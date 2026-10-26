В сети нашли забытый хит Мурата Насырова на украинском языке: Сумская поделилась воспоминаниями о звезде, смерть которого связывают с Путиным

В сети нашли клип на украиноязычную версию хита казахстанского певца Мурата Насырова "Я – наче ти", которую он записал еще в начале 2000-х. Видео 2002 года напомнило о том, что исполнитель, известный по песням "Мальчик хочет в Тамбов" и "Я – это ты", в свое время активно выступал в Украине и даже готовил отдельную концертную программу для украинской публики.

Видео дня

Архивной записью поделились в Threads, а актриса Ольга Сумская опубликовала воспоминания и фрагмент клипа в своих InstaStories. Она подтвердила, что слышала песню вживую, когда встретилась с артистом на концерте, где была ведущей.

"И это не ИИ! Я помню нашу встречу с Муратом на концерте! Я была ведущей, он пел вживую эту песню на украинском... Незабываемо... А вот и клип 2002 года", – написала Сумская.

Что известно об украинской версии хита Мурата Насырова

Видео клипа опубликовали в Threads с пояснением, что в 2002 году казахстанский певец записал украиноязычную версию своего хита "Я – это ты", который впервые вышел в 1998-м.

В то же время это не была экспериментальная работа. Еще в октябре 2002 года украинские медиа сообщали о творческих планах Насырова, связанных с Украиной. В частности, издание "Факты" писало, что артист собирался выпустить здесь альбом, в который должны были войти лучшие песни из его предыдущих пластинок.

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К тому времени певец все чаще приезжал в Украину. Для местной публики он готовил концертную программу "Я – це ти", которую представлял вместе с Государственным эстрадно-симфоническим оркестром Украины под руководством Виктора Здоренко. Специально для этого выступления Насыров спел свой главный хит на украинском языке. В переводе композиция получила название "Я – наче ти".

Главные истории дня

Премьера концертной программы состоялась в киевском Октябрьском дворце. После этого артист планировал выступить в крупнейших городах Украины, в частности в Донецке, Днепре, Харькове и Одессе, а затем отправиться с программой в Россию.

Как погиб Мурат Насыров

Мурат Насыров умер 19 января 2007 года в возрасте 37 лет. Его тело нашли под окнами многоэтажного дома в Москве. Официально трагедию связывали с падением с высоты, однако обстоятельства смерти артиста породили многочисленные предположения.

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В сети начали распространять версию о возможной причастности российского диктатора Владимира Путина к смерти певца. Ее связывали с якобы романтическими отношениями Насырова с российской гимнасткой Алиной Кабаевой, которую считали любовницей главы Кремля.

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