Украинка впервые в истории стала второй ''Вице Мисс'' на конкурсе красоты The Miss Globe 2026: какими образами она впечатляла жюри. Фото

Международный конкурс красоты The Miss Globe 2026 стал по-настоящему историческим для Украины, ведь впервые за всю историю его существования представительница нашей страны вошла в пятерку лучших. Уроженка Болграда Одесской области Мария Желяскова заняла третье место на престижном соревновании и получила титул второй "Вице Мисс".

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Радостную новость сообщили в социальных сетях отечественного конкурса красоты "Мисс Украина". Там поблагодарили Желяскову за достойное представление Родины на международной арене среди лучших участниц мира. Главную корону The Miss Globe 2026 завоевала Нгуен Тху Тхао из Вьетнама.

Украинка покорила профессиональное жюри конкурса своим невероятным внешним видом и эффектными образами. Так, например, национальный костюм Марии Желясковой, получивший название "Хранительница Черного моря", вошел в шестерку лучших. Для модели наряд имел особое значение, ведь воды Черного моря олицетворяют ее дом и часть украинской души.

"Из-за войны Черное море сталкивается с серьезными угрозами, в частности с морскими минами, которые представляют опасность для людей, морской фауны и судоходства. Своим образом Мария напоминает миру, что море – это наше общее природное достояние, и его защита является ответственностью каждого", – описан костюм на странице Желясковой в Instagram.

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В руках модель держала национальный символ Украины – трезубец. Он стал олицетворением украинского духа, независимости и права самостоятельно выбирать свою судьбу.

А вот в специальной номинации Miss Bikini Мария Желяскова заняла первое место. В рамках конкурса украинка дефилировала в нежно-розовом купальнике, который красиво переливался в свете софитов, в частности благодаря украшению из жемчужин и мерцающих камней.

Главные истории дня

На церемонии награждения The Miss Globe 2026 украинка появилась в эффектном платье в пол с фактурным верхом и разрезами на талии и животе. Интересный акцент образу она добавила с помощью накидки насыщенного красного цвета.

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Комментируя свой триумф на The Miss Globe 2026, Мария Желяскова подчеркнула, что для нее большая честь во второй раз вписать свое имя в историю Украины. В 2025 году она принесла нашей стране первое высокое достижение на конкурсе "Мисс Земля 2025", став обладательницей титула "Вице Мисс", а теперь снова покорила международную арену.

"Все, что я делаю, – ради своей страны. Моя величайшая гордость – слышать имя Украины на весь мир и иметь честь рассказывать ее историю. Спасибо каждому, кто верил в меня, поддерживал и был рядом. Эта победа – наша! Украина, это для тебя. Мое сердце принадлежит тебе!", – подчеркнула модель.

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Что известно о Марии Желясковой

Мария Желяскова родом из города Болград. Высшее образование она получала в Одесском Международном гуманитарном университете по специальности "Аудиовизуальное искусство и производство".

Помимо выступлений на мировой арене, Желяскова активно занимается благотворительностью. Украинка помогает детским домам, приютам для животных, а также поддерживает военных и детей, пострадавших из-за войны.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что чемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в Токио.