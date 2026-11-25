В загородное поместье принца Уильяма и Кейт Миддлтон Анмер-Холл в графстве Норфолк (Великобритания) проникли неизвестные. Инцидент произошел вечером 23 ноября, когда королевской семьи не было на территории. Полиция развернула масштабную поисковую операцию с привлечением кинологов, дронов и вертолета, а позднее задержала двух мужчин.

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Об этом сообщили британские издания The Sun и People со ссылкой на полицию. Подозреваемых задержали непосредственно на территории поместья по подозрению в краже со взломом и незаконном проникновении. Сейчас они находятся под стражей.

"На место происшествия прибыли офицеры, а для помощи в поисках в этом районе были задействованы специальные ресурсы, включая полицейских собак, дроны и вертолет Национальной полицейской воздушной службы", – говорится в заявлении полиции.

Правоохранители также использовали металлоискатели и обыскивали территорию поместья. Вертолет с тепловизионным оборудованием подняли в воздух с базы в Ноттингеме. Он около двух часов кружил над местностью, освещая ее прожекторами. После задержания двух мужчин полиция продолжила проверки, опасаясь, что на территории мог оставаться еще один злоумышленник.

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Британские издания утверждают, что задержанные являются гражданами Албании. Один из мужчин ранее подавал заявление на получение убежища в Великобритании, однако срок его действия истек. При этом полиция официально не подтверждала национальность подозреваемых.

По предварительной версии, злоумышленники могли быть обычными грабителями, которые выбирали пустые дома для проникновения и не знали, кому принадлежит Анмер-Холл. Удалось ли что-то похитить из поместья, полиция и Кенсингтонский дворец не сообщали.

Главные истории дня

На момент проникновения принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей – 13-летнего Джорджа, 11-летней Шарлотты и 8-летнего Луи – в доме не было. Семья находилась в Форест-Лодже в Виндзоре, почти в 6 часах езды от места преступления. А король Чарльз III тогда остановился в Сандрингем-Хаусе, расположенном примерно в 5 км от поместья.

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Отметим, Анмер-Холл – десятикомнатный загородный дом на территории королевского поместья Сандрингем. Его супруги, принц Вильям и принцесса Кейт, получили в подарок от королевы Елизаветы II после свадьбы в 2011 году. Супруги регулярно приезжают сюда на выходные и во время школьных каникул. В частности, семья провела в поместье значительную часть карантина во время пандемии COVID-19.

OBOZ.UA сообщал, что лишь недавно Кейт Миддлтон и принц Вильям впервые за 4 года вместе выехали за границу.