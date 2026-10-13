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Украинка представит Словакию на конкурсе "Миссис Вселенная": как выглядит красавица, которая "создала" лица звезд шоу-бизнеса

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 675
Украинка представит Словакию на конкурсе "Миссис Вселенная": как выглядит красавица, которая "создала" лица звезд шоу-бизнеса
Украинка будет представлять Словакию на конкурсе "Миссис Вселенная"

Украинская дерматолог Яна Токар объявила об участии в международном конкурсе красоты "Mrs Universe 2026", где будет представлять Словакию. Врач уже на этой неделе отправится на конкурс, который пройдет с 18 по 25 октября.

Об участии в конкурсе она сообщила в Threads, опубликовав снимок с фотосессии. Токар объяснила, что решила выступать именно за Словакию из-за того, что живет там и ведет бизнес.

"Ну, что ж… Времени молчать об этом больше просто нет. Уже на этой неделе я еду на конкурс Mrs Universe представлять Словакию", – объявила она.

Украинка представит Словакию на конкурсе ''Миссис Вселенная'': как выглядит красавица, которая ''создала'' лица звезд шоу-бизнеса

Украинка будет представлять на конкурсе Словакию. Источник: instagram.com/mrsuniverseofficial

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Она призналась, что до сих пор не может поверить в то, что происходит, но в то же время призвала себя не сомневаться в собственных силах.

"Мне до сих пор самой в это не верится, но все, что я могу сказать себе сейчас: "Девочка, ты уже королева!" Каждый день я соревнуюсь с самой собой и из любви улучшаю и свою жизнь, и жизнь других людей", – написала дерматолог.

Украинка представит Словакию на конкурсе ''Миссис Вселенная'': как выглядит красавица, которая ''создала'' лица звезд шоу-бизнеса

Она призналась, что до сих пор не может поверить в то, что происходит. Источник: instagram.com/mrsuniverseofficial

В комментариях украинцы поддержали врача и пожелали ей успеха на конкурсе. В частности, там отметили ее достижения и призвали насладиться новым опытом.

"Вау! Яна, вы невероятны во всех своих проявлениях. Наслаждайтесь конкурсом, пусть этот опыт станет для вас новой силой".

"Яна, это просто огонь! Желаю получить максимум удовольствия от этого события".

"Яна, вы невероятная! Это круто! Словакии повезло!"

"Яно, вы не перестаете восхищать и удивлять".

Украинка представит Словакию на конкурсе ''Миссис Вселенная'': как выглядит красавица, которая ''создала'' лица звезд шоу-бизнеса

Комментарии. Источник: скриншот

Украинка представит Словакию на конкурсе ''Миссис Вселенная'': как выглядит красавица, которая ''создала'' лица звезд шоу-бизнеса

Комментарии. Источник: скриншот

Об участии Токар в конкурсе также сообщили на официальной странице Mrs Universe в Instagram 1 сентября. Ее представили как Mrs. Slovakia Universe 2026.

Кто такая Яна Токар

Яна Токар – дерматолог и эксперт по инъекционной медицине, которая обучает врачей. Она развивает образовательные проекты для специалистов бьюти-индустрии, ведет YouTube-канал о косметологии и рассказывает о научно обоснованном подходе в своей сфере.

По словам самой Токар, она создала авторскую систему работы, открыла университет для обучения врачей и написала книгу. Также проводит вебинары и лекции для международных брендов, консультирует клиники и медицинских специалистов.

Украинка представит Словакию на конкурсе ''Миссис Вселенная'': как выглядит красавица, которая ''создала'' лица звезд шоу-бизнеса

Яна Токар – дерматолог и эксперт в области инъекционной медицины. Источник: instagram.com/mrsuniverseofficial

"Это врач, которая разработала собственную систему и добивается таких результатов, в которые трудно поверить. Именно поэтому среди ее пациентов – звезды шоу-бизнеса и бизнесмены из списка Forbes. И уже шесть лет она не принимает новых пациентов", – отмечала Токар в своей визитке.

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