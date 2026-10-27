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"Украинизированная" армянка, которая поет всего год, развернула четыре кресла на "Голосе" и разожгла ожесточенную борьбу между тренерами

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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"Украинизированная" армянка, которая поет всего год, развернула четыре кресла на "Голосе" и разожгла ожесточенную борьбу между тренерами
Армянка, которая поет всего год, развернула четыре кресла на "Голосе"

26-летняя Мариам Казарян из Львова поразила тренеров 14-го сезона "Голосу країни" джазовым исполнением песни "Вимолив". Девушка, которая профессионально занимается пением чуть больше года, заставила развернуться все четыре кресла, а затем устроила настоящее состязание между Дмитрием Монатиком, Тиной Кароль, Наталией Могилевской и Артемом Пивоваровым за право стать ее наставником.

Как рассказала армянка в шоу, она живет в Украине с 2018 года, за полгода овладела украинским языком, а теперь мечтает популяризировать нашу культуру с помощью музыки. Именно с украинской песней она решила начать свой путь на большой сцене.

Первым на слепых прослушиваниях развернулся Дмитрий Монатик, который является одним из исполнителей оригинальной композиции "Вимолив". Он начал подпевать Мариам. Позже к нему присоединились Тина Кароль и Наталия Могилевская, а в конце выступления свое кресло развернул также Артем Пивоваров.

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После перформанса девушка рассказала, что по образованию она экономист, однако позже поняла, что эта профессия ей не по душе.

"Я армянка, но с 2018 года живу в Украине. По специальности я, вообще-то, экономист. Но поняла, что экономить – это не мое. И недавно начала карьеру артистки", – поделилась участница.

''Украинизированная'' армянка, которая поет всего год, развернула четыре кресла на ''Голосе'' и разожгла ожесточенную борьбу между тренерами

Первым на слепых прослушиваниях развернулся Дмитрий Монатик. Источник: кадр из выпуска

За сценой подруги Мариам рассказали, что петь она начала чуть больше года назад. Такой короткий творческий путь не помешал ей покорить всех четырех тренеров.

Тина Кароль сразу поинтересовалась, как девушке удалось так быстро выучить украинский язык.

"Любовь, конечно. Но любовь к стране, в которой я нашла себя. Я максимально украинизировалась. Иногда мама говорит мне: "Ты уже стала похожа на украинку. Мы даже тебя не узнаем". Если есть желание, если есть цель, то в этой жизни возможно все", – рассказала участница.

''Украинизированная'' армянка, которая поет всего год, развернула четыре кресла на ''Голосе'' и разожгла ожесточенную борьбу между тренерами

За кулисами подруги Мариам рассказали, что она начала петь чуть больше года назад. Источник: кадр из выпуска

Она добавила, что украинский язык кажется ей невероятно красивым и мелодичным. Именно украинские песни помогли ей быстрее освоить язык, а любовь к музыке и Украине в конце концов привела ее на сцену.

Услышав ее историю, Монатик предложил повторить "Вимолив", но уже вместе с ним. Певец поблагодарил девушку за выбор его композиции и дал понять, что хочет видеть ее в своей команде.

Однако Артем Пивоваров решил не ждать, пока коллега убедит участницу, и прямо спросил: "Скажите сразу, есть ли нам смысл бороться за вас или нет?"

Наталья Могилевская тоже не собиралась уступать. Певица решила удивить Мариам исполнением на армянском языке, а Монатику напомнила, что участница еще не выбрала ни одного наставника.

''Украинизированная'' армянка, которая поет всего год, развернула четыре кресла на ''Голосе'' и разожгла ожесточенную борьбу между тренерами

Монатик предложил повторить "Вимолив", но уже вместе с ним. Источник: кадр из выпуска

"Я считаю, что петь с участницей, которая еще не выбрала никого из четырех наставников... Я должна была перебить твою инициативу", – объяснила Могилевская.

В итоге трое тренеров вышли на сцену, чтобы лично убедить Мариам присоединиться к их командам. Тина Кароль осталась в кресле и шокированно наблюдала за тем, как коллеги пытаются перетянуть талантливую участницу на свою сторону.

Чтобы сделать выбор еще интереснее, Мариам предложила тренерам пригласить ее в свою команду на армянском языке. Она подсказала фразу "Արի իմ թիմ" (Ari im t’im), что означает "Присоединяйся к моей команде".

''Украинизированная'' армянка, которая поет всего год, развернула четыре кресла на ''Голосе'' и разожгла ожесточенную борьбу между тренерами

Мариам предложила тренерам пригласить ее в свою команду на армянском языке. Источник: кадр из выпуска

Несмотря на внимание всех четырех наставников, девушка решила выбрать Дмитрия Монатика.

Ранее OBOZ.UA сообщал, куда пропал после славы двукратный победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин.

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