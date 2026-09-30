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В сети "заплевали" звезду Евровидения Alyona Alyona за доброе дело: как она ответила

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read4 мин
icon 2,1 т.
В сети "заплевали" звезду Евровидения Alyona Alyona за доброе дело: как она ответила
Alyona Alyona столкнулась с волной хейта
Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэпер Alyona Alyona неожиданно столкнулась с волной хейта из-за того, что продает свои подержанные вещи на маркетплейсе Shafa. Пользователи сети нашли аккаунт звезды Евровидения 2024 года на онлайн-платформе и попытались пристыдить ее за такую деятельность.

В Threads появился пост со скриншотами профиля артистки, в котором говорилось: "Неужели у Алены все так плохо, что приходится продавать вещи на Shafa?". Другому же пользователю не понравилось то, что исполнительница хочет получить деньги за свои вещи, мол, могла бы отдать их бесплатно.

В сети ''заплевали'' звезду Евровидения Alyona Alyona за доброе дело: как она ответила

Alyona Alyona захейтили через продаж вживаних речей

Источник: Скриншот

В сети ''заплевали'' звезду Евровидения Alyona Alyona за доброе дело: как она ответила

Реперка зіткнулася з хейтом

Источник: Скриншот

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Alyona Alyona не оставила без ответа критику в свой адрес. В комментарии для программы "Сніданок з 1+1" рэпер подчеркнула: всегда выступала за осознанное использование вещей, поэтому даже до того, как стала популярной, не выбрасывала элементы своего гардероба, а обменивалась ими с близкими. А вот в 2019 году она решила создать аккаунт на маркетплейсе, чтобы дарить одежде "новую жизнь", и совсем не стесняется этого.

Звезда знает, что делает доброе дело, а хейтерам может сказать только одно: "Желаю им понять, что вещи имеют право на жизнь. Зачем накапливать этот хлам или просто отдавать, если я могу продать это тому, кому нужно, и таким образом собрать деньги на пожертвование или сшить новую вещь".

Кстати, по словам звезды Евровидения, в большинстве случаев цена на ее товары формируется алгоритмами сервиса. Исполнительница лишь изредка может повысить цену, если она оказывается неоправданно заниженной.

В сети ''заплевали'' звезду Евровидения Alyona Alyona за доброе дело: как она ответила

Артистка наголосила, що виступає за свідоме користування речами

Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

Среди пользователей сети нашлось немало тех, кто разделил позицию Alyona Alyona относительно осознанного потребления. Некоторые юзеры упрекнули хейтеров артистки за попытку выставить ее грамотный подход к использованию вещей как нечто плохое и напомнили, что даже всемирно известные звезды, такие как семья Кардашьян, не гнушаются продавать подержанные вещи.

"Максимальное уважение Алене за то, что она дарит вещам вторую жизнь. Это забота о планете, возможность для людей купить вещи по более низкой цене. Не понимаю осуждения".

"Это не "все так плохо", а разумное потребление. Ей это не нужно, может, понадобится другим".

"Дает вещам вторую жизнь, и это правильно. Планета и так очень загрязнена, а это пример разумного использования".

"Ким Кардашьян тоже перепродает свою одежду. Давайте и ее тоже пожалеем?"

В сети ''заплевали'' звезду Евровидения Alyona Alyona за доброе дело: как она ответила

Навколо артистки розгорілася дискусія

Источник: Скриншот

В сети ''заплевали'' звезду Евровидения Alyona Alyona за доброе дело: как она ответила

Багато юзерів стали на захист зірки

Источник: Скриншот

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