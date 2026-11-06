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Весила 132 кг: alyona alyona раскрыла, сколько килограммов потеряла за две недели после операции по уменьшению желудка

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
1,3 т.
Весила 132 кг: alyona alyona раскрыла, сколько килограммов потеряла за две недели после операции по уменьшению желудка
Alyona Alyona рассказала, насколько похудела после перенесенной бариатрической операции. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница и автор песен Alyona Alyona раскрыла, как изменились цифры на ее весах после перенесенной бариатрической операции. Под нож хирурга артистка легла с весом 132 килограмма, а за две недели потеряла около 12 кг.

Этим результатом исполнительница поделилась в своем Instagram. Отдельно Alyona Alyona подчеркнула, что решилась на операцию по уменьшению желудка не ради конкретной цифры, а для того, чтобы увидеть изменения внутри себя.

Весила 132 кг: alyona alyona раскрыла, сколько килограммов потеряла за две недели после операции по уменьшению желудка

Alyona Alyona рассказала, сколько килограммов потеряла после бариатрической операции. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

"22.10 мне сделали операцию. И после этого каждый день меня спрашивают: "Ну что, ты уже сколько сбросила?". Люди любят примерять на себя что-то желанное. Даже если и воображаемое. Но моя цель – не цифры. А процесс. Процесс изменений, новых навыков, перестановки приоритетов. Процесс выбора себя. Это главное. Спасибо всем, кто пришел сюда с добром и разделяет мой путь", – отметила артистка.

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Пост Alyona Alyona дополнила серией снимков в белье, а в конце добавила кадр, где стоит на весах. Сейчас рэпер весит 120,7 кг.

Весила 132 кг: alyona alyona раскрыла, сколько килограммов потеряла за две недели после операции по уменьшению желудка

Через две недели после операции Alyona Alyona весит 120,7 кг. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

Ранее Alyona Alyona рассказывала, что до последнего откладывала операцию по уменьшению желудка, хотя даже врачи советовали ей согласиться на хирургическое вмешательство, мол, это ее единственный выход. Артистка пыталась похудеть благодаря спорту и даже специальным инъекциям, однако никогда не достигала желаемого результата.

Весила 132 кг: alyona alyona раскрыла, сколько килограммов потеряла за две недели после операции по уменьшению желудка

Ранее артистка весила 132 кг. Источник: Скриншот

Как рассказывала рэпер, проблемы с лишними килограммами были у нее на протяжении всей жизни. В девятом классе Alyona Alyona весила 82 кг, а на выпускной в 16 лет уже шла с весом 122 кг. Исполнительница прекрасно осознает, что бариатрическая операция может не стать для нее "панацеей", однако все же стремится увидеть в себе изменения.

Ранее OBOZ.UA писал, что alyona alyona рассказала о последствиях уменьшения желудка и почему сейчас не может забеременеть.

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