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Украинский рэп объединил звезд и военных: лейбл "Тройки" представил самый масштабный хип-хоп-проект со времен независимости "УНР"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read3 мин
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Украинский рэп объединил звезд и военных: лейбл "Тройки" представил самый масштабный хип-хоп-проект со времен независимости "УНР"
Роялти от прослушивания пойдут на нужды Третьего армейского корпуса. Источник: Пресс-служба AB3 Music

Музыкальный лейбл Третьего армейского корпуса AB3 Music представил крупный монументальный проект "Украинское народное радио" с одновременным выпуском сразу трех полноформатных альбомов под названиями "У", "Н" и "Р".

"Украинское Народное Радио" – это альбом о единстве и внутренней силе. Во времена самых тяжелых испытаний именно рэп стал универсальным языком народа в музыке – самым быстрым и самым честным жанром, способным без прикрас передавать настроения разношерстного общества. Он объединяет в одном пространстве андеграунд и мейнстрим, голоса военных и размышления гражданских, соединяя Север и Юг, Запад и Восток.

В альбоме приняли участие более 50 исполнителей, битмейкеров и саундпродюсеров. Это тридцать полноценных треков и 13 "радиоджинглов". Только по объему "УНР" уже можно считать крупнейшим проектом в украинской музыке 2026 года. А по содержанию – самым масштабным хип-хоп-манифестом за всю историю жанра в Украине.

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Украинский рэп объединил звезд и военных: лейбл ''Тройки'' представил самый масштабный хип-хоп-проект со времен независимости ''УНР''

Группа ТНМК. Источник: Пресс-служба AB3 Music

"Украинское Народное Радио" здесь работает и как вещательная станция, и как приемник. Оно собирает голоса народа, настроенные на одну волну – вытеснить русское из украинских чартов и предложить качественную альтернативу.

В трек-листе трилогии "УНР" на равных сосуществуют звезды и авторитеты украинского хип-хопа – ТНМК, SKOFKA, KALUSH Orchestra, alyona alyona; интернет-феномены MC Петя, cybermykola, MUCHNOY и loco-flamer; признанные критиками эмси Рома Майк, Довгий Пес, Фрай и Скало, BRATSKE KOLO; бойцы "Тройки" ANYMAN, Кров, Югар, Сиджик и MARMEK, для которых лейбл создал условия для творчества во время службы.

Украинский рэп объединил звезд и военных: лейбл ''Тройки'' представил самый масштабный хип-хоп-проект со времен независимости ''УНР''

KALUSH Orchestra. Источник: Пресс-служба AB3 Music

"На создание этого альбома ушло почти два года. Я благодарен всем артистам, команде и военным, которые записывали треки в перерывах между выполнением боевых задач. Верю, что этот альбом будет жить годами и покажет: рэп – это отражение современности. А еще он даст молодежи качественную украинскую альтернативу, чтобы российская музыка не занимала места в наших чартах", – делится руководитель лейбла AB3 Music Илья Кучман.

Украинский рэп объединил звезд и военных: лейбл ''Тройки'' представил самый масштабный хип-хоп-проект со времен независимости ''УНР''

PVNCH. Источник: Пресс-служба AB3 Music

Продюсерами проекта стали Сашко Кудринецкий и Юрко Задниченко из легендарного рэп-коллектива PVNCH. К продюсированию альбома присоединились Александр Мусевич, Сева Шутка (ДК "Энергетик"), Алекс Ефимов (ex-Хейтспич, fimamaru), битмейкеры YungKerya, Big Brook, Santorin, а также единственный украинский продюсер с платиновым статусом (в сотрудничестве с Key Glock) Hadouken. Креативный продюсер и автор идеи – Илья Кучман.

Все роялти от песен альбома "УНР" переданы лейблу "Тройки" AB3 Music, продолжая традицию "донатных треков", начавшуюся еще в 2024 году с альбома "Эпоха". Эти средства ежемесячно передаются на нужды Третьего армейского корпуса.

Лейбл AB3.MUSIC вместе с "Тройкой" предоставляет бойцам в Корпусе и за его пределами возможность звучать, развиваться и реализовывать себя.

"Украинское народное радио" уже доступно на всех основных стриминговых платформах. Настройтесь на нужную частоту, слушайте украинскую музыку и делитесь ею с друзьями.

AB3 Music – лейбл Третьего армейского корпуса (ранее известного как Третья отдельная штурмовая бригада). Лейбл создает музыкальные проекты, которые выпускаются под коллективным псевдонимом "Третья Штурмовая". Среди самых известных релизов AB3 Music – альбом "Эпоха" (2024), в котором собраны ведущие голоса украинской инди-сцены, и "FPS" (2025) – знаковый проект, объединивший топовых украинских фонк-продюсеров.

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музыкаТретья отдельная штурмовая бригада
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