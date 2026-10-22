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"Украина победит!" Стало известно, каким будет "сказочный" номер Эрики Колесниченко на Детском Евровидении 2026. Видео

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
561
"Украина победит!" Стало известно, каким будет "сказочный" номер Эрики Колесниченко на Детском Евровидении 2026. Видео
Появилась запись фрагмента постановки Эрики Колесниченко для финала Детского Евровидения 2026. Источник: Коринн Камминг / EBU

Уже в эту субботу, 24 октября, состоится финал Детского Евровидения 2026, поэтому публике постепенно приоткрывают завесу над эффектным номером представительницы Украины Эрики Колесниченко на международной арене. Несколько дней назад зрители увидели первые фото юной артистки на сцене Мальты, а после второй репетиции появилась запись фрагмента ее постановки, которая позволила лучше рассмотреть все детали.

Для участия в песенном конкурсе украинская делегация подготовила настоящее шоу, в котором гармонично сочетаются вокал, зажигательная хореографическая постановка и световые эффекты. Видео с репетиции доступно для просмотра на YouTube-канале "Євробачення Україна".

Во время исполнения конкурсного трека NOT A LULLABY Эрика Колесниченко будет на сцене не одна. Динамики выступлению юной артистки добавит балет, участники которого не будут показывать на сцене свои лица, а движениями сыграют роль живых декораций. Как можно увидеть в ролике, в какой-то момент танцоры, например, превратятся в "велосипед" для представительницы Украины на Детском Евровидении 2026.

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''Украина победит!'' Стало известно, каким будет ''сказочный'' номер Эрики Колесниченко на Детском Евровидении 2026. Видео

Эрика Колесниченко устроит на сцене Детского Евровидения 2026 впечатляющий перформанс. Источник: Скриншот

Да и сама Эрика Колесниченко не будет просто стоять на арене. В перерывах между куплетами исполнительница будет присоединяться к хореографическим постановкам, благодаря чему ее номер не позволит еврофанам ни на миг оторвать глаз. Игривое настроение постановки усилит розовый костюм артистки, разработанный стилистом Александром Грековым.

''Украина победит!'' Стало известно, каким будет ''сказочный'' номер Эрики Колесниченко на Детском Евровидении 2026. Видео

Появились новые детали номера представительницы Украины на шоу. Источник: Скриншот

Фрагмент конкурсного номера Эрики Колесниченко произвел фурор в сети, поэтому ей уже даже уверенно пророчат победу:

"Боже, мне 37, а как это увидела – слезы на глазах от красоты. И мурашки. Супер. Вот это будет сказочный номер. Браво!".

"Королева".

"Украина победит!".

"Эрика молодчина".

''Украина победит!'' Стало известно, каким будет ''сказочный'' номер Эрики Колесниченко на Детском Евровидении 2026. Видео

В сети в восторге от постановки. Источник: Скриншот

''Украина победит!'' Стало известно, каким будет ''сказочный'' номер Эрики Колесниченко на Детском Евровидении 2026. Видео

Эрике Колесниченко пророчат победу. Источник: Скриншот

Однако, как стало известно из ролика из-за кулис репетиций Эрики Колесниченко на главной сцене Европы, прогоны постановки не всегда проходили гладко. Так, например, из-за работы пиротехники артистке было сложно взять ноту, поскольку ей не хватало кислорода, а также возникали проблемы со звуком в наушниках. Но команда уверена, что эти трудности удастся устранить и ничто не помешает Колесниченко достойно представить Украину в финале.

Напомним, что украинская артистка выйдет на сцену Детского Евровидения 2026 под номером 11. Она исполнит энергичную композицию NOT A LULLABY, которая является манифестом-обращением к аудитории с призывом пробудиться, быть смелыми и верить в себя.

''Украина победит!'' Стало известно, каким будет ''сказочный'' номер Эрики Колесниченко на Детском Евровидении 2026. Видео

Артистка выйдет на сцену под номером 11. Источник: Corinne Cumming / EBU

Ранее OBOZ.UA рассказал, что появились первые прогнозы, какое место займет Украина на Детском Евровидении 2026 и кто станет фаворитом зрителей.

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