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Беременная Екатерина Тишкевич эвакуировалась из Киева из-за российских обстрелов: ее муж объяснил, почему не уехали на запад Украины

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 мин
icon 1,0 т.
Беременная Екатерина Тишкевич эвакуировалась из Киева из-за российских обстрелов: ее муж объяснил, почему не уехали на запад Украины
Беременная Екатерина Тишкевич эвакуировалась из Киева из-за российских обстрелов. Источник: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая вместе с мужем Валентином Томусяком ждет рождения первенца, временно покинула Киев из-за усиления российских обстрелов. Супруги решили провести зиму в Виннице, где также рассматривают возможность рождения ребенка.

О своем переезде будущие родители рассказали в Instagram. Тишкевич отметила, что после очередной ночи с взрывами они поняли, что переезд, о котором раньше думали, стал актуальным. По словам актрисы, они также опасались, что из-за обстрелов могут не успеть спокойно добраться до роддома в Киеве на другом берегу Днепра.

Беременная Екатерина Тишкевич эвакуировалась из Киева из-за российских обстрелов: ее муж объяснил, почему не уехали на запад Украины

Тишкевич отметила, что после очередной ночи с взрывами они поняли, что переезд, о котором раньше думали, стал актуальным. Источник: скриншот

"Беспокойство родителей начинается задолго до рождения ребенка. Мы проснулись в четыре утра от взрывов, от новостей о том, что наши соседи-террористы обстреливают города, и от осознания того, что если так продолжится, то мы можем просто не доехать с левого берега на правый в роддом. Поэтому этот "план Б" – рожать в Виннице и зимовать там – становится все более реальным и актуальным", – рассказала Тишкевич.

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Валентин Томусяк пояснил, что Винницу супруги выбрали прежде всего из-за ее расположения. Актер продолжает работать и имеет гастрольный график, поэтому ему важно иметь возможность без проблем ездить на работу в другие города Украины. По его мнению, из более отдаленных областных центров на западе это было бы значительно сложнее.

"Почему именно Винница? На самом деле есть несколько аргументов. Первый – это расположение. Потому что из Винницы мне будет очень легко, по крайней мере, добираться до других городов, ведь у меня до сих пор продолжается гастрольный график. И если я поеду куда-то, условно, в Ужгород или даже в Ивано-Франковск, то мне оттуда будет сложно выезжать, чтобы где-то там присоединиться к труппе, которая едет, например, в Харьков", – пояснил Томусяк.

По словам актера, из Винницы в Киев будет удобно добираться на поезде, автомобиле или автобусе. Это важно для семьи, ведь Екатерина Тишкевич планирует продолжать наблюдаться в своей киевской клинике и ездить в столицу на плановые осмотры во время беременности.

Есть в выборе Винницы и личная причина. Супруги рассказали, что в городе живет много людей из их духовного круга. Тишкевич и Томусяк интересуются индуизмом, практикуют медитацию и йогу, поэтому для них важно оставаться рядом с друзьями и единомышленниками, которые смогут поддержать их во время зимовки.

Сейчас актеры ищут в Виннице квартиру для длительного проживания и присматриваются к местному родильному дому.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Екатерина Тишкевич, забеременевшая после комы и тяжелой болезни, раскрыла пол первенца и его редкое имя.

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