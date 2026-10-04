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"Украинцы заслуживают большего": принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине и упрекнул мир в бездействии

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 мин
icon 1,1 т.
"Украинцы заслуживают большего": принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине и упрекнул мир в бездействии
Принц Гарри объединится с Ричардом Бренсоном, чтобы помочь Украине

Принц Гарри заявил, что стойкость украинцев не должна служить оправданием для мира, чтобы просто наблюдать за страданиями целого народа. Герцог Сассекский призвал не ограничиваться восхищением мужеством украинцев, ведь, по его мнению, страна заслуживает решительных действий.

Об этом принц Гарри сказал во время благотворительного гала-вечера United for Freedom, который 1 октября состоялся в Имперском военном музее в Лондоне, сообщает Mirror. Мероприятие было организовано в поддержку Украины, а собранные средства переданы организациям Superhumans и "Пташки Перемоги". Герцог Сассекский стал одним из почетных гостей вечера и выступил перед собравшимися.

''Украинцы заслуживают большего'': принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине и упрекнул мир в бездействии

Принц Гарри приезжал в Украину. Источник: Васильев Дмитрий

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Говоря о своих трех поездках в Украину, принц вспомнил о людях, которые из-за войны лишились конечностей, домов и близких. Он подчеркнул, что, несмотря на пережитое, они находят в себе силы восстанавливаться и продолжать жить.

"Я увидел в Украине нечто такое, от чего мне невозможно отвернуться. Я встречал людей, которые лишились конечностей, потеряли дома и близких – и все же каким-то образом нашли в себе силы для восстановления", – сказал Гарри.

''Украинцы заслуживают большего'': принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине и упрекнул мир в бездействии

Принц Гарри поддерживает украинцев.

Он также рассказал о встречах с украинцами, входящими в сообщество "Игр Непокоренных" – соревнований среди людей с ампутациями: "Я провел время с членами украинского сообщества Invictus: мужчинами и женщинами, которые служили своей стране и получили травмы, изменившие их жизнь, но которые продолжают соревноваться, быть лидерами, смеяться и смотреть в будущее".

По словам принца Гарри, мужество и стойкость украинцев невозможно приписать только военным. Он подчеркнул, что ее демонстрирует вся страна – от тех, кто находится на фронте и лечит раненых, до людей, которые поддерживают работу бизнеса, школ и общин и восстанавливают разрушенные города.

''Украинцы заслуживают большего'': принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине и упрекнул мир в бездействии

Принц Гарри хранит дома коллекцию шевронов от украинских военных

"Но их стойкость никогда не должна становиться для остальных из нас поводом терпеть их страдания. Украинцы не должны год за годом доказывать, сколько они способны выдержать. Их мужество заслуживает большего, чем просто наше восхищение. Они заслуживают нашей решимости", – сказал герцог.

Принц Гарри трижды приезжал в Украину и говорит о российской агрессии. В апреле этого года он побывал в Буче, где вместе с представителями благотворительной организации HALO Trust узнал, как проводится разминирование территорий. Во время этого визита принц также выступил на Киевском форуме безопасности и обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом остановить войну.

''Украинцы заслуживают большего'': принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине и упрекнул мир в бездействии

В апреле этого года он побывал в Буче. Источник: Валентин Кузан / The HALO Trust

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Шэрон Стоун, принц Гарри и другие звезды объединились, чтобы помочь Украине.

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