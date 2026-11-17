Украинский танцор Виталий Загоруйко, который в 2011 году участвовал в шоу "Танцы со звездами" вместе с российской телеведущей Анфисой Чеховой, рассказал, как она отреагировала на начало полномасштабного вторжения России. По словам артиста, он сразу написал бывшему партнеру и попросил ее помочь Украине, воспользовавшись большой аудиторией.

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Ответ Чеховой был спокойным, однако тогда танцор еще не до конца понимал ее позицию. О том, как общался с россиянкой, Загоруйко вспомнил в интервью Алине Доротюк.

Он признался, что в свое время они не просто работали вместе, но и стали друзьями, ведь во время участия в танцевальном проекте проводили рядом практически все время. Танцор назвал Чехову добрым и опытным человеком, хотя сейчас ему сложно объяснить, почему многие его бывшие звездные партнери оказались по другую сторону баррикад.

"Я ей сразу написал. Ну, конечно, это, наверное, было мое очень наивное и импульсивное обращение. Я объяснял, что происходит. И, конечно, просил о помощи, потому что у нее аудитория", – рассказал военнослужащий.

Он добавил, что получил от телеведущей ответ. По словам Загоруйко, она не была грубой или агрессивной: Чехова также была в шоке от происходящего и нуждалась во времени, чтобы осознать, что происходит. В то же время украинец подчеркнул, что на поведение россиян могут влиять ограничения и давление внутри их страны.

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Однако сейчас взгляды танцовщика на ответственность россиян за войну стали гораздо категоричнее. Загоруйко, который сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины, согласился с мнением, что ответственность за уничтожение украинцев несут не только российские власти, но и общество страны-агрессора.

"Конечно, это коллективная ответственность. Потому что на примере нашего общества и Украины: если нам что-то набило оскомину, что мы делаем? Мы выходим и говорим об этом. Возможно, не сейчас, как хотелось бы, но ведь на улице война", – объяснил он.

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Что известно о позиции Анфисы Чеховой относительно войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения Чехова публично заявляла, что выступает за мир, однако ее высказывания не содержали четкого осуждения России как государства-агрессора. 24 февраля 2022 года она опубликовала антивоенное стихотворение с призывом остановить войну, а позже записала видеообращение, в котором говорила о любви к Украине и необходимости договариваться между двумя странами. Эти публикации она впоследствии удалила.

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В августе 2022 года Чехова снова заговорила о войне, на этот раз на фоне переезда в США. Она опубликовала фото с американским флагом и рассказала, что местные жители якобы доброжелательно реагируют на ее российское происхождение. Ведущая похвалила американцев за отсутствие предубеждений к россиянам, пожелала подписчикам мира и подчеркнула, что гордится своим гражданством.

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Позже она заявляла, что любит Россию независимо от политики и условий жизни. В марте 2025 года Чехова стала членом российской партии "Новые люди", которая поддерживала участников так называемой "СВО" и оказывала помощь российским военным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Виталий Загоруйко, который снимался в клипе MARUV, вспомнил предупреждение от "молчуньи" перед большой войной и рассказал, какой она человек на самом деле.