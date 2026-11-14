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"Тяжело эмоционально и физически": жена Джо Байдена откровенно рассказала о трудностях ухода за мужем, который болен раком

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,8 т.
"Тяжело эмоционально и физически": жена Джо Байдена откровенно рассказала о трудностях ухода за мужем, который болен раком
Джилл Байден рассказала о влиянии тяжелой болезни мужа на ее жизнь

Джилл Байден поделилась откровением о том, как онкологическое заболевание мужа – 46-го президента США Джо Байдена – повлияло на ее жизнь. Покинув Белый дом, супруги планировали путешествовать по миру, однако, когда политику диагностировали агрессивную форму рака простаты, бывшая первая леди была вынуждена посвятить почти все свое время уходу за любимым.

Об этом она рассказала в интервью изданию People. Как призналась Джилл Байден, ей пришлось потратить некоторое время, чтобы окончательно осознать: серьезная болезнь мужа "забрала" их прежнюю жизнь.

''Тяжело эмоционально и физически'': жена Джо Байдена откровенно рассказала о трудностях ухода за мужем, который болен раком

Джилл Байден призналась, что болезнь мужа изменила ее жизнь. Источник: X/JoeBiden

"У нас были другие планы на жизнь после Белого дома: путешествовать, возможно, поехать в Италию или еще куда-нибудь. Мы планировали посетить немало мест. Но как только ему поставили диагноз, наша жизнь полностью изменилась", – отметила бывшая первая леди, – "Мне пришлось на минуту остановиться, чтобы осознать: у Джо рак простаты четвертой стадии с метастазами, а это означает, что болезнь останется с ним навсегда. И это меняет твою жизнь, меняет взгляд на нее. Так что теперь мы отправились по новому пути".

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Джилл Байден начала общаться с людьми, которым тоже приходится ухаживать за тяжелобольными близкими. По словам бывшей первой леди, она пытается поддержать каждого из них: "Я поняла, как это сложно. Насколько тяжело эмоционально и физически проходить через все это каждый день".

''Тяжело эмоционально и физически'': жена Джо Байдена откровенно рассказала о трудностях ухода за мужем, который болен раком

Жена Джо Байдена ухаживает за ним

Как рассказала Джилл Байден, теперь каждый ее день проходит примерно одинаково. Она следит за тем, правильно ли питается Джо Байден, делает ли он физические упражнения, принял ли лекарства и не забыла ли она поговорить с врачом. Чтобы обеспечить политику наилучшие условия, бывшей первой леди помогают ухаживать за ним другие люди.

"Все это накладывается на семейную жизнь и все остальные дела, которыми занимается каждый из супругов или другой член семьи", – отметила Джилл Байден.

И все же, как уверяет бывшая первая леди США, все непростые испытания никоим образом не ухудшают их брак. По словам Джилл Байден, они лишь стали сильнее.

''Тяжело эмоционально и физически'': жена Джо Байдена откровенно рассказала о трудностях ухода за мужем, который болен раком

У политика диагностировали рак простаты

Напомним, что у Джо Байдена диагностировали рак простаты в мае 2025 года. После выявления болезни 46-й президент США перенес операцию по удалению злокачественных клеток с кожи, а затем начал проходить курс лучевой терапии и гормонального лечения.

Летом этого года сын Джо Байдена – Хантер – заявил, что онкологическое заболевание является "очень болезненным и изнурительным" для его отца. По словам мужчины, ему непросто наблюдать за состоянием папы, но в то же время он очень гордится его стойкостью.

Как ранее писал OBOZ.UA, жена Джо Байдена назвала первый симптом, сигнализировавший о его "агрессивном" раке. Оказалось, что еще до выявления тяжелой болезни государственный деятель "просыпался по семь раз за ночь".

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