"Все, что могли, разбили": Даша Трегубова – о квартире на Лукьяновке, дважды поврежденной взрывами, ночевках в авто и обвале гонораров в кино
Популярная актриса и телеведущая Даша Трегубова с недавних пор – еще и режиссер. В интервью OBOZ.UA она рассказала о закулисье съемок и работе с Алексеем Горбуновым, который мог устроить разнос прямо на площадке. Поделилась историей дочери Полины, которая после съемок в мамином фильме решила сделать творческую паузу. Вспомнила и непростые моменты жизни в Киеве: как взрывы дважды повредили ее квартиру на Лукьяновке. А еще объяснила, почему не жалеет о возвращении из Польши, где нашла убежище в начале вторжения, рассказала о заработках украинских актеров и о том, что сегодня приносит ей наибольший доход. Мы поговорили с актрисой на презентации шоу Destination X на SWEET.TV.
– Даша, кажется, в вашей карьере наступает новый этап: вы все чаще заявляете о себе не только как актриса, но и как режиссер. В вашем послужном списке уже есть мистический триллер "Башня", мини-сериал "Бейся, сердце, бейся", а теперь вы готовитесь к работе над третьим фильмом. Это осознанный поворот в профессии или, возможно, возвращение к тому, с чего когда-то начинался ваш путь в кино?
– На самом деле это скорее возвращение: я по образованию режиссер. Учиться на режиссера я пошла сразу после школы. И знаете, что интересно? Если сейчас открыть мой школьный альбом, там можно найти красноречивые записи одноклассников: "Даша, мы точно знаем, что ты будешь в кино". Наверное, я просто иду по пути, который выбрала для себя еще тогда.
– Школьные альбомы до сих пор храните?
– Да, они сохраняются. Мне повезло: до сих пор живу в своем родном столичном Шевченковском районе. Правда, это везение довольно условное (смеется). Несколько лет назад переехала из района Львовской площади на Лукьяновку. Но да, школьные альбомы и многие другие вещи с того времени до сих пор сохранились. А что касается режиссуры, то это очень сложно. Не хочу жаловаться, потому что прекрасно понимаю: этот путь я выбрала сама. Режиссура требует много сил, ответственности и внутренней сосредоточенности, но дает особое ощущение свободы. Это сложно, но офигенно!
– В вашей первой режиссерской работе снялся Алексей Горбунов. Это актер с непростым характером и репутацией человека, который не слишком тщательно подбирает слова. Недавно, как известно, он оказался в центре скандала с Ольгой Сумской: во время прямого эфира позволил себе резкие высказывания в ее адрес, а актриса публично ответила ему, в частности, в интервью нам заявила, что он перешел границу. Кажется, с Горбуновым никогда не знаешь наверняка, чего ожидать.
– Алексей Горбунов – выдающийся и талантливый актер. Но при этом он рокер, панк – человек, который по своей природе не может быть удобным. Мне, к счастью, было немного проще, ведь мы знакомы очень давно. Еще в начале моей телевизионной карьеры пересекались. И с тех пор у нас было много разных моментов. Как-то на съемочной площадке он и на меня наехал, потому что был уверен, что я опоздала. На самом деле меня просто поздно вызвали на съемку, а ему пришлось ждать. Не разобравшись, бурно выразил свое недовольство (смеется). Но была и другая история. Еще до начала работы над "Бейся, сердце, бейся" мы встретились на другой съемочной площадке. И первое, что он мне сказал: "Я видел твой проект "Даша читает". Это офигенно!" То есть, помимо нашего многолетнего знакомства, между нами уже был определенный кредит доверия и, я думаю, взаимное уважение. Это очень помогало на съемочной площадке. Но да, Алексей – актер со сложным характером, работать с ним бывает непросто. В то же время я не считаю, что он должен подстраиваться под других.
– Он слушался, или для вас это было неважно?
– Нет, всем важно, чтобы актер прислушивался к режиссеру. И Алексей, скажем так, прислушивался. Но я не пыталась давить, тем более видела, насколько блестяще он исполняет свою роль. Нам нужно было внести лишь некоторые коррективы, причем не слишком существенные. Поэтому никаких творческих разногласий между нами не возникало.
– В фильме "Башня" у вас снялась и ваша дочь Полина. Как вам было работать вместе – удалось ли легко разделить роли мамы и режиссера или все-таки возникли определенные трудности?
– Да, Полина тоже сыграла одну из главных ролей. Полине 15 лет. Она, кстати, ненавидит слово "подросток". Постоянно говорит мне: "Не называй меня так!" Я спрашиваю: "А как тебя называть? Ребенком?" Ну хорошо: мой ребенок 15 лет (смеется). Я знала, что она справится с этой ролью, ведь еще до съемок в моем фильме Полина была одной из самых сильных юных актрис в стране. Она снималась у многих замечательных украинских режиссеров, ее любят на съемочных площадках (за плечами Полины Громовой съемки в нескольких заметных кинопроектах: в частности, в драме "Щедрик", польском фильме "Папа" и мелодраме "Перевод не нужен". – Ред.).
На этот раз она сыграла в моем проекте. У нас не было ни одного конфликта. Я была максимально ласковой мамой – не включала строгого режиссера. Но после съемок Поля заявила: "Мамочка, беру творческую паузу. Я себе не нравлюсь в твоем фильме". Говорит: "Понимаю, что сыграла круто, но я там некрасивая. У меня не накрашены ресницы, плохо одета". Я ей объясняю: "Доченька, ты же играешь девочку из приюта. Ты не можешь быть там накрашенной – это драма!" (смеется). Она отвечает: "Все понимаю, но больше такого не хочу. Разве что случится что-то чрезвычайное, предложат какую-то выдающуюся роль – тогда подумаю". А мы сейчас с нашей агенткой в шоке: кругом столько хороших ролей, а она все пропускает. Но не собираюсь на нее давить. Пытаюсь лишь объяснить: "Поля, принимай решение так, чтобы потом не жалеть и не упрекать меня: "Мама, почему ты на меня не повлияла?". Фильм, надеюсь, выйдет в 2027 году, а до того поездит по фестивалям. Поля там невероятная, очень ею горжусь в этом фильме.
– Известно, что ваша квартира на Лукьяновке дважды пострадала от российских обстрелов. Что именно произошло и какой ущерб вы понесли?
– К счастью, во время обоих взрывов нас не было дома – мы были в отъезде. Знаете, я не люблю жаловаться и точно не собираюсь делать из этого отдельную историю. Потому что понимаю, что у некоторых моих коллег ситуация сложнее: квартиры разрушены практически полностью. Мне, скажем так, повезло больше. В первый раз взрывной волной выбило окна. А вот во второй раз повреждения были гораздо серьезнее: оконные и балконные дверные рамы погнуло и буквально вырвало из креплений. К тому же на балкон дважды залетали осколки – то ли ракеты, то ли дронов, не знаю. Так что если после первого обстрела хватило заменить стекла, то во второй раз пришлось менять уже целые конструкции – и оконные, и балконные двери.
Между тем я по-прежнему живу на Лукьяновке. Кажется, самый острый период здесь уже миновал, слава Богу. Все, что могли, уже разбили. Сейчас на Лукьяновке спокойнее, чем в некоторых других районах Киева. Мне теперь гораздо больше жаль жителей левого берега, которым приходится преодолевать все эти трудности. Я только что ехала сюда, на презентацию проекта, и видела многокилометровую пробку – в пять вечера все просто стояло. Поэтому сейчас не хочется жаловаться на свое положение. Лукьяновка – нормально, поверьте.
– Ходите ли вы в укрытие во время воздушных тревог? Как стараетесь обезопасить себя и дочь?
– Во-первых, нам действительно повезло: все самые мощные взрывы в этом году мы пережили, когда были в отъезде. Но когда сейчас есть угроза ракетного удара, мы либо спускаемся в паркинг, где стоит наша машина, либо ищем другое безопасное место. Уже неоднократно ночевали в автомобиле. Полина даже обустроила там такой уютный уголок: принесла пледы, которые теперь постоянно лежат у меня в багажнике. А еще моя машина украшена новогодними огоньками – гирлянда до сих пор висит (смеется).
Мы с Полиной прятались и в подвалах. Но, честно говоря, не всегда удается куда-то спуститься. У нас три животных, и собрать всех, перенести, загрузить в машину – это целая операция. Поэтому иногда во время тревог мы сидим в ванной. Она у нас довольно просторная: можем даже лечь и поспать там. Такое тоже случалось. Друг подарил мне военный спальник, поэтому прошлой зимой мы несколько раз ночевали прямо на полу в ванной – в нем. Сейчас, к счастью, необходимость делать это возникает реже.
– Недавно в одном из интервью вы рассказывали, что в вашей жизни появились новые отношения.
– Да уже все закончилось (смеется). Если честно, сейчас я очень-очень сосредоточена на работе. Последние несколько месяцев оказались чрезвычайно насыщенными: моя осень совпала с интенсивным рабочим процессом и завершением всех отношений. Поэтому этой осенью я исключительно работаю. Она работает. Но не Юля, а Даша (смеется).
– В начале полномасштабного вторжения вы с дочерью нашли убежище в Польше, но позже вернулись в Киев. Не жалели об этом решении? Не возникало мысли, что, возможно, за границей было бы безопаснее?
– Я ни разу не пожалела о возвращении. Во-первых, я киевлянка, здесь моя жизнь, моя работа, мои корни. С первого до последнего дня в Польше я понимала, что это временно и что рано или поздно мы вернемся домой. Хотя в Польше у нас появились невероятные друзья – польская подруга и ее семья. Это семья мамы девочки, с которой Полина снималась в польском фильме "Папа". Мажена, две ее сестры, их семьи – целая банда! Мы жили совсем рядом, в соседних домах. Они помогли нам найти квартиру и договориться об аренде по гораздо более низкой цене, чем она стоила на самом деле. Помогли устроить Полину в школу, фактически каждый день были с нами на связи. Мы ходили друг к другу в гости, они возили нас на озера, где у них есть домик. Это люди, которых я искренне люблю, и наша дружба – одно из самых ценных воспоминаний о том периоде.
В Польше я очень круто поработала с нашим посольством, которое тогда возглавлял Андрей Дещица. Моя задача заключалась в том, чтобы создавать культурные проекты, которые объединяли бы поляков и украинцев. Очень благодарна Андрею Богдановичу за то, что пригласил меня и поверил в меня. Это был чрезвычайно продуктивный период. Мы не просто сидели и скучали по дому, а действительно пахали. И я понимаю, насколько нужной была эта деятельность именно на том этапе. Но когда моя работа в посольстве завершилась вместе с каденцией посла, я еще немного осталась в Польше, а потом поняла, что просто ждать – бессмысленно. Да, у меня появились замечательные друзья, но мыслей строить карьеру в Польше даже не возникало. Я все время знала, что вернусь в Киев. И как только в Украине начались съемки "Копа из прошлого", где я играю одну из главных ролей, вопрос о том, что делать дальше, уже не стоял.
Полина хотела остаться в Польше. Она очень подружилась с девочками из своего класса. Но на тот момент ей было всего 13 лет, и я не могла оставить ее там одну. Сейчас дочь не жалеет, что мы вернулись. У меня и теперь много друзей в Польше и других странах, которые с радостью могли бы принять Полину, если бы возникла такая необходимость. Да и мне за это время не раз предлагали помощь. Например, звонит хороший друг и говорит: "Собирайтесь с Полиной, сейчас за вами приедет водитель и отвезет в чудесный курортный комплекс под Львовом. Можете оставаться там на месяц, на два – сколько потребуется".
И я понимаю, что человек искренне хочет помочь. Но что я буду делать два месяца в санатории, даже самом лучшем, вместе с дочерью, без работы? А кто будет снимать кино? (смеется). Я просто не могу позволить себе на такое время выпасть из профессиональной жизни. Даже предложение пожить за городом мне не так просто принять. Потому что у меня настолько плотный график, что даже дорога за город и обратно добавила бы к дню еще несколько часов, которых и так катастрофически не хватает для сна.
– Даша, а сколько сегодня зарабатывают украинские актеры? Можно ли говорить о хороших гонорарах? Мы недавно общались с актером Федором Гуринцом, и он говорил, что для комфортной жизни нужно немало.
– Мне тоже нужно немало (смеется). Но у меня есть определенные обстоятельства, которые влияют на расходы. Я содержу команду: у меня есть пиарщик, ассистентка, менеджер, которая ведет мои дела. Кроме того, у меня есть дочь, которая ненавидит, когда ее называют подростком (смеется), трое животных и мама. Так что ответственности и расходов хватает. Но должна сказать, что ситуация с актерскими гонорарами сейчас очень изменилась. Если пересчитывать заработки в доллары или евро, то актеры получают примерно вдвое, а то и втрое меньше, чем до полномасштабной войны. И это действительно ощутимое падение. Более того, в некоторых проектах предлагают уменьшать даже те суммы в гривнах, которые раньше были привязаны к другому курсу валют.
В то же время стоимость жизни постоянно повышается. Особенно я заметила это за последний год: по моим ощущениям, примерно на 20 процентов. Актерские гонорары за это время не выросли. Конечно, есть очень востребованные актеры, которые могут диктовать свои условия и требовать более высоких ставок. Но таких людей немного. В целом я бы сказала, что сейчас не лучшее время для кинозаработков.
– Сколько вам нужно, чтобы прожить месяц?
– Много, но без истерик (смеется). Я сейчас не покупаю себе ничего экстраординарного. Конечно, как и всем, мне хочется иметь возможность позволять себе определенные вещи. Но если подсчитать мои расходы, в том числе и на людей, за которых я отвечаю, сумма получается немаленькая. То есть я трачу много, даже не особенно тратя на себя.
– А откуда берете деньги? Какие сегодня ваши основные источники заработка?
– У меня есть рекламные контракты, в том числе блогерская реклама. Есть актерская работа, режиссура, а еще я веду разные мероприятия. И, как оказалось, я очень востребованная ведущая! Работаю со многими украинскими проектами. Если честно, сейчас именно проведение мероприятий и рекламная деятельность приносят мне основной заработок. А кино, которое было главной профессией, стало скорее делом любви – почти хобби. Очень надеюсь, что ситуация изменится и люди, которые создают качественное кино, будут получать достойную оплату. Так и должно быть. Помню, как-то на Новый год Полина была на очень торжественном мероприятии во Львове. Святой Николай спрашивал детей, чего они хотят, а моя дочь ответила: "Я хочу, чтобы повысили зарплаты врачам и учителям". После этого ко мне подошли и сказали: "Знаешь, у тебя растет будущая депутатка!" (смеется). Но я действительно разделяю ее желание. Очень хочется, чтобы люди, которые много работают и делают важное для Украины, получали достойную зарплату.
– А у Полины хорошие гонорары как у одной из самых известных детей-актеров?
– Есть одна несправедливая особенность нашего кинематографа – и не только украинского: детям платят значительно меньше, чем взрослым, хотя они могут быть очень плотно заняты в съемочном процессе. У детей просто неприлично низкие гонорары, ведь для них действуют отдельные ставки. Логика такая: ребенок якобы работает меньше, потому что закон ограничивает продолжительность его работы на площадке. Но на практике все не так. Сейчас Полина ничего не зарабатывает, поскольку пока не снимается.
– Когда она снималась в вашем фильме, вы платили ей гонорар?
– Да, я заплатила ей немного больше, чем обычно платят детям. А потом забрала эти деньги (смеется). Честно! Объяснила Поле: "Извини, нам нужно закрыть одну дыру в бюджете. Можно я пока одолжу твой гонорар, а потом верну?" Она знает, что я никогда ни в чем ей не отказываю. Конечно, часть гонорара я ей оставила, но, возможно, поэтому она больше и не хочет со мной работать (смеется). Но я всегда говорю ей: "Поля, все, что тебе будет нужно, у тебя будет". И очень надеюсь, что она еще передумает и вернется в кино.
– А если попросить вас назвать свой рейтинг самых ярких и талантливых украинских актеров, кто первым приходит на ум? И кто из наших актеров, на ваш взгляд, недооценен?
– За плечами у меня большой актерский опыт – более 110 ролей. Я работала практически со всеми украинскими актерами и режиссерами: думаю, процентов 98 представителей нашей киноиндустрии знаю лично или пересекалась по работе. Кроме того, у меня есть продюсерский опыт: я работала креативным продюсером на продакшене, который создал, кажется, восемь телефильмов для ведущих украинских телеканалов. Поэтому я для себя определила, что такое "хороший актер", помимо того, что его любит зритель. А любит он его потому, что этот актер умеет наполнять кадр. Он существует в нем не просто так: как только он появляется, хочется смотреть только на него. И еще один очень важный момент. Как актриса и режиссер скажу, что все эти актеры еще и фантастические партнеры. На площадке с ними чувствуешь, как сцена и все кино начинают жить.
Начну с очевидных имен, тех, кого и так знают все. Это Станислав Боклан, Алексей Горбунов и Ольга Сумская. Об Ольге скажу отдельно: она фантастическая женщина, которая служит примером для многих и своей жизненной энергией, и интересом ко всему новому. Ну и она великолепная актриса.
Дальше фантастический Дмитрий Суржиков, который делает осмысленной каждую сцену. Он никому не дает спуску, пока сцена не оживет. Я ему очень благодарна: многому у него научилась за все наши сезоны "Копа из прошлого", где мы работаем вместе. Абсолютно прекрасный Александр Кобзарь. Он – мощь, он – энергия. Актерство прежде всего и есть энергия, которую ты либо умеешь отдавать, либо нет. И все, кого я называю, отдают. Среди актрис мои любимицы Анастасия Пустовит, Анастасия Карпенко и Оксана Черкашина. От Анастасии Пустовит я в полном восторге. Я пробовала ее на главную роль у себя и обязательно с ней поработаю, рано или поздно. Анастасию Карпенко очень люблю и как актрису, и как человека. А Оксану Черкашину я увидела в фильме "Папа", где главную роль играла моя дочь. Тогда я даже не знала, что это за актриса, но, увидев ее в кадре, была просто поражена.
Обязательно нужно отметить Александра Рудинского. Впервые я увидела его на площадке "Первых ласточек" и прозрела, потому что Саша играет очень серьезно, очень круто и очень точно. Надеюсь, его талант получит достойное продолжение. И очень прекрасен Петр Ниньовский, с которым мы виделись в январе в Нью-Йорке. Мы вместе снимались в "Сидоренках-Сидоренках", а сейчас он делает серьезную международную карьеру. Петя, молодец, мы о нем еще услышим. Ну и, конечно, Вячеслав Довженко и Виталий Салий. Их присутствие в кадре фантастическое. Каждый раз, когда мы работали вместе на площадке, мы только встречались, начинали работать, и я думала: "О!"
Теперь о недооцененных. Честно говоря, я считаю, что сегодня недооценены практически все наши актеры. Им не хватает действительно сильных, интересных ролей. Очень надеюсь, что в ближайшие годы ситуация изменится. У меня есть две богини, Дарья Легейда и Дарья Творонович. Они сыграли главные роли в моих "Бейся, сердце, бейся" и "Башне", и это просто потрясающие девушки. Мне было очень приятно читать сотни комментариев под "Бейся, сердце, бейся" о том, что это выдающаяся роль Даши Легейды. Я с этим абсолютно согласна: благодаря Даше там все задышало.
А когда вы увидите Дарью Творонович в "Башне", поймете, о чем я. Возможно, Творонович станет новым лицом украинского экшена и остросюжетных триллеров. Она действительно фантастическая. Дашу Творонович я пробовала еще на кастинге в "Бейся, сердце, бейся". Она была среди финалисток, но тогда в итоге я выбрала Дарью Легейду. А вот когда я работала над вторым фильмом – "Башней", – сценарий уже был полностью готов, и на главную роль у меня было две кандидатуры. Но в итоге Даша победила. И справилась блестяще.
Еще пройдусь по тезкам. Есть две Олеси, точнее, Олеся и Леся. Первая из них – известная и прекрасная Олеся Жураковская. Вторая, Леся Островская, тоже прекрасная, но, к сожалению, не такая известная. Это выдающиеся актрисы, которым нужно давать материал и которых нужно приглашать в кино. И очень ошибаются те, кто этого не делает. Два Дмитрия. Дмитрий Рыбалевский сыграл у меня главную мужскую роль в "Башне", и это просто разрыв. Я была в восторге от его работы. Обычно Диму знают как актера Театра имени Ивана Франко, но в кино он настоящая глыба. С Дмитрием Олейником мы снимались в одном проекте несколько лет назад. После этого Дима сыграл в "Доме "Слово"", и я считаю, что это очень крутой актер, которого нужно много снимать.
Еще мне хотелось бы, чтобы обратили внимание на прекрасную актрису Анастасию Демьяненко. Она комедийная, но я очень хотела бы, чтобы ей дали шанс сыграть классные драматические роли.
Среди тех, чьи имена стоит знать уже сейчас, назову Павла Текучева. Мы с Пашей снимались в "Копе из прошлого", и я считаю, что он очень талантливый и скоро станет любовью зрителей номер один. И еще Сергея Козлова. Зрители полюбили его после сериала "Сокровища", и о нем тогда очень много говорили, в частности в Threads. На мой взгляд, у него пока недостаточно классных ролей.
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