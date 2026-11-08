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"У вас еще будет доченька": Ирина Федишин рассказала страшную правду о потере ребенка и о том, что ей пишут люди

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
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"У вас еще будет доченька": Ирина Федишин рассказала страшную правду о потере ребенка и о том, что ей пишут люди
Ирина Федишин поделилась подробностями пережитой трагедии. Источник: facebook.com/ifedyshyn
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