В платье за 60 тыс. грн: Оля Фреймут показала фото с закрытого ужина для проукраинской ''элиты'' в Лондоне

Телеведущая Оля Фреймут поделилась снимками с благотворительного мероприятия United for Freedom в поддержку Украины, которое прошло в Лондоне (Англия). На закрытом ужине собралась "элита", которая с первых дней войны демонстрирует солидарность с нашим народом. Гости мероприятия соблюдали официальный дресс-код Black Tie, а сама Фреймут выбрала для себя наряд от украинского бренда Nué.

Видео дня

На фотографиях, которые появились в Instagram-stories ведущей, видно, что она одела платье HARPER/FEATHERS из коллекции осень/зима 2026. Как указано на сайте бренда, стоимость изделия составляет 59 600 гривен.

Оля Фреймут появилась на закрытом мероприятии в шерстяном платье длины миди силуэта "песочные часы". Наряд красиво подчеркнул фигуру знаменитости, а "изюминку" ее внешнему виду добавил глубокий вырез в форме сердца на декольте, украшенный перьями.

Телеведущая добавила акценты в наряд с помощью аксессуаров, в частности, цепочки с мерцающей подвеской и колец. Фреймут распустила светлые волосы, слегка подкрутив кончики, и сделала естественный макияж.

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На фотографиях видно, что на благотворительном мероприятии присутствовал принц Гарри. С начала полномасштабной войны герцог Сассекский трижды посещал Украину и все это время активно участвует в поддержке нашей страны. Он стал одним из почетных гостей гала-вечера United for Freedom, собранные средства от которого были переданы организациям Superhumans и "Пташки Победы", и выступил с мощной речью о несокрушимости нашего народа.

Главные истории дня

"Их стойкость никогда не должна становиться для остальных из нас поводом терпеть их страдания. Украинцы не должны год за годом доказывать, сколько они способны выдержать. Их мужество заслуживает большего, чем просто наше восхищение. Они заслуживают нашей решимости", – сказал принц Гарри.

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