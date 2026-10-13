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"У людей горе, а она такое несет". Звезда "Ревизора" Елена Филонова попала в скандал из-за своей реакции на прилет

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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icon 654
"У людей горе, а она такое несет". Звезда "Ревизора" Елена Филонова попала в скандал из-за своей реакции на прилет
Елена Филонова оказалась в центре скандала из-за своей реакции на прилет

Телеведущая Елена Филонова подверглась волне критики после публикации видео с места российского удара по жилому комплексу Seven на Осокорках в Киеве. На фоне пожара, звуков сирен и работы спасателей звезда "Ревизора" рассказала о последствиях атаки и обратилась к представителям прессы со словами: "Кому нужны материалы, пожалуйста, обращайтесь". Именно эта фраза больше всего возмутила ее подписчиков.

Елена Филонова оказалась неподалеку от поврежденной многоэтажки и поделилась увиденным в Instagram. На видео телеведущая стоит рядом с местом удара, пока на заднем плане горит дом и слышны звуки пожарных машин. Она рассказала, что на месте уже работают соответствующие службы.

"На месте уже ведут работы. Взрываются машины, слышно по звуку. Очень много людей. Не знаю, есть ли жертвы", – сказала Филонова.

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Она также сообщила, что пожарные пытаются потушить огонь, и обратилась к журналистам, которым могли понадобиться видеоматериалы с места происшествия.

"Пресса, кому нужны материалы, пожалуйста, обращайтесь", – добавила ведущая.

''У людей горе, а она такое несет''. Звезда ''Ревизора'' Елена Филонова попала в скандал из-за своей реакции на прилет

Филонова показала последствия обстрела. Источник: instagram.com/efilonova

Отдельно в комментариях Филонова рассказала, что могла оказаться на этом месте именно в момент обстрела. По ее словам, она планировала вернуться домой по дороге мимо дома, однако задержалась в торговом центре.

"Я должна была в это время возвращаться домой, чтобы загрузить вам свой YouTube-влог. Но задержалась в ТЦ. Я должна была идти по этой дороге обратно домой", – пояснила она.

В комментариях под публикацией часть пользователей раскритиковала телеведущую за то, как она вела себя на фоне последствий российского удара. Наибольшее возмущение вызвало обращение к прессе, которое некоторые комментаторы восприняли как неуместное на фоне трагедии.

''У людей горе, а она такое несет''. Звезда ''Ревизора'' Елена Филонова попала в скандал из-за своей реакции на прилет

Последствия обстрела. Источник: Национальная полиция Украины

"Меня просто убило: "Пресса, кому нужны материалы, обращайтесь!" У людей горе, а она такое несет... Я в шоке", – написал один из пользователей.

"Мне понравилось: "Пресса, обращайтесь". Топ, бл*дь", – возмутился еще один комментатор.

Другой комментатор, который, по ее словам, живет в поврежденном доме, упрекнула Филонову за съемку на месте удара: "Лена, зачем снимать?! Я живу в том доме и не снимаю! И ты бы не ходила по дворам".

''У людей горе, а она такое несет''. Звезда ''Ревизора'' Елена Филонова попала в скандал из-за своей реакции на прилет

Реакция в комментариях. Источник: скриншот

''У людей горе, а она такое несет''. Звезда ''Ревизора'' Елена Филонова попала в скандал из-за своей реакции на прилет

Реакция в комментариях. Источник: скриншот

Некоторые признали, что не стали бы публиковать подобные кадры, хотя и отметили, что каждый самостоятельно решает, как реагировать на увиденное. В то же время другие пользователи выступили в защиту распространения информации о российских атаках, подчеркнув важность публичного освещения того, что происходит в Украине.

''У людей горе, а она такое несет''. Звезда ''Ревизора'' Елена Филонова попала в скандал из-за своей реакции на прилет

Российский дрон-камикадзе попал в 25-этажный жилой дом. Источник: ГСЧС Киева

Как сообщал OBOZ.UA, российский дрон-камикадзе попал в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе столицы вечером 12 октября. По предварительной информации, погибли двое мирных жителей, еще как минимум 11 человек пострадали. На месте вспыхнул пожар, а огонь охватил квартиры на четвертом и пятом этажах.

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