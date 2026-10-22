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Украинец-предатель "Гоблин", который недооценивал Зеленского, набросился на президента с оскорблениями и нелепыми обвинениями

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,1 т.
Украинец-предатель "Гоблин", который недооценивал Зеленского, набросился на президента с оскорблениями и нелепыми обвинениями
Дмитрий Пучков грубо обозвал Владимира Зеленского

Уроженец Кропивницкого Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "Гоблин", в очередной раз подыграл кремлевской пропаганде и публично выдал чушь о президенте Украины Владимире Зеленском. Блогер-предатель назвал украинского гаранта "гопником", поскольку ему не понравилась негативная реакция политика на сделку о дизельном топливе между США и РФ.

Переводчик набросился на Зеленского с нелепыми обвинениями в том, что тот "нагло" ведет себя с западными партнерами и якобы "неправильно" выстраивает дипломатические отношения. Возмутительные заявления "Гоблин" сделал в комментарии росмедиа.

Украинец-предатель ''Гоблин'', который недооценивал Зеленского, набросился на президента с оскорблениями и нелепыми обвинениями

Пучков набросился с оскорблениями на украинского президента. Источник: Росмедиа

"Вылезает Зеленский: "Вот Москва будет продавать дизель вам, а нам что?". Наглый, как обезьяна, натурально", – выдал пропагандист.

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Пучков истерично высказал свое "экспертное" мнение о том, что Владимир Зеленский якобы пытается "диктовать" западным партнерам требования, а для него это является признаком полного неуважения. Блогер охарактеризовал внешнюю политику украинского президента как "дипломатию криворожской подворотни", а самого государственного деятеля обозвал "гопником, которого допустили к политике".

Украинец-предатель ''Гоблин'', который недооценивал Зеленского, набросился на президента с оскорблениями и нелепыми обвинениями

"Гоблин" публично выдал бред о Владимире Зеленском. Источник: Пресс-служба ОП

Иронично, что, хотя сейчас "Гоблин" не отрицает определенное влияние Зеленского на мировых лидеров, раньше он был совсем другого мнения о президенте нашей страны. Предатель откровенно недооценивал гаранта Украины, заявляя, что он всего лишь "игрушка" Запада. Более того, блогер утверждал, что Зеленский якобы нужен только для того, чтобы подписать капитуляцию.

Что известно о предателе

Дмитрий Пучков родился 2 августа 1961 года в Кропивницком (на тот момент – Кировоград). Пропагандист пошел в школу в Украине, однако позже его семья переехала в Санкт-Петербург, где он и вырос. В России Пучков некоторое время служил в милиции и именно тогда получил псевдоним "Гоблин".

Популярность пришла к предателю в начале 2000-х годов благодаря блогерской деятельности. Он активно распространял сатирические переводы и обзоры голливудских фильмов, а также создал собственный сайт. Некоторое время работы Дмитрия Пучкова носили более нейтральный характер, однако после 2014 года его контент стал отражением пропаганды Кремля.

Украинец-предатель ''Гоблин'', который недооценивал Зеленского, набросился на президента с оскорблениями и нелепыми обвинениями

"Гоблин" стал адептом кремлевской пропаганды. Источник: Sudomoin Danila

"Гоблин" открыто называл Революцию Достоинства "государственным переворотом" и поддержал аннексию украинского Крыма Россией. Он нес чушь о "фашистской" власти нашей Родины, а со временем отрицал субъектность украинского народа в книге "Украина – это Россия". Разумеется, он выступил за начало полномасштабной войны.

Такая пропагандистская деятельность вышла Пучкову боком. В разные годы Украина, Евросоюз и Швейцария включили "Гоблина" в санкционные списки. А в 2025-м Винницкий городской суд заочно приговорил блогера к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что певец-предатель из Киева Джанго получил "звание" от оккупантов после 13 лет служения Кремлю и стал "заслуженным артистом ДНР".

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