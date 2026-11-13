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"В мире есть идиоты": почему 6-месячная дочь победительницы "Холостяка" стала жертвой злых комментариев и как отреагировала Инна Белень

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
285
"В мире есть идиоты": почему 6-месячная дочь победительницы "Холостяка" стала жертвой злых комментариев и как отреагировала Инна Белень
Инна Белень заявила, что ее 6-месячная дочь стала жертвой злых комментариев

Победительница реалити-шоу "Холостяк-13" – волонтер и блогер Інна Белень – заявила, что ее шестимесячную дочь Киру начали критиковать в сети из-за внешности. Комментаторам не понравился вес маленькой девочки, более того, некоторые даже умудрились предсказать ей ожирение в будущем. Такие выпады возмутили Белень, поэтому она поставила хейтеров дочери на место.

В своем Instagram победительница "Холостяка-13" подчеркнула, что в мире, к сожалению, довольно много людей, готовых грубо унижать других, лишь бы повысить собственную самооценку. В связи с этим она хочет научить дочку не позволять непрошеным мнениям влиять на ее жизнь.

''В мире есть идиоты'': почему 6-месячная дочь победительницы ''Холостяка'' стала жертвой злых комментариев и как отреагировала Инна Белень

Инна Белень ответила людям, которые критикуют внешность ее дочери. Источник: instagram.com/innka_belen

"Оказывается, тебе может быть всего шесть месяцев, а тебе уже пророчат ожирение через 20 лет. Просто потому, что сейчас ты маленькая булочка. И тут, доченька, нужно усвоить одну простую истину: в мире есть идиоты. И, к сожалению, у этих идиотов есть доступ к интернету. Есть люди, настолько недовольные собственной жизнью, что готовы унижать других, лишь бы хоть на минуту почувствовать себя лучше", – написала блогер.

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Инна Белень хочет сделать все возможное, чтобы Кира никогда не позволяла чужим комплексам становиться причиной ее неуверенности в себе. По словам волонтера, далеко не каждое мнение заслуживает внимания и не всякую критику нужно анализировать, хотя иногда может казаться, что она прозвучала от более "авторитетного" человека.

''В мире есть идиоты'': почему 6-месячная дочь победительницы ''Холостяка'' стала жертвой злых комментариев и как отреагировала Инна Белень

Белень хочет, чтобы Кира не обращала внимания на непрошеные оценки. Источник: instagram.com/innka_belen

"Твоя мама когда-то тоже думала, что если кто-то старше, то он обязательно умнее и знает лучше. А потом выросла и поняла, что иногда самая здоровая реакция на чужое мнение – просто послать его нах*р и пойти наслаждаться своей прекрасной жизнью", – отметила победительница "Холостяка-13".

В заключение Инна Белень добавила, что мамам стоит понять: они не смогут защитить детей от всех плохих слов, как бы им этого ни хотелось. Вместо этого блогер посоветовала им научить своих детей анализировать, чье мнение заслуживает их внимания.

''В мире есть идиоты'': почему 6-месячная дочь победительницы ''Холостяка'' стала жертвой злых комментариев и как отреагировала Инна Белень

Победительница "Холостяка-13" рассказала о злых комментариях в адрес дочери. Источник: instagram.com/innka_belen

Напомним, что Инна Белень впервые стала мамой в апреле 2026 года. Она родила дочь от своего любимого мужчины Ивана Яловенко.

После появления девочки на свет блогер стала активнее делиться семейным контентом и неожиданно столкнулась с волной хейта из-за того, что выходит на связь в домашней одежде и без макияжа. В ответ на такие упреки она прямо заявила: не планирует транслировать картинку "идеального материнства", ведь ставит комфорт на первое место.

''В мире есть идиоты'': почему 6-месячная дочь победительницы ''Холостяка'' стала жертвой злых комментариев и как отреагировала Инна Белень

Инна Белень стала мамой в апреле. Источник: instagram.com/innka_belen

Как ранее писал OBOZ.UA, за период беременности Инна Белень набрала 30 килограммов и видела на весах цифру 87. Однако, восстановившись после родов, она начала следить за калорийностью рациона, пить достаточно воды, контролировать, чтобы в питании хватало белка, и в итоге потеряла почти треть своего веса.

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