В сети заговорили о ''проклятии'' Украины после Детского Евровидения 2026 и заметили интересное совпадение

Украинские еврофаны заговорили о своеобразном "проклятии" после финала Детского Евровидения 2026, ведь представительница Украины Эрика Колесниченко заняла девятое место. В сети обратили внимание, что такой же результат в последние годы показали и другие украинские артисты, в частности группа Ziferblat и певица Leléka.

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На странное совпадение обратили внимание в Telegram-канале "Дом Евровидения". Его авторы упомянули сразу трех представителей Украины, завершивших выступления на одной и той же позиции, и предположили, что это уже напоминает какое-то "проклятие".

"Ziferblat в 2025, Leléka в 2026, Эрика в том же 2026 – все заняли 9 место. Похоже, это какое-то проклятие", – написали в посте.

Под публикацией пользователи начали обсуждать результаты украинских артистов на международном конкурсе. Некоторые связали их с несправедливым оцениванием, другие же предположили, что проблема заключается в недостаточной поддержке Украины.

"Похоже, в 2026 году слив идет по всем фронтам".

"Leléka тоже слили".

"Там все куплено".

"Проклятие слива".

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Другие отметили, что девятое место на взрослом Евровидении воспринимается иначе, чем на детском конкурсе, из-за гораздо меньшего числа участников (на взрослом – 25, на детском – 16). Также звучали мнения, что Украине не хватает должной поддержки на международной сцене.

Похожие реакции появились и под публикацией в Instagram "Суспільного Євробачення", где опубликовали результат Эрики Колесниченко. Часть пользователей считала, что 12-летняя артистка заслуживала гораздо более высокого места, а ее выступление не получило должной оценки от профессионального жюри.

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"Другие страны оценили очень низко. Должно было быть как минимум топ-5! Эрика, ты молодец".

"Она заслуживала большего".

"Идеально спеть, иметь шикарную песню и получить 11 место по оценкам жюри? Телеголосование меня добило. Полностью слили. Заслуживала топ-3".

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Также обратили внимание на расхождение между оценками профессионального жюри и зрителей. Украинцы предположили, что именно голосование судей помешало представительнице Украины подняться выше в общем рейтинге.

Свою реакцию на результаты конкурса выразила и сонграйтер и музыкальный продюсер Детского Евровидения Светлана Тарабарова, написавшая песню NOT A LULLABY для Эрики. Она поблагодарила всех, кто поддерживал украинскую участницу, и подчеркнула важность объединения вокруг представителя страны.

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"Спасибо всем, кто поддерживал нас и Эрику. Я же вам говорила, объединяться нужно лучше. Потому что политику и голоса никто не отменял. Но мы все равно гордимся", – отметила продюсер.

Напомним, финал Детского Евровидения 2026 состоялся 24 октября на Мальте. Украину представила 12-летняя Эрика Колесниченко с песней NOT A LULLABY. Ее номер отличался ярким розовым костюмом певицы, зелеными образами танцоров с длинной бахромой и динамичной постановкой.

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По результатам голосования украинка получила 106 баллов: 38 от профессионального жюри и 68 от зрителей. Сначала оценки судей поставили ее на 11-е место, однако благодаря голосам зрителей она поднялась на девятую строчку.

Победу на конкурсе одержала представительница Армении Наре Керобян с песней BOO!, набрав 202 балла.

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