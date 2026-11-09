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"Трудно найти слова, чтобы передать боль": умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
1,4 т.
"Трудно найти слова, чтобы передать боль": умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью
Умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью

В Киеве умер актер театра и кино Игор Тетруев, занимавший должность заместителя директора – художественного руководителя Киевского академического театра кукол "Замок на горе". В последние месяцы коллектив театра пытался помочь артисту побороть онкологическое заболевание и даже открывал сбор средств на его лечение.

О смерти Игоря Александровича сообщила команда театра на официальной странице в Instagram. Коллеги признались, что потеря стала для них большой болью, ведь Тетруев был не просто сотрудником, а важной частью театральной семьи.

''Трудно найти слова, чтобы передать боль'': умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью

Коллеги признались, что потеря стала для них большой болью. Источник: instagram.com/zamok_na_gori

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня ушел из жизни наш дорогой коллега, замечательный человек и настоящий друг – Игорь Александрович Тетруев. Игорь Александрович был неотъемлемой частью нашей театральной семьи. Человеком, которого мы искренне ценили и уважали, на которого всегда можно было положиться. Его профессионализм, человечность, доброта и преданность родному театру навсегда останутся в нашей памяти. Трудно найти слова, чтобы передать боль этой утраты. Сегодня наш "Замок" потерял не просто коллегу, а близкого человека, который был частью его жизни и истории", – написали представители театра.

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''Трудно найти слова, чтобы передать боль'': умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью

Он работал в театре и снимался в украинских сериалах. Источник: instagram.com/zamok_na_gori

Игорь Тетруев получил образование во Львовской консерватории по специальности музыкант-исполнитель, а также в Государственной академии руководящих кадров культуры и искусств, где учился режиссуре массовых праздников. Он работал в театре и снимался в украинских сериалах, преимущественно исполняя роли второго плана.

О тяжелом состоянии здоровья артиста стало известно летом 2026 года. В августе театр опубликовал обращение с просьбой помочь коллеге, который боролся с онкологическим заболеванием. Согласно медицинским документам, у Игоря Тетруева обнаружили плеоморфную недифференцированную саркому мягких тканей правого бедра с метастазами в легкие.

''Трудно найти слова, чтобы передать боль'': умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью

У Игоря Тетруева обнаружили плеоморфную недифференцированную саркому. Источник: instagram.com/zamok_na_gori

К тому времени актер уже прошел пять курсов полихимиотерапии и курс дистанционной лучевой терапии. Тогда коллектив театра открыл сбор средств, призвав неравнодушных поддержать Игоря Тетруева в борьбе с болезнью.

Чем известен Киевский академический театр кукол "Замок на горе"

Киевский академический театр кукол – старейший театр кукол в Украине. Его основали 27 октября 1927 года по инициативе украинского актера Александра Соломарского и Ирины Деевой. Сначала он работал как филиал театра юного зрителя, а уже в 1929 году стал самостоятельным творческим коллективом.

За почти столетнюю историю театр получил признание не только в Украине, но и за рубежом. Киевские кукольники представляли Украину на международных театральных фестивалях и форумах в Австрии, США, Канаде, Японии, Южной Корее, Польше, Болгарии и других странах. Кроме того, с 1991 года по инициативе театра в Киеве проводят международный фестиваль театров кукол.

''Трудно найти слова, чтобы передать боль'': умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью

Как выглядит театр. Источник: instagram.com/zamok_na_gori

Особую известность учреждению принесло его здание в виде сказочного дворца в центре столицы. Его строительство завершили в 2005 году, а торжественное открытие состоялось 19 декабря. В церемонии участвовал тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что умерла заслуженная артистка Украины, слава о которой звучала далеко за пределами страны.

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