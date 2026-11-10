Участницы ''Мисс Вселенная 2026'' в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошлоВ Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошлоВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоЧто известно о Владиславе СоколовеКрокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого делаВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. ФотоКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Участницы "Мисс Вселенная 2026" в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
3,5 т.
Участницы "Мисс Вселенная 2026" в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото
Анна Никонова поразила других участниц "Мисс Вселенная 2026" эффектным платьем

Представительница Украины на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2026" Анна Никонова поразила участниц из других стран своим невероятным образом. Во второй день соревнования она одела соблазнительное багряное платье Naomi от украинского бренда BALYKINA.

Наряд Анны Никоновой отличался интересным фактурным силуэтом. Эластичная ткань платья плавно спускалась от высокого выреза халтер до объемных складок на бедрах, одновременно подчеркивая стройную талию украинки. "Изюминкой" образа от BALYKINA, стоимость которого составляет 36 340 гривен, стала открытая спина. Кадрами в эффектном платье Никонова поделилась в своем Instagram.

Участницы ''Мисс Вселенная 2026'' в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото

Анна Никонова поразила платьем от бренда BALYKINA. Источник: instagram.com/ananikonovaa

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
42,1 т.
Вышла замуж за "Иисуса" и любит Россию из-за границы: как сложилась судьба единственной дочери украинофоба Задорнова и что она думает о войне
42,1 т.
Вышла замуж за "Иисуса" и любит Россию из-за границы: как сложилась судьба единственной дочери украинофоба Задорнова и что она думает о войне
Дарья ДуроваДарья Дурова
5,9 т.
"То, что вдохновляет всех нас": Зеленский отметил государственной наградой Дарью Астафьеву, которая читала радиодиктант, и других деятелей искусства
5,9 т.
"То, что вдохновляет всех нас": Зеленский отметил государственной наградой Дарью Астафьеву, которая читала радиодиктант, и других деятелей искусства
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
3,3 т.
Эктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответил
3,3 т.
Эктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответил
Участницы ''Мисс Вселенная 2026'' в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото

Образ подчеркнул фигуру украинки. Источник: Скриншот

Соблазнительное платье украинки произвело сильное впечатление на других участниц конкурса. Узнав больше об образе Анны Никоновой, представительница Израиля на "Мисс Вселенная 2026" Дениэль Яблонка с восторгом воскликнула и подчеркнула, что они обе выглядят невероятно привлекательно.

Участницы ''Мисс Вселенная 2026'' в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото

Дениэль Яблонка высоко оценила образ украинки. Источник: Скриншот

Со своей стороны участница из Сербии Николина Вуйчич была гораздо щедрее на комплименты. Она прямо сказала украинке: "Мне нравится твой образ", после чего даже начала расспрашивать о бренде платья.

Участницы ''Мисс Вселенная 2026'' в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото

Анна Никонова покорила Николину Вуйчич своим платьем. Источник: Скриншот

Участницы ''Мисс Вселенная 2026'' в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото

Платье Никоновой стоит 36 340 гривен. Источник: Скриншот

Напомним, что Анна Никонова получила шанс представить нашу страну на мировой арене после того, как завоевала главную корону национального конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина 2026". Главный этап юбилейного 75-го конкурса "Мисс Вселенная" состоится 24 ноября в Пуэрто-Рико.

Участницы ''Мисс Вселенная 2026'' в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото

Никонова получила главную корону конкурса "Мисс Вселенная Украина 2026". Источник: instagram.com/ananikonovaa

Никонова родилась в Киеве в большой семье – у нее есть сестра-близнец и еще восемь братьев и сестер. По специальности она педагог-психолог, а недавно закончила магистратуру в Кембриджском университете. Представительница Украины на "Мисс Вселенная 2026" защитила диссертацию, в которой на примере борьбы украинок за право голоса исследовала, как критическая педагогика и обновленные методы преподавания формируют у детей осознанное отношение к роли женщины в политике. Она также работает в украинском Образовательном холдинге А+, где хочет разрабатывать интересные учебные программы для учеников.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как жюри на самом деле выбирает победительницу "Мисс Вселенная Украина" и какое фиаско случилось с "королевой" Никоновой в этом году.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесаконкурсы красотыфотографиисоцсетимодельМодаАнна НиконоваАнна Никонова
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!