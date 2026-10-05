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"У меня дома уже даже ЗАГС открыли, но..." Никитюк назвала причину, почему до сих пор не вышла замуж за отца своего ребенка

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
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"У меня дома уже даже ЗАГС открыли, но..." Никитюк назвала причину, почему до сих пор не вышла замуж за отца своего ребенка
Никитюк назвала причину, по которой до сих пор не вышла замуж за своего избранника

Телеведущая Леся Никитюк, которая в 2025 году обручилась с военнослужащим Дмитрием Бабчуком, до сих пор не оформила брак со своим возлюбленным. Пара уже стала родителями сына Оскара, однако свадьбу пока откладывает – знаменитость объяснила, что не хочет ограничиваться лишь формальной регистрацией и несколькими фотографиями.

Об этом Никитюк рассказала Андрею Беднякову в шоу "Де брехня?". Ведущий поздравил коллегу с бракосочетанием, но она уточнила, что официально они с Бабчуком еще не муж и жена.

"Пока не официально. Мы хотим нормальную свадьбу. А так просто пофотографироваться… У меня даже в доме уже открыли ЗАГС, но..." – сказала Никитюк.

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Бедняков предположил, что телеведущая хочет устроить большой праздник, где гостей будут развлекать артисты: "То есть хочешь, чтобы наконец-то было классно, чтобы дядя Жора вел, чтобы все танцевали?"

"Обязательно. Дядя Жора – легенда. Это же мой первый продюсер", – ответила Никитюк.

Ранее ведущая уже рассказывала, что не планирует тихо расписываться. В мае она призналась Екатерине Осадчей, что хочет пышной свадьбы и мечтает пригласить на нее Андрея Данилко в образе Верки Сердючки. Никитюк шутила, что ее многочисленные друзья-коллеги могли бы по очереди развлекать гостей, а главным музыкальным гостем она видит именно Данилко.

''У меня дома уже даже ЗАГС открыли, но...'' Никитюк назвала причину, почему до сих пор не вышла замуж за отца своего ребенка

Никитюк хочет пышную свадьбу. Источник: instagram.com/lesia_nikituk

"Мы могли бы пойти зарегистрироваться и сделать несколько фотографий, но нас это не устраивает. У меня очень много друзей-коллег. Я думаю, что все по полчаса поработают у меня на свадьбе. Тогда можно и без конверта прийти. Мы вообще хотим, чтобы у нас была Сердючка. Или мы с гостями, или мы вдвоем и Данилко", – поделилась ведущая.

Об отношениях Никитюк и Бабчука стало известно широкой публике осенью 2024 года, когда телеведущая впервые показала своего возлюбленного. В январе 2025-го она сообщила о помолвке. Предложение военнослужащий сделал во время совместного отдыха в Карпатах, опубликовав фото с кольцом и спросив возлюбленную: "Смотри, что я тебе принес, примеришь?"

В июне 2025 года Никитюк родила первенца – сына Оскара. Через несколько дней после родов она показала, как Бабчук встречал ее и новорожденного сына из роддома. Впоследствии пара крестила мальчика и раскрыла его имя.

''У меня дома уже даже ЗАГС открыли, но...'' Никитюк назвала причину, почему до сих пор не вышла замуж за отца своего ребенка

Семейными фотографиями также поделился любимый Леси Никитюк. Источник: instagram.com/special_my_profession

Ранее OBOZ.UA сообщал, что супруг Леси Никитюк, военнослужащий, перенес операцию и рассказал, что с ним произошло.

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