танці", с которым певица в 2004 году победила на Евровидении, и вызвали огромный восторг как среди украинцев, так и иностранцев.

Видео с зажигательной композицией в исполнении коллектива посмотрели на платформе TikTok 1,5 миллиона раз. Более того, запись уже собрала свыше 120 тысяч лайков и впечатляющее количество комментариев с комплиментами.

Пользователи сети откровенно признавались, что просто не могли перестать слушать хит Евровидения в исполнении хора, а многие отмечали, что все их внимание "украла" дирижер Ольга Бабошина. Она отдавала всю себя любимому делу и излучала невероятную энергию, благодаря чему покорила сердца зрителей со всего мира.

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''Не могла отвести глаз от дирижера''. Выступление украинского хора с хитом Евровидения неожиданно стало популярным во всем мире

Хор "Леонтович-капела" підкорив мережу

Источник: Скриншот

"Дирижер просто зажигает! Сначала я смотрела на нее, а во второй раз уже слушала, потому что иначе просто невозможно".

"Я уже 20 раз слушаю по кругу. Где-нибудь есть полная версия песни?"

"Класс! А от дирижера не могла оторвать глаз".

"Руководительница хора – настоящая жемчужина".

"Такой кайф. Руслана будет гордиться! Эта энергия – просто нечто".

"Мне очень нравится энергия дирижера. Она такая зажигательная, что я сильно чувствую ее энергию и двигаюсь в ее ритме".

''Не могла отвести глаз от дирижера''. Выступление украинского хора с хитом Евровидения неожиданно стало популярным во всем мире

У мережі в захваті від колективу

Источник: Скриншот

''Не могла отвести глаз от дирижера''. Выступление украинского хора с хитом Евровидения неожиданно стало популярным во всем мире

Серця публіки підкорила диригентка

Источник: Скриншот

Что известно о хоре

Коллектив "Леонтович-капелла" был создан в октябре 2018 года и стал возрождением традиций хоровой капеллы им. Николая Леонтовича, на базе которой в 1937 году была основана Винницкая филармония. Творческий коллектив ансамбля насчитывает более 30 человек, а его художественным руководителем и главным дирижером является заслуженная деятельница искусств Украины Ольга Бабошина.

''Не могла отвести глаз от дирижера''. Выступление украинского хора с хитом Евровидения неожиданно стало популярным во всем мире

Ольга Бабошина є художньою керівницею хору

Источник: facebook.com/leontovichkapelaoficial

Хор выработал свой уникальный стиль, сочетая академическую традицию с элементами эстрадно-джазового звучания. Артисты активно включают в свой репертуар произведения современных украинских и зарубежных авторов и аранжировщиков.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что "обновленный" хор Веревки вызвал мурашки исполнением фолк-оперы, которой уже 50 лет.

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