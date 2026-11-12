Украина потеряла известного хормейстера и композитора, который прославлял родной край за рубежом и был награжден Минкультом

На 86-м году жизни остановилось сердце украинского хормейстера, композитора и аранжировщика Владимира Горбенко. Долгое время он возглавлял хор ветеранов Областного дворца культуры Николаева, а за время творческой карьеры успел прославить родную страну далеко за рубежом.

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О смерти Горбенко сообщили его коллеги из культурно-художественного центра на платформе Facebook. Причину трагедии они публично не объявили.

Свой творческий путь Владимир Горбенко начал еще в 1960 году, когда стал руководителем хорового коллектива Дома офицеров флота в Николаеве. Через шесть лет композитор возглавил вокальный ансамбль "Корабелы" Дворца культуры и техники Черноморского судостроительного завода.

За время пребывания Горбенко на этой должности коллектив добился впечатляющих успехов: стал лауреатом Всесоюзного и республиканских фестивалей, участвовал в творческих отчетах Николаевской области в городе Киеве, а также гастролировал в Индии, Польше и Чехии. В 1973-м он начал руководить хором ветеранов войны и труда.

Значительную часть жизни Владимира Горбенко занимала и композиторская деятельность. В сотрудничестве с поэтами Вячеславом Качуриным, Борисом Аровым, Александром Кравченко, Валентиной Аглянниковой, Владимиром Панченко и другими он написал произведения, которые стали частью репертуара николаевских коллективов и сольных исполнителей.

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С 1992 по 2001 год Горбенко занимал должность главного хормейстера Николаевского национального академического украинского театра драмы и музыкальной комедии. Он также индивидуально занимался с вокалистами Областного дворца культуры, многие из которых впоследствии стали профессиональными артистами.

За свою многолетнюю работу Владимир Горбенко был награжден орденом "За заслуги" III степени, медалью "За доблестный труд", почетным знаком ВЦСПС "За достижения в самодеятельном искусстве", грамотами Министерства культуры и областных и городских властей Николаева.

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Смерть Владимира Горбенко стала болезненной утратой для всей Украины, а особенно для его семьи. Внучка хормейстера Александра трогательно почтила память дедушки, вспомнив не только его профессиональные достижения, но и человеческие качества.

"Пусть мы не всегда смотрели в одном направлении (особенно в музыкальном), пусть мы редко виделись (особенно в последние годы), но он всегда был! Талантливый, жизнерадостный, легкий и уверенный! Тот, кто посвятил жизнь музыке и искусству, с верой в гениальность и талант до последнего дня!", – написала женщина.

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