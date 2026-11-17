Телеведущая Анастасия Даугуле и одесский ресторатор Савва Либкин поженились после возобновления отношений, которые завершили в конце 2017 года. Влюбленные устроили празднование у моря и в одном из ресторанов жениха.

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Свадебные фотографии пары опубликовала фотограф по имени Стефания в Instagram. "Свадьба Савелия и Анастасии", – лаконично подписали снимки.

На фотографиях, сделанных в ретро-стиле, Даугуле и Либкин позируют в нескольких образах, не скрывая счастливых улыбок.

Судя по опубликованным снимкам, свадебная фотосессия состоялась в теплое время года. Молодожены фотографировались на пляже и в одном из одесских заведений Либкина.

В комментариях пару и снимки осыпали комплиментами:

"Как же круто! Невероятные фото".

"Стефа, ты, как всегда, гениальна. На этих фото столько жизни".

"Вот это уровень вау, работа – супер".

"Это невероятно".

"Это вау! Какие живые, сочные фото".

"Анастасия – невероятная женщина, коллега, телеведущая! Радуюсь за молодоженов! Фото невероятные".

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"Вау! И фото супер. И за Сааву я рада".

История отношений телеведущей и ресторатора началась примерно десять лет назад. Они встречались с 2014 года, однако в конце 2017-го решили расстаться. Несмотря на это, бывшим влюбленным удалось сохранить общение.

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Позже их пути снова пересеклись, а в декабре 2025 года Даугуле уже рассказывала о возобновлении общения с Либкиным. В интервью изданию "Коротко про" телеведущая призналась, что оба за это время изменились и теперь пытаются построить совместную жизнь на новых основах.

"Я рада, что мы возобновили общение. Мы давно знаем друг друга. Но долго не общались. Думаю, каждый из нас изменился", – говорила она.

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Даугуле также объяснила, что много работала над собой и искала внутренней гармонии, поскольку считает ее важным условием здоровых отношений.

"Человек становится гармоничным в отношениях, когда находит гармонию с собой. Уверена в этом. И эту гармонию искала активно и настойчиво. Мне кажется, я изменилась. Мне кажется, изменился и Савва. Сейчас мы пытаемся построить гармоничную, общую вселенную", – делилась телеведущая.

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Анастасия Даугуле родилась в 1975 году в Риге. Она имеет звание заслуженной журналистки Украины, работает на телеканале "Интер" и ведет эфиры национального телемарафона "Единые новости".

После окончания гимназии переехала в Украину, где поступила на исторический факультет Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Там журналистка специализировалась на истории Древнего Рима и параллельно изучала политологию.

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В то же время личная жизнь Саввы Либкина была насыщенной. Его первой официальной женой стала Римма Сокол, на которой он женился в 1985 году. У супругов родилась дочь Юлия. После развода бывшие супруги сохранили хорошие отношения.

Позже у Либкина были отношения с женщиной по имени Елена, с которой он не регистрировал брак. В 2000 году у них родилась дочь Николь. Еще одной официальной женой ресторатора стала Лилия. В этом браке родились две дочери – София и Мия.

В апреле 2021 года Либкин женился на журналистке и продюсере Марине Маричевой. Свадьба состоялась в одном из его одесских ресторанов. Однако уже в декабре 2023-го ресторатор сообщил о разводе. По его словам, решение было обоюдным.

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