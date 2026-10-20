От дружбы на расстоянии до любви: Маша Кондратенко впервые показала своего бойфренда-режиссера, которого долгое время скрывала от публики

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 10 тыс. грн ($220)Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоРоссия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фото"Будет тяжело, но мы выживем": Селезнев назвал болевую точку военной машины Путина"Будет тяжело, но мы выживем": Селезнев назвал болевую точку военной машины ПутинаВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. Видео"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил ГассиеваКим Чен ИнКим Чен Ин мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг? Что стоит за громкими слухами и какой диагноз ему приписывали

От дружбы на расстоянии до любви: Маша Кондратенко впервые показала своего бойфренда-режиссера, которого долгое время скрывала от публики

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read3 мин
1,1 т.
От дружбы на расстоянии до любви: Маша Кондратенко впервые показала своего бойфренда-режиссера, которого долгое время скрывала от публики
Маша Кондратенко впервые рассекретила отношения с Юрием Чайкой. Источник: instagram.com/mashaa.kondratenko

Украинская певица Маша Кондратенко впервые рассказала о своих отношениях с режиссером и клипмейкером Юрием Чайкой. Оказалось, что пара начала встречаться еще год назад, однако не спешила выносить на публику серьезные изменения в личной жизни.

Завесу над своей историей любви Кондратенко и Чайка приоткрыли в интервью для Cosmopolitan. Что интересно, сначала артистка даже не рассматривала режиссера как потенциального бойфренда, однако судьба уготовила для их отношений кардинально иные планы.

От дружбы на расстоянии до любви: Маша Кондратенко впервые показала своего бойфренда-режиссера, которого долгое время скрывала от публики

Маша Кондратенко объявила о отношениях с Юрием Чайкой. Источник: Владлен Лысенко для Cosmopolitan

Маша Кондратенко и Юрий Чайка познакомились в 2022 году, когда вместе работали над клипом на песню "Ведмеді-балалайки". Как вспоминала артистка, уже на первой встрече в Zoom она обратила внимание на внешность режиссера, а впоследствии была искренне поражена его галантностью.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
4,8 т.
На эти деньги можно купить "люксовое" авто: Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о доходах
4,8 т.
На эти деньги можно купить "люксовое" авто: Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о доходах
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
5,2 т.
"На сцене – королева, а в жизни..." Музыкальный продюсер рассказал, какая Наталья Могилевская за кадром
5,2 т.
"На сцене – королева, а в жизни..." Музыкальный продюсер рассказал, какая Наталья Могилевская за кадром
Анастасия КакунАнастасия Какун
4,7 т.
Ирина Федишин довела сеть до слез обращением к умершей дочери и показала, каким представляет ее голос "с небес"
4,7 т.
Ирина Федишин довела сеть до слез обращением к умершей дочери и показала, каким представляет ее голос "с небес"

"Лично мы встретились уже в Одессе, когда приехали на съемки. Юра вместе с продюсером клипа встретили нас у поезда и сразу отвезли в очень классную кофейню, где угостили гранатовым колд-брю. Уже тогда я обратила внимание, какой он джентльмен и просто необыкновенно приятный человек. После этого знакомства мы начали поддерживать дружеские отношения на расстоянии, ведь я жила в Киеве, а он в тот момент – в Одессе. К тому же тогда я была в других отношениях, поэтому вообще не рассматривала Юру как потенциального парня", – поделилась певица.

От дружбы на расстоянии до любви: Маша Кондратенко впервые показала своего бойфренда-режиссера, которого долгое время скрывала от публики

Отношения пары длятся уже год. Источник: Владлен Лысенко для Cosmopolitan

Со своей стороны Юрий Чайка признался, что его симпатия к Маше Кондратенко возникла с первого взгляда. Исполнительница приятно удивила режиссера своей человечностью и отсутствием какой-либо надменности, присущей многим звездам шоу-бизнеса.

В конце концов их дружба переросла в глубокие чувства. По словам Кондратенко, она окончательно поняла, что между ней и Юрием Чайкой все серьезно, когда режиссер помог ей починить бойлер. Для артистки всегда было важно не только слышать слова о симпатии, но и видеть конкретные поступки.

"Но если честно, тогда я особо не задумывалась, в отношениях мы уже или нет. Именно Юра первым четко определил, что мы пара, и я ему за это очень благодарна. В начале отношений у многих возникает неопределенность: мы встречаемся или просто проводим время вместе? Есть ли у этого человека какие-то планы на общее будущее? А Юра очень быстро расставил все точки над "і", – рассказала знаменитость.

От дружбы на расстоянии до любви: Маша Кондратенко впервые показала своего бойфренда-режиссера, которого долгое время скрывала от публики

Певица поняла по поступкам режиссера, что он относится к ней серьезно. Источник: Владлен Лысенко для Cosmopolitan

Эта ситуация глубоко запечатлелась и в памяти Юрия Чайки. Он вспомнил, что тогда после работы "мчался" за инструментами, ведь хотел помочь Маше Кондратенко не потому, что "надо", а потому, что ставил ее комфорт, улыбку и спокойствие выше собственного удобства.

Что интересно, решение вывести личную жизнь из тени далось певице нелегко. У нее был довольно болезненный опыт публичных отношений, поэтому долго держала свои сердечные дела под семью замками. Однако со временем Маша Кондратенко поняла, что хочет делиться совместными моментами с Юрием Чайкой, в чем режиссер ее полностью поддержал.

"Для нас все довольно просто: мы не чувствуем, что один из этих миров нам мешает. Есть наша личная жизнь, есть ее публичная жизнь, есть моя – и все это может прекрасно сосуществовать. Мне нравится, что мы раскрываем нашу историю именно тогда, когда оба готовы к этому", – подчеркнул клипмейкер.

От дружбы на расстоянии до любви: Маша Кондратенко впервые показала своего бойфренда-режиссера, которого долгое время скрывала от публики

Кондратенко и Чайка открыли в себе новые грани во время отношений. Источник: Владлен Лысенко для Cosmopolitan

Как признались влюбленные, отношения раскрыли в каждом из них совершенно новые стороны. Маша Кондратенко научилась прямо говорить о своих чувствах и стала более нежной, тогда как Юрий Чайка наконец-то почувствовал свободу быть самим собой.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Анита Луценко подтвердила отношения с испанцем-другом Украины Фермином Эгидо.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесаОтношенияфотографииМаша КондратенкоМаша Кондратенко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники