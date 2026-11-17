17 ноября исполнилось ровно шесть лет со дня смерти народного артиста Украины Романа Виктюка. Большую часть жизни легендарный актер и режиссер провел в России, однако это никогда не становилось для него причиной поддаться кремлевской пропаганде. Он не чурался приезжать в родной Львов, более того, после начала войны на востоке Украины не боялся публично критиковать российского диктатора Владимира Путина.

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Виктюк всегда напоминал россиянам о своем происхождении, а после смерти предпочел вернуться на Родину, поэтому завещал похоронить его в городе Льва. О том, как режиссер отзывался о РФ, читайте в материале OBOZ.UA.

В 2014 году Роман Виктюк приехал на открытие 115-го театрального сезона Львовской оперы. Тогда Россия уже начала вооруженную агрессию против Украины, поэтому журналистам было интересно, как режиссер относится к ужасным событиям. На подобные вопросы он отвечал однозначно: украинский народ никогда и никому не должен подчиняться.

"Надо продолжать верить только в одно: это земля и наше украинское предназначение на земле – быть святыми людьми. Поэтому у нас так много настоящих святых, и они подают знаки тогда, когда хотят нам сделали что-то плохое, или когда мы чувствуем боль. Когда нам больно – они над нами своей энергией, сиянием и кричат нам: "Вы все выдержите", – говорил артист.

Как признавался Виктюк, он никогда даже не мог предположить, что между Украиной и РФ разгорится война. Он отмечал: для людей, начавших агрессию, нет "никаких предостережений, нет Бога", и подчеркивал, что не может сравнивать Путина с российским народом.

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"Разве Путин – народ? Он от черта", – подчеркивал режиссер.

Кстати, хотя Романа Виктюка всегда любили в стране-агрессоре, он уверенно отстаивал Украину прямо под носом у российской верхушки. Режиссер размещал украинскую символику в своей недвижимости, расположенной возле Кремля.

"У меня на дверях квартиры в Москве есть две желто-голубые вещи, и никто мне ничего не говорит. А мой дом первый от Кремля, и у меня желто-голубые ленты. Это правда", – делился артист, – "Я прилетел сюда, во Львов, и позвонил соседке, чтобы она пошла и посмотрела на дверь, есть ли там эти цвета. Услышал в ответ: "Ну, что вы, конечно, кто посмеет".

Главные истории дня

Через шесть лет после этого визита во Львов, а именно 17 ноября 2020-го, Роман Виктюк ушел из жизни. Актера похоронили на Лычаковском кладбище в семейном склепе, который он самостоятельно приобрел много лет назад.

В последний путь Виктюка проводили 23 ноября 2020 года под легендарный трек The Show Must Go On группы Queen. Присутствующие на траурном событии подарили режиссеру громкие аплодисменты и возгласы "Браво!".

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