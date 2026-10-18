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В 50 лет чувствует себя на 25. Певица Lama рассказала, как часто ходит к косметологу и какие инъекции красоты делает, чтобы быть молодой

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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В 50 лет чувствует себя на 25. Певица Lama рассказала, как часто ходит к косметологу и какие инъекции красоты делает, чтобы быть молодой
Певица Lama рассказала, как часто ходит к косметологу и какие инъекции красоты делает, чтобы оставаться молодой. Источник: instagram.com/lamaukraine

50-летняя украинская певица Lama (настоящее имя – Наталья Дзенкив) раз в год делает уколы гиалуроновой кислоты, чтобы сохранить молодой вид и при этом не изменять естественные черты лица. Артистка, которая утверждает, что в свои 50 лет чувствует себя на 25, не скрывает, что обращается к косметологу, однако не стремится злоупотреблять процедурами.

Своими секретами ухода исполнительница поделилась в интервью "Ближе к звездам". Но косметологические процедуры – лишь часть ее подхода к уходу за собой.

"Я раз в год делаю инъекции гиалуроновой кислоты. Нужно сохранить себя максимально такой, какая я есть, чтобы не изменились какие-то черты и т. д.", – пояснила артистка.

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Певица утверждает, что важную роль в ее жизни также играют питание и повседневные привычки. В частности, она употребляет коллаген и алоэ, хотя научных доказательств того, что питьевой коллаген заметно омолаживает кожу, пока недостаточно.

Певица также пересмотрела свой рацион и отказалась от ряда привычных продуктов: "Я исключила сладкое, мучное, черный шоколад. Кофе у меня без кофеина или какао, чай. В рационе преобладают рыба или индейка. И все это не жареное, то есть приготовленное в пароварке или тушеное. Много овощей, фруктов, много воды. Это уже привычка. Так постепенно и произошло. Жиры у меня ненасыщенные: оливковое масло, масло авокадо".

В 50 лет чувствует себя на 25. Певица Lama рассказала, как часто ходит к косметологу и какие инъекции красоты делает, чтобы быть молодой

Как выглядит Lama сейчас. Источник: скриншот

Кстати, Lama добавила, что разница в возрасте с ее возлюбленным, который младше ее на 18 лет, не становится препятствием, если человек чувствует себя молодым внутри и заботится о себе.

"Чтобы у тебя был парень помоложе, во-первых, нужно в душе оставаться молодой. И выглядеть ты должна классно. Ты не должна выглядеть как бабушка. А когда человек делает для тебя все, когда ты видишь, что это семейный человек, когда он полностью посвящен тебе, твоей семье... То есть это чувствуется", – поделилась исполнительница.

В 50 лет чувствует себя на 25. Певица Lama рассказала, как часто ходит к косметологу и какие инъекции красоты делает, чтобы быть молодой

Lama неоднократно подчеркивала, что они никогда не ощущали разницы в возрасте с любимым. Источник: instagram.com/lamaukraine

Ранее OBOZ.UA сообщал: Lama подчеркивала, что важную роль играют генетика, эмоциональное равновесие и питание. По словам артистки, в прошлом она экспериментировала с различными системами питания, в частности была вегетарианкой и веганкой, однако не добилась желаемого результата.

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