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У режиссера "Когда ты выйдешь замуж?" Комаровского диагностировали рак: ему придется исчезнуть на полгода

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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У режиссера "Когда ты выйдешь замуж?" Комаровского диагностировали рак: ему придется исчезнуть на полгода
У Комаровского диагностировали рак. Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi

Украинский режиссер, продюсер и сценарист Алексей Комаровский, известный по фильмам "Когда ты выйдешь замуж?", "Когда ты разведешься?", "Крещатик 48/2", сообщил, что у него диагностировали рак кожи. По словам кинематографиста, опухоль расположена на лице, поэтому после операции его внешность может измениться.

Сейчас он ждет даты хирургического вмешательства и не знает, какими будут его последствия. Об этом режиссер рассказал в Instagram.

У режиссера ''Когда ты выйдешь замуж?'' Комаровского диагностировали рак: ему придется исчезнуть на полгода

Алексей Комаровский рассказал о раке. Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi

Режиссер признался, что ему стало легче после того, как он решился публично поделиться новостью, однако пока не готов прогнозировать, что ждет его дальше.

"У меня рак кожи. Из всех возможных мест он выбрал именно лицо. И что самое коварное – его почти не видно. А он есть. И нужно срочно оперировать. Поэтому скрыть последствия от вас не получится. Жду даты операции. Что будет дальше – пока не знаю. Как буду выглядеть – пока не знаю", – написал режиссер.

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У режиссера ''Когда ты выйдешь замуж?'' Комаровского диагностировали рак: ему придется исчезнуть на полгода

У режиссёра рак кожи. Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi

За два дня до обнародования диагноза режиссер опубликовал видео, в котором намекнул, что может надолго исчезнуть из социальных сетей. Тогда он уже появился с пластырем на брови, однако неизвестно, именно ли в этом месте обнаружили злокачественные клетки.

"Друзья, случилось то, чего я боялся, и я не смогу это скрывать от вас, потому что иначе мне придется просто исчезнуть из соцсетей на полгода. Мне нужно за один день принять это, понять, как с этим жить. И я вам скажу, этого боятся все на самом деле, это довольно неприятная вещь, но это случилось. Ну ничего, как-нибудь будет", – сказал он.

Справка. Алексей Комаровский – украинский кинорежиссер, продюсер, сценарист и актер, основатель кинокомпании Idea Films, которую создал в 2013 году. В число его самых известных работ входят романтическая комедия "Соседка", фильм "Соседи навсегда" и комедии "Когда ты выйдешь замуж?", "Когда ты разведешься?", "Крещатик 48/2".

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