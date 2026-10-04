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"У него отказали органы". Племянник Кашпировского назвал истинную причину смерти "шарлатана", с которой тот боролся последние 1,5 года

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 мин
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"У него отказали органы". Племянник Кашпировского назвал истинную причину смерти "шарлатана", с которой тот боролся последние 1,5 года
Племянник Кашпировского назвал истинную причину смерти "шарлатана". Источник: Росмедиа

Психотерапевт Анатолий Кашпировский скончался от последствий тяжелого онкологического заболевания, достигшего четвертой стадии. По словам его племянника Юрия Мамаева, последние полтора года 87-летний "экстрасенс", которого называли "шарлатаном", боролся с раком, а впоследствии у него развилась полиорганная недостаточность.

Об этом Мамаев рассказал в комментарии российским медиа. Родственник Кашпировского утверждает, что рак дал многочисленные метастазы и поразил внутренние органы. Он также опроверг предыдущие заявления прессы о том, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

''У него отказали органы''. Племянник Кашпировского назвал истинную причину смерти ''шарлатана'', с которой тот боролся последние 1,5 года

Родственник Кашпировского утверждает, что рак дал многочисленные метастазы и поразил внутренние органы. Источник: Росмедиа

"У него был рак четвертой стадии, рак желудка с метастазами во все органы, включая легкие и мозг", – сказал Мамаев.

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По словам племянника, непосредственно перед смертью Кашпировский страдал от полиорганной недостаточности. Органы перестали нормально функционировать из-за поражения метастазами.

"У него была полиорганная недостаточность, то есть то состояние, которое является непосредственной причиной смерти больного при онкологическом заболевании. У него отказали органы вследствие того, что эти органы были поражены онкологическим процессом, поражены метастазами", – пояснил Мамаев.

''У него отказали органы''. Племянник Кашпировского назвал истинную причину смерти ''шарлатана'', с которой тот боролся последние 1,5 года

Непосредственно перед смертью Кашпировский страдал от полиорганной недостаточности. Источник: Росмедиа

Ранее российские медиа называли другую причину смерти Кашпировского. В частности, сообщалось, что его сердце остановилось после резкого падения давления. Директор психотерапевта Сергей Рудых также заявлял, что незадолго до смерти состояние его подопечного резко ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу.

В то же время о серьезных проблемах со здоровьем Кашпировского сообщали еще до его смерти. По данным российских медиа, только весной врачи диагностировали у него онкологическое заболевание. Сначала медики занимались проблемами желчных протоков: удалили камни и установили стенты – специальные трубки. Позже, после продолжительных болей в животе, Кашпировского снова госпитализировали. Тогда у него обнаружили метастазы в печени.

При этом информация о диагнозе в разных российских источниках различалась. В частности, ранее сообщалось о раке желчных протоков, тогда как племянник Кашпировского назвал заболевание раком желудка четвертой стадии с метастазами. Именно Мамаев заявил, что онкологическое заболевание у родственника диагностировали примерно полтора года назад.

''У него отказали органы''. Племянник Кашпировского назвал истинную причину смерти ''шарлатана'', с которой тот боролся последние 1,5 года

Кашпировский прославился благодаря сеансам "гипноза" на советском ТВ. Источник: Росмедиа

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года в Москве в возрасте 87 лет. Он обрел широкую популярность в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам "гипноза". Его методы неоднократно подвергались критике, а самого Кашпировского обвиняли в шарлатанстве.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как единственный близкий человек путиниста Сергея Соседова отреагировал на его внезапную смерть и при чем здесь "мошенники".

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