''Украинизированная'' армянка, которая поет всего год, развернула четыре кресла на ''Голосе'' и разожгла ожесточенную борьбу между тренерами

26-летняя Мариам Казарян из Львова поразила тренеров 14-го сезона "Голосу країни" джазовым исполнением песни "Вимолив". Девушка, которая профессионально занимается пением чуть больше года, заставила развернуться все четыре кресла, а затем устроила настоящее состязание между Дмитрием Монатиком, Тиной Кароль, Наталией Могилевской и Артемом Пивоваровым за право стать ее наставником.

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Как рассказала армянка в шоу, она живет в Украине с 2018 года, за полгода овладела украинским языком, а теперь мечтает популяризировать нашу культуру с помощью музыки. Именно с украинской песней она решила начать свой путь на большой сцене.

Первым на слепых прослушиваниях развернулся Дмитрий Монатик, который является одним из исполнителей оригинальной композиции "Вимолив". Он начал подпевать Мариам. Позже к нему присоединились Тина Кароль и Наталия Могилевская, а в конце выступления свое кресло развернул также Артем Пивоваров.

После перформанса девушка рассказала, что по образованию она экономист, однако позже поняла, что эта профессия ей не по душе.

"Я армянка, но с 2018 года живу в Украине. По специальности я, вообще-то, экономист. Но поняла, что экономить – это не мое. И недавно начала карьеру артистки", – поделилась участница.

За сценой подруги Мариам рассказали, что петь она начала чуть больше года назад. Такой короткий творческий путь не помешал ей покорить всех четырех тренеров.

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Тина Кароль сразу поинтересовалась, как девушке удалось так быстро выучить украинский язык.

"Любовь, конечно. Но любовь к стране, в которой я нашла себя. Я максимально украинизировалась. Иногда мама говорит мне: "Ты уже стала похожа на украинку. Мы даже тебя не узнаем". Если есть желание, если есть цель, то в этой жизни возможно все", – рассказала участница.

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Она добавила, что украинский язык кажется ей невероятно красивым и мелодичным. Именно украинские песни помогли ей быстрее освоить язык, а любовь к музыке и Украине в конце концов привела ее на сцену.

Услышав ее историю, Монатик предложил повторить "Вимолив", но уже вместе с ним. Певец поблагодарил девушку за выбор его композиции и дал понять, что хочет видеть ее в своей команде.

Однако Артем Пивоваров решил не ждать, пока коллега убедит участницу, и прямо спросил: "Скажите сразу, есть ли нам смысл бороться за вас или нет?"

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Наталья Могилевская тоже не собиралась уступать. Певица решила удивить Мариам исполнением на армянском языке, а Монатику напомнила, что участница еще не выбрала ни одного наставника.

"Я считаю, что петь с участницей, которая еще не выбрала никого из четырех наставников... Я должна была перебить твою инициативу", – объяснила Могилевская.

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В итоге трое тренеров вышли на сцену, чтобы лично убедить Мариам присоединиться к их командам. Тина Кароль осталась в кресле и шокированно наблюдала за тем, как коллеги пытаются перетянуть талантливую участницу на свою сторону.

Чтобы сделать выбор еще интереснее, Мариам предложила тренерам пригласить ее в свою команду на армянском языке. Она подсказала фразу "Արի իմ թիմ" (Ari im t’im), что означает "Присоединяйся к моей команде".

Несмотря на внимание всех четырех наставников, девушка решила выбрать Дмитрия Монатика.

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